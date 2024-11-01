Ontdek het Invesco Metaverse and AI Fund
De impact van het Metaverse en AI
Technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijkse leven en heeft tot een aanzienlijke economische groei geleid die volgens sommigen het begin van de 'vierde' industriële revolutie inluidt. Volgens ons zijn het metaverse and artificiële intelligentie de volgende fase in die revolutie: de volgende stap in de ontwikkeling van het internet, een megatrend die nog in z'n kinderschoenen staat.
Waarom dit fonds?
Ons doel is om te beleggen in ondergewaardeerde ondernemingen die immersieve virtuele werelden voor zowel consumenten als bedrijven helpen te faciliteren, creëren of benutten.
We willen de groei van het metaverse en artificiële intelligentie benutten door te beleggen in 30 tot 50 aandelen met een blootstelling aan het thema. We hanteren een gedisciplineerde aanpak wat waardering betreft en focussen ons op de cashflow, de soliditeit van de balans en de duurzaamheid van het bedrijfsmodel.
Het fonds is gediversifieerd over de verschillende segmenten van de waardeketen van het metaverse en artificiële intelligentie. In dit vroege stadium liggen de grootste kansen bij de ondernemingen die de ondersteunende technologie en infrastructuur ontwikkelen die nodig zijn om het metaverse en artificiële intelligentie mogelijk te maken. Het gaat echter om meer dan alleen beleggen in technologie- en internetbedrijven. Het gaat ook over andere dingen, zoals netwerkinfrastructuur, digitale betalingen en content.
Het beleggingsteam heeft een brede ervaring in tal van sectoren. Onze professionals kennen en begrijpen de technologieën en vereisten om het metaverse en AI te ontwikkelen en te exploiteren. Ze bestrijken meerdere beleggingsregio's en hanteren een wereldwijde aanpak, in tegenstelling tot hun concurrenten, die doorgaans vooral op de VS focussen. Raadpleeg de productpagina van het Invesco Metaverse and AI Fund voor essentiële beleggersinformatie en factsheets. De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa.
Ontmoet het team
De grootste drijvende krachten achter de positionering en de prestaties van het fonds zijn de fondsmanagers, Tony Roberts en James McDermottroe. Samenwerking is echter een cruciaal element in onze beleggingscultuur en zij kunnen voor ideeën en marktinzichten ook nog terecht bij een bredere groep van regionale experts.
Naar onze mening biedt het metaverse grote economische opportuniteiten voor een breed scala van innovatieve ondernemingen die de groei van immersieve virtuele werelden helpen te faciliteren, creëren of benutten.
Veelgestelde vragen
Artificiële intelligentie (AI) is, in de ruimste zin van het woord, intelligentie die wordt gegenereerd door machines, met name computersystemen. Het is een onderzoeksveld in de computerwetenschap dat methoden en software ontwikkelt en bestudeert die machines in staat stellen om hun omgeving waar te nemen en gebruik te maken van leervermogen en intelligentie om handelingen uit te voeren die de kans optimaliseren dat zij bepaalde doelen bereiken. Dit soort machines worden ook wel AI's genoemd.
Er zijn verschillende definities van het metaverse. Dat is niet verwonderlijk omdat het zich nog steeds in de beginfase bevindt. In het algemeen wordt aanvaard dat het gaat om het bouwen van realtime, 3D, persistente, grootschalige virtuele werelden en omgevingen, waar mensen kunnen werken, spelen, leren, entertainen en kunnen genieten van real-life ervaringen. Het metaverse brengt alle elementen van ons digitale tijdperk samen in een immersieve ervaring die onze digitale en fysieke levens naadloos integreert. De kernwoorden zijn in principe: immersief, interoperabel en sociaal.
De meest directe manier om in het metaverse te beleggen, is via aandelen van ondernemingen die aan het metaverse en AI gerelateerde technologie ontwikkelen of gebruiken.
Cryptomunten zoals Bitcoin, Ethereum, en het MANA token van Decentraland zouden een rol kunnen spelen in de virtuele economie van het metaverse, bijvoorbeeld als vormen van betaling en/of investering in virtuele werelden.
AI en het metaverse hebben het potentieel om de manier waarop we omgaan met de wereld en met elkaar te radicaal te veranderen. Stel u een toekomst voor waarin fysieke afstand niet langer een belemmering vormt voor sociale contacten, om te werken of om te leren, een wereld waarin immersieve ervaringen en virtuele economieën eindeloze mogelijkheden bieden qua entertainment en economische groei. Het metaverse zou zelfs in de gezondheidszorg een revolutie kunnen ontketenen dankzij innovatieve en toegankelijke behandelingen voor mentale en lichamelijke ziektes. Het kan onze horizon verbreden en mogelijkheden ontsluiten waar we tot nog toe alleen maar konden van dromen.
AI en het metaverse staan voor verschillende uitdagingen, zoals:
- Technologische beperkingen: Voor AI en het metaverse zijn geavanceerde technologieën nodig, zoals snel internet, krachtige computers en geavanceerde virtualrealityhardware. Die zijn een must om een immersieve en responsieve virtuele omgeving te creëren. De huidige technologie heeft nog altijd een aantal beperkingen, die moeten worden opgelost.
- Interoperabiliteit: Het metaverse moet verschillende virtuele omgevingen, platforms en toestellen naadloos kunnen integreren om de gebruikerservaring zo vlot mogelijk te maken. Momenteel zijn er nog geen sectorbrede standaarden voor interoperabiliteit, wat tot fragmentatie kan leiden en de ontwikkeling van een echt universeel metaverse kan afremmen.
- Veiligheid en privacy van de gebruikers: AI en het metaverse moeten de veiligheid, de privacy en de beveiliging van gebruikers waarborgen in een virtuele omgeving, waar schadelijk gedrag en schadelijke content moeilijker te reguleren zijn. Het metaverse moet de nodige waarborgen en tools bevatten om cyberpesten, intimidatie en andere misstanden te voorkomen.
- Juridische en financiële regulering: De virtuele economie van het metaverse brengt nieuwe juridische en financiële vragen met zich mee, waarop een antwoord moet worden gevonden. Er moeten regels komen om de gebruikers te beschermen en frauduleuze activiteiten te voorkomen.
- Sociale en ethische overwegingen: AI en het metaverse moeten ook sociale en ethische kwesties aanpakken, zoals de mogelijke impact op interacties in de fysieke wereld, privacy en surveillance. Ze moeten diversiteit, gelijkheid en inclusie bevorderen, zodat iedereen ten volle van hun potentieel kan profiteren.
Voor de ontwikkeling van AI en het metaverse zullen sectoren, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar moeten samenwerken en innoveren als ze deze uitdagingen tot een goed einde willen brengen. De potentiële voordelen zijn echter enorm. Dit blijft dan ook een uitermate belangrijke ontwikkeling die de manier waarop we omgaan met elkaar en de wereld om ons heen sterk kan veranderen.
