Angesichts der erhöhten Wachstumsrisiken, der hohen Aktienbewertungen und des günstigen Aktivitätsniveaus an den Kapitalmärkten bleiben wir für das zweite Quartal 2025 neutral in Bezug auf die Risikoallokation innerhalb unseres Alternatives-Portfolios. Insgesamt positionieren wir uns defensiver und bevorzugen Private Debt und abgesicherte Strategien gegenüber Private Equity. Nachfolgend sind die wichtigsten Aussagen zu jeder Anlageklasse auf einen Blick aufgeführt. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht zum zweiten Quartal.

Private Credit: Übergewichtet, da sich die Spreads an den öffentlichen Märkten ausweiten

Jeff Bennett, CFA®, Head of Manager Selection Invesco Solutions



Ron Kantowitz, Head of Direct Lending, Invesco Private Debt

Charlie Rose, Global Head of Commercial Real Estate Credit

Der Dealflow bleibt weiterhin herausfordernd, wobei die jüngsten Aktivitäten deutlich unter dem Höchststand von 2021 liegen. Das Umfeld für Leveraged Buyouts (LBO, fremdfinanzierte Übernahme) ist verhalten, weil aufgrund großer Bewertungsunterschiede viele Private Equity-Transaktionen auf Eis gelegt wurden. Alternative Kreditgeber stehen aufgrund von nicht genutzten Immobilienkrediten („Dry Powder“) und einer anhaltenden Zurückhaltung der Banken vor einem erfolgreichen Jahr in der Kreditvergabe. Aufgrund des günstigen makroökonomischen Umfelds und der erwarteten positiven Entwicklung beim Kapitaleinsatz bleiben wir optimistisch bezüglich der Anlageklasse Direct Lending. Immobilienkredite sind nach wie vor unsere bevorzugte Methode, um Zugang zu Immobilienmärkten zu erhalten.

Zusammenfassung: Private Credit 2. Quartal