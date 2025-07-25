Michael Matthews
À propos
Michael est co-responsable de l’équipe chargée des actions européennes (IFI Europe).
Michael a commencé sa carrière dans l’investissement en 1994 et a rejoint l’équipe Fixed Income à sa création en 1995. S’étant spécialisé dans un premier temps dans les activités de marché monétaire et de change de l’équipe, il s’est ensuite concentré sur la gestion obligataire (obligations d'État et obligations d’entreprise investment grade). Il est gérant de fonds depuis 2006, avec une spécialisation dans les portefeuilles d’obligations investment grade.
Michael a passé avec succès l’examen de l’Association for Investment Management and Research (AIMR).
Fonction : co-responsable d’Invesco Fixed Income Europe
Dans le groupe depuis : 29 ans
Expérience : 29 ans
Basé à : Henley-on-Thames
Équipe : Invesco Fixed Income
Profil
|Fonction
|Co-Responsable du revenu fixe
|Dans le groupe depuis
|1er septembre 1995
|Expérience
|1er septembre 1995
|Basé à
|Henley-on-Thames
|Équipe
|Revenu fixe