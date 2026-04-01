Nicole Melis is in januari 2023 bij Invesco in dienst getreden. In haar functie als Senior Client Director Benelux werkt Nicole met institutionele beleggers en haar ondersteunende en adviserende relaties in de Benelux. In haar functie werkt Nicole samen met fiduciair managers, pensioenfondsen, verzekeraars, family offices en consultants om toekomstbestendige investeringsdoelstellingen te helpen realiseren. Nicole begon haar loopbaan als beleggingsadviseur binnen private banking bij Rabo Robeco Bank Luxemburg en F. van Lanschot Bankiers, waarna zij in 2005 bij AEGON Asset Management de overstap maakte naar institutioneel relatiebeheer en sales. Nicole werkte vervolgens voor Robeco, Willis Towers Watson en Syntrus Achmea Real Estate & Finance als Senior Business Development Manager en heeft uitgebreide ervaring met alle asset categorieën, waaronder Real Estate. Nicole heeft een Mastersopleiding in Bedrijfseconomie (specialisatie Finance) gevolgd aan de Universiteit Maastricht.