Stephanie Butcher est CIO et gérante de fonds d’actions européennes du Centre d’investissement d’Invesco à Henley. Professionnelle de l’investissement depuis plus de 25 ans, elle fait preuve à la fois d’un leadership solide, de compétences éprouvées en investissement et d’une compréhension hors pair des besoins des clients.

En tant que membre de longue date de l'équipe, Stephanie, qui s'est engagée à respecter la philosophie du centre d’investissement de Henley et son approche fondée sur les convictions, a réalisé de solides performances d’investissement et joue un rôle actif dans l’administration du capital des clients.

Stephanie a commencé sa carrière dans l'investissement chez Lazard Asset Management en 1993 en tant que stagiaire diplômée et a progressé jusqu'à devenir gérante de fonds américains, avant de rejoindre Aberdeen Asset Management en 1997. Stephanie a rejoint Invesco en 2003 à Henley, où elle s'est spécialisée dans l'investissement en actions européennes et a été responsable d'un certain nombre de portefeuilles d'actions européennes.

Stephanie est titulaire d'une maîtrise (Cantab) en histoire de l'université de Cambridge, où elle était chercheuse principale. Stephanie est également diplômée de l’AIMR (Association for Investment Management and Research, aujourd'hui connue sous le nom de CFA Institute).