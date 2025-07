Matthew est gérant de portefeuille de l’équipe de gestion du portefeuille Global Investment Grade Credit au sein de IFI, basé à Londres.

Il a rejoint Invesco en 2021. Avant cela, il a œuvré comme gérant de portefeuille senior pour Aberdeen Standard Investments. Il avait pour responsabilité de gérer les portefeuilles d’obligations investment grade et les portefeuilles agrégés pour les clients actifs et les clients passifs. Matthew est habitué à gérer un large éventail de stratégies obligataires : fonds à revenus, fonds à appariement des flux de trésorerie, fonds à duration courte, fond de rendement total et fonds indiciels. Il a commencé sa carrière en 2011 chez Scottish Widows Investment Partnership à Edimburgh comme analyste crédit pour les secteurs industriels. Il apporte à l’équipe sa solide expérience en gestion de portefeuilles obligataires.

Matthew Henly détient une licence d’économie (avec mention du jury) de l’université de Loughborough et le CFA.