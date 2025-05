Om unieke vastgoedkansen over de hele wereld te ontdekken, moet deze asset class vanuit elke mogelijke hoek worden bekeken. Door middel van onze driedimensionale kijk op vastgoed, in de hele capital track en over het hele risico-rendementsspectrum, in combinatie met alle aspecten van ons bedrijf proberen we een robuust beeld te creëren van elke beleggingskans. Invesco Real Estate belegt al meer dan 40 jaar actief in debt en equity, met core maar ook opportunistic strategieën.

Onze groeiende activiteiten in Europa, Noord-Amerika en Azië via separate accounts, comingled vehicles en beleggingsfondsen versterken ons vermogen om deals te verzekeren en uit te voeren. Terwijl we innovatie gebruiken om onze portefeuilles te laten groeien, identificeren we ook voortdurend opkomende sectoren en lanceren we nieuwe fondsstructuren waar beleggers op hun beurt weer van kunnen profiteren.