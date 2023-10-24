Thomas Moore
Global Head of High Yield

Thomas Moore

MBA, CFA

À propos

Thomas co-dirige l’équipe Fixed Income basée à Henley. Il est responsable du pilotage de l'équipe d’investissement et de la gestion du portefeuille, et est spécialiste des obligations à haut rendement.

Thomas a commencé sa carrière en 1999 en tant que conseiller en gestion, dans des rôles axés sur les marchés obligataires américains et internationaux. En 2004, il a rejoint Morgan Stanley où il a occupé des postes à responsabilité au sein de l’unité en charge de la gestion obligataire. Il est devenu responsable de l’analyse crédit pour l’Europe en 2011. Il a rejoint l’équipe Fixed Interest de Henley en 2016, en tant qu’analyste crédit senior.

Thomas est diplômé des universités de Harvard et d’Oxford ; il est titulaire d’un MBA de la Columbia Business School. Il est analyste financier agréé (CFA).

Profil

Fonction   Co-directeur de l’équipe Fixed Income
Dans le groupe depuis   7 ans
L’ expérience   24 ans
Basé à   Henley-on-Thames
Équipe   Fixed Income

Produits gérés

Fonds

GPR Diversifié
INVCEAA
Invesco Pan European High Income Fund

Inception date : 31/03/2006

Transcript

GPR Obligations
INVEUCB
Invesco Multi-Sector Credit Fund

Inception date : 14/10/1999

Transcript