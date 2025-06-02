Investment: Immobilien als Geldanlage
Die Chancen alternativer Anlagen ist ein vierteljährlicher Bericht des Invesco Solutions Teams. In jeder neuen Ausgabe geben wir einen Ausblick für Private Markets-Anlagen. Dabei legen wir den Fokus auf Private Credit, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe.
Angesichts der erhöhten Wachstumsrisiken, der hohen Aktienbewertungen und des günstigen Aktivitätsniveaus an den Kapitalmärkten bleiben wir für das zweite Quartal 2025 neutral in Bezug auf die Risikoallokation innerhalb unseres Alternatives-Portfolios. Insgesamt positionieren wir uns defensiver und bevorzugen Private Debt und abgesicherte Strategien gegenüber Private Equity. Nachfolgend sind die wichtigsten Aussagen zu jeder Anlageklasse auf einen Blick aufgeführt. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht zum zweiten Quartal.
Jeff Bennett, CFA®, Head of Manager Selection Invesco Solutions
Ron Kantowitz, Head of Direct Lending, Invesco Private Debt
Charlie Rose, Global Head of Commercial Real Estate Credit
Der Dealflow bleibt weiterhin herausfordernd, wobei die jüngsten Aktivitäten deutlich unter dem Höchststand von 2021 liegen. Das Umfeld für Leveraged Buyouts (LBO, fremdfinanzierte Übernahme) ist verhalten, weil aufgrund großer Bewertungsunterschiede viele Private Equity-Transaktionen auf Eis gelegt wurden. Alternative Kreditgeber stehen aufgrund von nicht genutzten Immobilienkrediten („Dry Powder“) und einer anhaltenden Zurückhaltung der Banken vor einem erfolgreichen Jahr in der Kreditvergabe. Aufgrund des günstigen makroökonomischen Umfelds und der erwarteten positiven Entwicklung beim Kapitaleinsatz bleiben wir optimistisch bezüglich der Anlageklasse Direct Lending. Immobilienkredite sind nach wie vor unsere bevorzugte Methode, um Zugang zu Immobilienmärkten zu erhalten.
|
|
Insgesamt
|
Bewertung
|
Fundamentaldaten
|
Struktureller Trend
|
Direct Lending
|
Übergewichtet
|
Neutral
|
Neutral
|
Attraktiv
|
Real Asset Credit
|
Übergewichtet
|
Attraktiv
|
Neutral
|
Attraktiv
|
Alternative Credit
|
Übergewichtet
|
Neutral
|
Neutral
|
Attraktiv
Quelle: Invesco, Die Chancen alternativer Anlagen – Q2 2025, S. 3
Jeff Bennett, CFA®, Head of Manager Selection Invesco Solutions
Private Equity sieht sich im aktuellen Umfeld mit Gegenwind konfrontiert. Hohe Zinssätze werden voraussichtlich durch niedrigere Bewertungen der öffentlichen Märkte nach dem Ausverkauf ausgeglichen. Auch wenn Zölle eine große Unsicherheit mit sich bringen, glauben wir, dass ein günstiges regulatorisches Umfeld für binnenorientierte Sektoren innerhalb des Private Equity-Segments (wie beispielsweise im Mittelstand) einen gewissen Ausgleich schaffen könnte.
|
|
Insgesamt
|
Bewertung
|
Fundamentaldaten
|
Struktureller Trend
|
Private Equity
|
Untergewichtet
|
Unattraktiv
|
Neutral
|
Neutral
Quelle: Invesco, Die Chancen alternativer Anlagen – Q2 2025, S. 9
Jeff Bennett, CFA®, Head of Manager Selection Invesco Solutions
Mike Bessell, CFA®, Managing Director, Investment Strategist Invesco Global Real Estate
Während die Kapitalisierungsraten im Vergleich zu den Zinssätzen weiterhin gedämpft sind, erscheinen uns die Immobilienbewertungen im Vergleich zu den öffentlichen und privaten Aktienmärkten als relativ vorteilhaft. Nach der politischen Volatilität und den Stimmungsschwankungen in jüngster Vergangenheit dürften die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank die Kreditkosten und Kapitalisierungsraten unterstützen.
|
|
Insgesamt
|
Bewertung
|
Fundamentaldaten
|
Struktureller Trend
|
Immobilien
|
Neutral
|
Attraktiv
|
Neutral
|
Neutral
|
Infrastruktur
|
Neutral
|
Unattraktiv
|
Attraktiv
|
Attraktiv
Quelle: Invesco, Die Chancen alternativer Anlagen – Q2 2025, S. 18
Jeff Bennett, CFA® Head of Manager Selection Invesco Solutions
Nachdem die Aktienmärkte in eine technische Korrekturphase eingetreten sind, könnten Hedgefonds mit geringeren Betas gegenüber dem Marktrisiko eine wertvolle Alternative innerhalb eines Portfolios darstellen. Die Spreads für Event Driven-Strategien (ereignisgesteuerte Strategie: um von bestimmten Ereignissen zu profitieren, z.B. Fusionen, Restrukturierungen…) bleiben aufgrund begrenzter Kapitalmarktaktivitäten im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen hoch, da sich Private Equity-Manager weiterhin zurückhalten.
|
|
Insgesamt
|
Bewertung
|
Fundamentaldaten
|
Struktureller Trend
|
Event-Driven und Arbitrage
|
Übergewichtet
|
Neutral
|
Neutral
|
Attraktiv
|
Systematischer Trend
|
Übergewichtet
|
Neutral
|
Neutral
|
Attraktiv
Quelle: Invesco, Die Chancen alternativer Anlagen – 2. Quartal 2025 S. 6
