Thomas Moore

Thomas co-dirige l’équipe Fixed Income basée à Henley. Il est responsable du pilotage de l'équipe d’investissement et de la gestion du portefeuille, et est spécialiste des obligations à haut rendement.

Thomas a commencé sa carrière en 1999 en tant que conseiller en gestion, dans des rôles axés sur les marchés obligataires américains et internationaux. En 2004, il a rejoint Morgan Stanley où il a occupé des postes à responsabilité au sein de l’unité en charge de la gestion obligataire. Il est devenu responsable de l’analyse crédit pour l’Europe en 2011. Il a rejoint l’équipe Fixed Interest de Henley en 2016, en tant qu’analyste crédit senior.

Thomas est diplômé des universités de Harvard et d’Oxford ; il est titulaire d’un MBA de la Columbia Business School. Il est analyste financier agréé (CFA).