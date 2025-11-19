ETFs ermöglichen es Anlegern seit Langem, ihre gezielten Ansichten über den Markt zum Ausdruck zu bringen, und bei der Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Faktoren ist es genauso. Invesco hat eine Reihe gut durchdachter, innovativer ESG-ETFs entwickelt, die es Anlegern ermöglichen, ihre nachhaltigen Ansichten zu einer Vielzahl von Regionen, Sektoren und Anlageklassen zum Ausdruck zu bringen.

Egal, ob Ihre Kunden nur bestimmte Unternehmen oder Branchen vermeiden oder einen positiven Wandel vorantreiben wollen – wir bieten vielerlei ESG-ETFs, damit Ihre Portfolios Ihre Werte und die Werte Ihrer Kunden widerspiegeln können.

