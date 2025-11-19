ESG-ETFs von Invesco

Nachhaltig investieren mit Invesco ETFs

Mit den ESG-ETFs von Invesco, die verschiedene Regionen, Branchen und Anlageklassen abdecken, können Anleger ihre Portfolios mit ihren Werten abstimmen.

Konstruieren Sie präzise und zuverlässige Portfolios mit nachhaltigen Anlagen

ETFs ermöglichen es Anlegern seit Langem, ihre gezielten Ansichten über den Markt zum Ausdruck zu bringen, und bei der Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Faktoren ist es genauso. Invesco hat eine Reihe gut durchdachter, innovativer ESG-ETFs entwickelt, die es Anlegern ermöglichen, ihre nachhaltigen Ansichten zu einer Vielzahl von Regionen, Sektoren und Anlageklassen zum Ausdruck zu bringen.

Egal, ob Ihre Kunden nur bestimmte Unternehmen oder Branchen vermeiden oder einen positiven Wandel vorantreiben wollen – wir bieten vielerlei ESG-ETFs, damit Ihre Portfolios Ihre Werte und die Werte Ihrer Kunden widerspiegeln können.

Umfrage zu ESG-ETFs von Invesco

Umfrage zu ESG-ETFs ESG-ETFs: Was europäische Anleger wollen

Wir haben mehr als 5.000 Investoren in Europa nach ihren Einstellungen zu ESG-Anlagen und ETFs befragt. Unsere Studie zeigt deutlich, dass viele Anleger die Vorteile von ETFs als Möglichkeit des Zugangs zu nachhaltigen Anlagechancen nutzen.

Es gibt gute Gründe dafür

Wählen Sie Ihren ESG-Weg

ESG ist keine Pauschallösung: Jeder Anleger hat individuelle Anforderungen. Hier geben wir Orientierungshilfe zu unserem breiten Angebot an Nachhaltigkeits-ETFs.

Definition

ETFs, die Unternehmen anhand ihrer ESG-Kennzahlen auswählen oder neu gewichten, um ESG-Scores erheblich zu verbessern – bei einem ähnlichen Risiko- und Renditeprofil wie Standard-Benchmarks.

Definition

ETFs für weit gefasste ESG-Integration im Einklang mit den Pariser Klimazielen – durch eine niedrigere Gewichtung von Unternehmen, die Risiken aus der Anpassung an den Klimawandel unterliegen, und eine möglichst hohe Gewichtung von Unternehmen, die am meisten von entsprechenden Chancen profitieren.

Definition

ETFs, die ein zielgerichtetes Engagement in einem Thema mit ESG-Bezug wie saubere Energie oder in spezifischeren Segmenten wie Solar-, Wind- oder Wasserstofftechnologien bieten. Diese ETFs bilden die Wertentwicklung von Indizes ab, die von spezialisierten Anbietern mit Expertise in diesen Bereichen konstruiert worden sind.

Definition

ETFs für spezialisiertere ESG-Ziele – beispielsweise, um individuelle Anforderungen eines Anlegers zu erfüllen oder einen faktorbasierten Investmentansatz umzusetzen

  Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Ein Investment in diesen Fonds bezieht sich auf den Erwerb von Anteilen an einem passiv gemanagten Indexfonds, nicht auf eine Beteiligung an einem zugrunde liegenden Vermögenswert.

     Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.  
Erfahren Sie mehr über unser Angebot an ESG-ETFs

FAQ zu Anlage in ESG ETFs

Die meisten Anleger entscheiden sich aus den gleichen Gründen für ESG-ETFs wie für andere ETFs: Die Instrumente sind einfach, kostengünstig, transparent und gut handelbar. Häufig spielt auch die effiziente Abbildung eines Referenzindex eine Rolle. Da jeder ESG-ETF von Invesco auf konkrete Ziele ausgerichtet ist, wissen Sie genau, was Sie erwarten können.

Diese Frage gewinnt zunehmend an Bedeutung, da einige Studien auf einen positiven Zusammenhang zwischen der finanziellen und der ESG-Entwicklung eines Unternehmens hinweisen. Darüber hinaus haben einige ESG-Indizes in letzter Zeit die Performance ihrer übergeordneten (Nicht-ESG-)Indizes übertroffen. Dies ist zum Teil auf sektorale Verzerrungen zurückzuführen, die eine natürliche Folge von Ausschlüssen sind, wie z. B. die geringere Gewichtung des Energiesektors. Es könnte aber auch darauf zurückzuführen sein, dass Investoren Unternehmen, die ESG-Risiken erfolgreich managen, einen höheren Wert beimessen.

