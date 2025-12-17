Gareth Isaac is Head of Global Multi Sector. Als senior IFI-belegger voor EMEA is Gareth in de eerste plaats verantwoordelijk voor de leiding over het Multi Sector-team in Londen. Tot zijn takenpakket behoren ook ruimer beleggingsleiderschap en leidende inzichten, waarvoor hij nauw samenwerkt met de Investment Grade Credit-, High Yield-, Emerging Markets- en Credit Analyst-teams. Gareth is lid van het IFI Investment Strategy-team.

Hij stapte in januari 2017 over naar Invesco nadat hij bij Schroders Investment Management op vijf jaar tijd een reputatie van bijzonder gerespecteerd belegger had opgebouwd, terwijl hij ook het Multi Sector-beleggingsteam had geleid. Met een mandaat dat het volledige spectrum van portefeuillebeheer bestreek, leidde hij de Multi-Currency Aggregate- en de Unconstrained Investment-strategieën. Gareth heeft 28 jaar aan ervaring in vermogensbeheer en vastrentende effecten opgebouwd bij bedrijven zoals Newton, AXA, Société Générale en GLG.