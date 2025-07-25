Michael Matthews
Co-Head of Invesco Fixed Income Europe

Michael Matthews

À propos

À propos

Michael est co-responsable de l’équipe chargée des actions européennes (IFI Europe).

Michael a commencé sa carrière dans l’investissement en 1994 et a rejoint l’équipe Fixed Income à sa création en 1995. S’étant spécialisé dans un premier temps dans les activités de marché monétaire et de change de l’équipe, il s’est ensuite concentré sur la gestion obligataire (obligations d'État et obligations d’entreprise investment grade). Il est gérant de fonds depuis 2006, avec une spécialisation dans les portefeuilles d’obligations investment grade. 

Michael a passé avec succès l’examen de l’Association for Investment Management and Research (AIMR).

Profil

Fonction : co-responsable d’Invesco Fixed Income Europe
Dans le groupe depuis : 29 ans
Expérience : 29 ans
Basé à : Henley-on-Thames
Équipe : Invesco Fixed Income

Profil

Fonction   Co-Responsable du revenu fixe
Dans le groupe depuis   1er septembre 1995
Expérience   1er septembre 1995
Basé à   Henley-on-Thames
Équipe   Revenu fixe

Produits sous gestion

Fonds

GPR Obligations
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Transcript

GPR Obligations
Invesco Sterling Bond Fund

Transcript