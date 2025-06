Qu’est-ce que la stagflation et comment les décideurs peuvent-ils la prévenir?

L’économie américaine s’est contractée au premier trimestre de 20251. (Elle était en croissance depuis 2022.) L’inflation a diminué en mars2, tandis que le chômage est demeuré essentiellement stable3. La combinaison de la stagnation de l’économie et de la possibilité d’une hausse de l’inflation a ramené les craintes de stagflation dans le débat public. Soyons clairs, les États-Unis ne sont pas dans un contexte de stagflation, mais les préoccupations à cet égard ont augmenté. Donc, qu’est-ce que la stagflation et comment les décideurs peuvent-ils y faire face?

Qu’est-ce que la stagflation?

La stagflation est un amalgame des mots stagnation et inflation. Probablement inventé par le politicien britannique Iain Macleod dans les années 1960, le terme décrit la combinaison d’une économie stagnante ou en contraction avec un taux de chômage élevé et une inflation élevée. La stagflation s’est implantée aux États-Unis dans les années 1970, lorsque l’économie stagnante a vu les prix du pétrole monter en flèche, ce qui a alimenté l’inflation dans l’ensemble de l’économie.

Ce climat économique unique peut être dévastateur pour les consommateurs et les entreprises et difficile à gérer pour les gouvernements.

Stagnation de l’économie

Lorsqu’une économie ralentit ou cesse de croître, les consommateurs et les entreprises ont tendance à dépenser moins. Habituellement, les consommateurs achètent moins de choses et reportent les dépenses importantes. Les entreprises font souvent moins d’investissements et évitent d’embaucher de nouveaux employés. La stagnation fait partie du cycle économique et, bien qu’elle ne soit pas préférable, n’entraînera pas nécessairement une stagflation par elle-même.

Inflation élevée

Une économie stagnante a tendance à afficher une faible inflation en raison du repli des dépenses. Mais cela ne se produit pas toujours. Si les conditions sont favorables, l’inflation peut parfois augmenter. La hausse des prix fait grimper le coût de la vie. Le fait d’ajouter une inflation élevée à la stagnation économique augmente le risque de stagflation.

Taux de chômage élevé

La troisième condition est le taux de chômage élevé, qui exacerbe la stagnation économique. Les consommateurs sont moins nombreux à avoir un emploi, et ceux qui en ont un ne se sentent pas forcément à l’aise. Les salaires pourraient ne pas suivre le rythme de la hausse des prix, ce qui réduit le pouvoir d’achat.

Qu’est-ce qui peut causer une stagflation?

Une économie à croissance lente a tendance à afficher une faible inflation. Mais avec la stagflation, les règles économiques traditionnelles ne semblent pas s’appliquer. Certaines conditions peuvent donner lieu à un contexte de stagflation ou l’exacerber.

Chocs de l’offre

Les chocs de l’offre font référence à une perturbation soudaine de la disponibilité des principaux biens et ressources. Les hausses radicales des prix ont tendance à se répercuter sur l’acheteur, ce qui peut faire grimper l’inflation. L’économie peine à croître sous le poids supplémentaire imposé aux consommateurs et aux entreprises.

Erreurs de politique monétaire

La Banque du Canada (BdC) gère la politique monétaire au Canada afin de maintenir la stabilité des prix. La Réserve fédérale américaine (Fed) exerce une fonction semblable aux États-Unis et a la responsabilité supplémentaire de maintenir le taux de chômage à un faible niveau. Cet exercice d’équilibre difficile peut contribuer à la stagflation s’il est mal géré.

Modifications réglementaires et fiscales

Dans certains cas, des modifications réglementaires et fiscales peuvent contribuer à faire basculer une économie dans une stagflation. De nouveaux règlements peuvent accroître le coût d’exploitation des entreprises, tandis que des impôts plus élevés réduisent le revenu disponible. Les deux peuvent freiner l’activité économique. Bien que ces changements puissent être nécessaires en ce moment, ils peuvent entraîner une stagflation par inadvertance s’ils ne sont pas soigneusement équilibrés.

Influences économiques mondiales

Aucune économie n’existe en vase clos. Les facteurs économiques mondiaux peuvent contribuer à la stagflation de bien des façons.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pourraient faire grimper les prix des matériaux utilisés pour construire certains produits. Ces coûts sont souvent répercutés sur les consommateurs, ce qui crée des pressions inflationnistes.

Les prix mondiaux de l’énergie sont assujettis à la dynamique des marchés internationaux. Les conflits dans les régions productrices de pétrole peuvent faire augmenter les coûts de transport, les prix et, en fin de compte, l’inflation.

sont assujettis à la dynamique des marchés internationaux. Les conflits dans les régions productrices de pétrole peuvent faire augmenter les coûts de transport, les prix et, en fin de compte, l’inflation. Les fluctuations de change peuvent affaiblir la monnaie d’un pays par rapport à d’autres. La hausse des prix des importations peut aggraver l’inflation.

Comment les décideurs peuvent-ils lutter contre la stagflation?