Unabhängig davon, ob ESG-Faktoren allein für die Wertentwicklung ausschlaggebend sind oder nicht, stehen Anlegern mittlerweile ETFs zur Verfügung, die sowohl ESG- als auch finanzielle Ziele verfolgen. Sie haben die Wahl zwischen ESG-ETFs, die ähnliche Renditen wie der übergeordnete Index anstreben (mit einer signifikanten ESG-Verbesserung) und solchen, die einen höheren Tracking Error tolerieren (mit einer deutlich höheren ESG-Verbesserung).

Umwelt ist eine der drei ESG-Säulen. Daher beziehen die meisten ESG-ETFs Klimaaspekte implizit oder explizit in ihre Indexmethodik ein. Einige ESG-ETFs von Invesco gehen noch einen Schritt weiter und haben konkrete Klimaziele wie die Paris-Aligned Benchmark, die Reduzierung der Kohlenstoffintensität insgesamt und/oder einen höheren grünen Umsatz im Portfolio. Darüber hinaus bieten wir auch thematische ETFs an, die sich auf Klimalösungen wie saubere Energie und Solarenergie konzentrieren.

Die einfache Antwort ist, dass jeder ETF, der physisch Aktien eines Unternehmens besitzt, seine Rechte ausüben kann. Mit einer Ausnahme replizieren alle unsere ESG-ETFs ihre Indizes, indem sie Anteile halten. Unsere passiven Aktien-ETFs basieren auf der größten aktiven Position von Invesco oder auf unseren ESG-Richtlinien, wenn wir keine aktive Position halten. Unser globales ESG-Team und unsere Investmentmanager führen einen aktiven Dialog mit Unternehmen über wichtige ESG-Themen. Viele dieser Themen sind auch für unsere passiven ESG-ETFs relevant.

Seit über 35 Jahren unterstützen wir Investoren bei der Umsetzung ihrer ESG-Ziele und sind bestrebt, ESG-Themen möglichst in alle Anlagestrategien zu integrieren. Wir betrachten Engagement als eine der wirksamsten Möglichkeiten, Risiken zu mindern, Renditen zu steigern und positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu erzielen. Darüber hinaus bekennen wir uns zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen und sind Unterzeichner wichtiger Brancheninitiativen, vor allem im Kampf gegen den Klimawandel.

Da Nachhaltigkeit weltweit an Bedeutung gewinnt, streben mehrere Regionen die Einführung von Regulierungsstandards an. Für die Wirksamkeit der ESG-Integrationsbemühungen wird die Regulierung eine entscheidende Rolle spielen. Dies ist auch ein Beitrag zur Förderung der Standardisierung von Messung und Berichterstattung.

Die EU hat eine grüne Taxonomie, die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und kürzlich die Sustainable Finance Strategy eingeführt, um Regeln und Strukturen für die Berichterstattung von Unternehmen über ihre ESG-Aktivitäten bereitzustellen.

Greenwashing bedeutet, dass Unternehmen sich in der Öffentlichkeit als nachhaltig darstellen, diesen Worten aber zu wenig Taten folgen lassen oder anderen fragwürdigen Geschäftsaktivitäten nachgehen. So kann ein internationaler Getränkehersteller versprechen, 100 Prozent recyceltes Plastik zu verwenden, ohne ein konkretes Ziel zu nennen, oder ein Modehändler nachhaltige Materialien verwenden, aber fragwürdige Produktionsmethoden einsetzen. 

In der Investmentbranche könnte man offensichtliche Unternehmen wie Tabakhersteller ausschließen, aber für den Rest des Portfolios die ESG-Analyse „vergessen“. Stärkere Regulierung und Bestrebungen, die Messung und Berichterstattung zu standardisieren, sollten die Gefahr von Greenwashing verringern. Darüber hinaus ist mehr Aufklärung erforderlich. 

Einblicke

  • ETF
    Aus%20der%20Entfernung%20sieht%20man%20einen%20jungen%20sportlichen%20Mann%20asiatischer%20Herkunft,%20der%20durch%20die%20Stadt%20läuft.
    ETF

    Mehr Rendite aus Ihrer Cash-Allokation erzielen

    Von Paul Syms

    Entdecken Sie alternative Cash-Management-Lösungen, die möglicherweise höhere Renditen als Tagesgeldsätze bieten.

    19. November 2025
  • ETC
    Luftaufnahme%20eines%20kreisförmigen%20Parkplatzes,%20umgeben%20von%20Grünflächen%20und%20durchzogen%20von%20Wegen.
    ETC

    ETF Snapshot: Zinssenkungen und gebrochene Rekorde

    Von Invesco

    Die europäischen ETF-Anlageflüsse erreichten allein im September mit 46,8 Mrd. USD neue Rekordwerte und erhöhten das verwaltete Vermögen auf über 3 Bio. USD.

