Wij gebruiken onze expertise en marktleidende positie om beleggers unieke toegang te bieden tot aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden in gedekte preferente leningen. Dankzij onze aanwezigheid in alle distributiekanalen zijn we altijd actief op de markt en kunnen we vroegtijdig een blik werpen op aantrekkelijke primaire en secundaire mogelijkheden. Ten slotte geeft onze particuliere oriëntatie ons analyseteam een informatievoordeel en een voorsprong op de concurrenten bij de evaluatie en uitvoering van kredieten.