La stagflation peut s’avérer un défi pour les décideurs. Lutter contre l’inflation en relevant les taux d’intérêt risque de freiner l’économie, ce qui contribue à la stagnation. Stimuler l’économie en abaissant les taux d’intérêt risque d’entraîner une hausse des prix, ce qui contribue à l’inflation. Comment les décideurs pourraient-ils stimuler la croissance, contenir l’inflation et réduire le chômage en même temps?

Rajustements de la politique monétaire

La BdC et la Fed ont quelques outils à leur disposition. L’idée est de stimuler les dépenses et les investissements sans faire grimper les prix. Des rajustements au taux d’intérêt peuvent aider ainsi que des mesures de liquidité ciblées, comme des prêts à faible taux d’intérêt dans certains secteurs. L’assouplissement quantitatif, soit l’achat de titres d’État pour accroître la masse monétaire et encourager les investissements, constitue une autre approche.

Politiques budgétaires ciblées

Le gouvernement peut contribuer à remédier à la stagflation au moyen de politiques budgétaires axées sur les causes profondes. Des baisses d’impôt ciblées pourraient inciter les entreprises à embaucher. Le soutien des consommateurs au moyen d’avantages sociaux pourrait aider les consommateurs à réorienter leurs dépenses et à stimuler l’économie.

Réformes de l’offre

Le gouvernement pourrait s’attaquer à l’inflation en cherchant à améliorer la productivité et à réduire les coûts pour les entreprises. L’amélioration des infrastructures et la rationalisation de la réglementation, par exemple, pourraient aider les entreprises à fonctionner plus efficacement et à maintenir les prix à de faibles niveaux.

Gestion de l’énergie et des ressources

Les prix mondiaux de l’énergie peuvent jouer un rôle dans la stagflation. Pour contrer ce risque, le gouvernement pourrait envisager d’investir dans des sources d’énergie de remplacement et d’améliorer l’efficacité énergétique.

Coopération internationale

Les enjeux mondiaux peuvent entraîner une stagflation. Ainsi, le maintien de relations de collaboration transfrontalières peut contribuer à résoudre les différends commerciaux, à stabiliser les marchés des changes et à maintenir les chaînes d’approvisionnement.

Comment la stagflation peut-elle toucher les investisseurs?

Les consommateurs ont tendance à faire face à des prix plus élevés à la caisse, sans parler de l’instabilité de l’emploi, ce qui pourrait les amener à revoir leurs dépenses. L’épargne devient plus difficile. Les investisseurs peuvent faire face à plusieurs défis.

L’inflation érode les rendements

Dans un contexte de stagflation, l’inflation gruge le pouvoir d’achat. Cela réduit les rendements réels d’un placement. Les obligations et les autres placements en titres à revenu fixe peuvent être particulièrement vulnérables si les paiements d’intérêts ne suivent pas le rythme de la hausse des prix.

La volatilité des marchés boursiers

Lorsque la stagflation s’installe, les sociétés pourraient faire face à des coûts plus élevés et à un ralentissement de la croissance, ce qui pourrait réduire leurs marges bénéficiaires et entraîner des bénéfices incertains. Cette incertitude peut entraîner une volatilité des cours boursiers si les investisseurs vendent en raison des craintes du marché.

Incidences propres aux secteurs

Divers secteurs de l’économie réagissent différemment à la stagflation. Les sociétés de biens de consommation pourraient éprouver des difficultés, car la hausse des prix incite les consommateurs à réduire leurs dépenses, tandis que le secteur de l’énergie pourrait profiter de la hausse des prix des produits de base. La technologie peut être confrontée à des problèmes si les entreprises et les consommateurs retardent leurs achats, mais les solutions de réduction des coûts et les services essentiels pourraient présenter des occasions.

Comment les investisseurs pourraient-ils protéger leurs portefeuilles pendant la stagflation?

Les investisseurs doivent faire preuve de stratégie dans un contexte de stagflation.

Diversification

En répartissant les placements dans plusieurs catégories d’actif, secteurs et régions, les investisseurs peuvent contribuer à réduire le risque et peut-être même accroître les chances de trouver des occasions de croissance. La répartition peut comprendre des actions, des obligations, des produits de base et des biens immobiliers.

Couverture

Les stratégies de couverture peuvent aider à protéger les portefeuilles contre les effets défavorables de l’inflation. Les titres protégés contre l’inflation, qui sont conçus pour prendre de la valeur en fonction de l’inflation, contribuent au maintien du pouvoir d’achat. L’or, l’argent, le pétrole et d’autres produits de base se comportent généralement bien en période d’inflation, car leurs prix ont tendance à augmenter en même temps que les coûts.

Accent sur la qualité et la valeur

Les sociétés de grande qualité affichant un bilan sain et des flux de trésorerie constants sont généralement mieux outillées pour résister à une tempête économique. Les placements axés sur la valeur, soit des titres sous-évalués affichant de solides paramètres fondamentaux, pourraient également être une stratégie viable.

Position défensive

Certains secteurs, comme les soins de santé, les services aux collectivités et les biens de consommation de base, sont moins sensibles aux cycles économiques. Les sociétés de ces secteurs défensifs ont tendance à afficher une demande plus stable, ce qui se traduit souvent par des revenus plus fiables pendant la stagflation.