    16. Oktober 2025
  • ETF
    Luftaufnahme%20einer%20Zugstrecke
    ETF

    Ein bewährter, systematischer Ansatz für aktives Investieren

    Von Chris Mellor, Erhard Radatz

    Erfahren Sie, welche Ziele mit einem systematischen aktiven Ansatz verfolgt werden können und wie sich ein Aktien-ETF, der diese Strategie anwendet, zwischen einem rein passiven und einem traditionell aktiven Management einfügt.

    14. Oktober 2025
  • ETF
    Warum%20die%20Struktur%20bei%20der%20Wahl%20eines%20ETFs%20wichtig%20ist
    ETF

    Warum die Struktur bei der Wahl eines ETFs wichtig ist

    Von Invesco

    Wenn Sie zu den Millionen Menschen weltweit gehören, die sich für börsengehandelte Fonds (Exchange-Traded Funds, ETFs) interessieren, sollten Sie mit den verschiedenen Replikationsmethoden dieser Produkte vertraut sein.

    15. August 2025
  • ETC
    ETC

    Was treibt den Goldpreis in die Höhe? … und andere wichtige Fragen

    Von Invesco

    Der Goldpreis hat im vergangenen Jahr zahlreiche Rekordhöhen erreicht, was unter anderem auf die hohe Nachfrage der Anleger zurückzuführen ist. Erfahren Sie, welche Faktoren den Goldpreis nach oben treiben, und erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen von Anlegern, die Gold als Teil ihres Portfolios in Betracht ziehen.

    4. Juli 2025

Spotlight auf: Themen-ETFs

Wir leben in einer Ära der Disruption, in der sich unser Umfeld mit rasender Geschwindigkeit wandelt. Technologien verändern unseren Lebensalltag und stellen ganze Branchen auf den Kopf. Unterdessen führen der Klimawandel, sinkende Geburtenraten und eine alternde Bevölkerung zu einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel.

Das sind jedoch nur einige „Megatrends“, die weltweit zu beobachten sind. Sie können beeinflussen, wie wir leben, was Regierungen priorisieren und wie Unternehmen erfolgreich sein können.

Wir bieten eine ganze Reihe von ETFs, damit Sie von den Chancen einiger dieser transformativen Themen profitieren können.

Erfahren Sie mehr mehr über unsere thematischen ESG-ETFs

Warum ETFs von Invesco für ESG?

Unser ESG-Ansatz stellt die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt. Die meisten Anleger entscheiden sich aus den gleichen Gründen für ESG-ETFs wie für andere ETFs: Die Instrumente sind einfach, kostengünstig, transparent und gut handelbar. Häufig spielt auch die effiziente Abbildung eines Referenzindex eine Rolle.

Alle unsere ESG-ETFs sind auf bestimmte Ziele ausgerichtet. Damit bieten wir unseren Kunden vollständige Klarheit darüber, welche Anlageziele unsere ESG-ETFs verfolgen und wie sie diese genau erreichen wollen.

  Stand der Daten: 30. Juni 2023 sofern nicht anders angegeben.

    Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie im anteilsklassenspezifischen Basisinformationsblatt (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter www.invesco.eu. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Dieses Dokument stellt keinen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren. Alle hier dargestellten Berechnungen und Grafiken sind rein indikativ und basieren auf bestimmten Annahmen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen und relevante Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den anteilsklassenspezifischen KIID auf www.invesco.eu. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.invescomanagementcompany.ie. Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

    Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmakt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Darüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

    Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

    Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds der Invesco Markets plc und Invesco Markets II plc in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Die Angebotsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Die ETFs sind in Irland domiziliert.

    In der Schweiz sind die Fonds nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA") zum Vertrieb registriert.

ETFs im Blick

Klimaziele und niedriger Tracking Error: Geht das überhaupt?

Klimaziele und niedriger Tracking Error: Geht das überhaupt?

Für Portfolios mit Klimazielen kann es eine Herausforderung sein, nicht zu weit von der Performance geläufiger Indizes abzuweichen. Die EU Climate Transition Benchmark (CTB) bietet ein solides Rahmenwerk für ETF-Anbieter, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die genau auf den Bedarf der Anleger abgestimmt sind.

Artikel lesen

Transkript

Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF

Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF

Unser neuer Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF bildet die Wertentwicklung einer angepassten Version des S&P 500 Index ab, der mithilfe eines vorausschauenden Transition-Pathway-Modells auf das 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet ist und die Mindeststandards für EU Climate Transition Benchmarks übertrifft.

PDF jetzt lesen

Transkript

