Joanna Smith

Joanna is Client Portfolio Manager voor het Global Small Cap Equities-team (EMEA). Het is haar verantwoordelijkheid om de beleggingsmogelijkheden van het team af te bakenen.

Joanna begon haar carrière in 1999 bij Charles Stanley voordat ze in 2006 de overstap maakte naar Barclays Wealth. In 2008 trad Joanna in dienst bij Aberdeen Standard Investments als Senior Client Portfolio Manager, waar zij verantwoordelijk was voor portefeuillebeheer van particuliere klanten, DB-pensioenregelingen en liefdadigheidsinstellingen. Joanna trad in september 2018 in dienst bij Invesco als Product Director voor het Britse Equities-team en stapte in april 2024 over naar het Global Small Cap Equities-team (EMEA).

Joanna heeft een BA in Politiek en Economie van Loughborough University en is een Chartered Fellow van het Chartered Institute for Securities & Investment.