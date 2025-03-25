Artikel

Das Potenzial von CLOs erschliessen

25. März 2025
Invesco
In einer sich ständig weiterentwickelnden Finanzlandschaft suchen Anleger nach neuen Möglichkeiten, ihre Portfolios zu diversifizieren und attraktive Renditen zu erzielen. Eine Anlageklasse, die in diesem Zusammenhang in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat sind Collateralised Loan Obligations (CLOs). CLOs können eine einzigartige und überzeugende Anlagemöglichkeit darstellen, da sie ein Engagement im dynamischen und oft widerstandsfähigen Markt für Leveraged Loans bieten. Dieser Artikel stellt CLOs vor und untersucht ihre Hauptmerkmale, potenziellen Vorteile und die Faktoren, die sie zu einer überzeugenden Anlageoption machen. Lesen Sie hier das vollständige Whitepaper: Understanding CLOs in Today’s Dynamic Financial Landscape.

Was sind Leveraged Loans und CLOs?

Leveraged Loans sind Kredite, die durch ein erst- oder zweitrangiges Pfandrecht an den Vermögenswerten des Emittenten besichert sind, ein Rating von BB+/Ba1 oder niedriger aufweisen und in der Regel variabel verzinst werden. Diese Kredite werden häufig als Finanzierungsquelle für Fusionen und Übernahmen (M&A) und fremdfinanzierte Übernahmen durch Private-Equity-Sponsoren verwendet. Im Gegensatz zu Hochzinsanleihen gelten Leveraged Loans nicht als „Wertpapiere“ und sind nicht bei der SEC registriert. Leveraged Loans werden zunächst von einer Bank oder einer Gruppe von Banken strukturiert, dann an eine Gruppe von Kreditgebern auf dem Primärmarkt syndiziert und schliesslich auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Leveraged Loans machen den grössten Teil der CLO-Sicherheiten aus.

Ein CLO ist eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV), die einen Pool von Vermögenswerten verbrieft, darunter erstrangig besicherte Leveraged Loans und Anleihen. Sie vereinnahmt Zins- und Tilgungszahlungen aus dem Pool von Vermögenswerten – in der Regel 200 bis 400 einzelne Kreditnehmer – und regelt die Verteilung dieser Einnahmen auf der Grundlage einer „Wasserfall“-Struktur, die in der CLO-Vereinbarung eindeutig festgelegt ist.

Struktur und Management von CLOs

Vor der Emission wird das CLO-Vehikel durch den Verkauf von Fremdkapitaltranchen und Eigenkapital kapitalisiert. Nach der Emission wird ein CLO-Portfolio aktiv von einem CLO-Manager verwaltet, der den anfänglichen Pool von Vermögenswerten auswählt und die Vermögenswerte während eines typischen Anlagezeitraums von vier bis fünf Jahren handeln und veräussern kann. Nach zwei Jahren sind die CLO-Tranchen in der Regel kündbar. Die CLO-Manager erhalten für die aktive Verwaltung des Portfolios eine Gebühr.

Die Kupon- und Tilgungszahlungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte (Kredite) werden für die Kupon- und Tilgungszahlungen der Verbindlichkeiten der CLO (CLO-Notes) verwendet. Die Zahlungen werden zunächst an die am höchsten bewertete Schuldentranche der CLO-Struktur und anschliessend an die am niedrigsten bewertete Schuldentranche geleistet. Danach werden die verbleibenden Zahlungsströme an das Eigenkapital ausgeschüttet. Dies wird als „Cashflow-Wasserfall“ bezeichnet. CLOs sind so strukturiert, dass sie den Spread bzw. die Arbitrage zwischen den Zinserträgen der zugrunde liegenden Kredite und den Zinszahlungen an die Inhaber der CLO-Anleihen nutzen.

Überlegungen für Anleger und mögliche Vorteile

CLOs bieten Anlegern mehrere potenzielle Vorteile. Erstens ermöglichen sie ein Engagement im Markt für Leveraged Loans, der sich in der Vergangenheit als widerstandsfähig erwiesen hat und attraktive risikobereinigte Renditen bietet. Zweitens ermöglicht das aktive Management von CLO-Portfolios eine dynamische Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen, was die Renditen potenziell erhöht. Darüber hinaus ermöglicht die Strukturierung von CLOs mit ihren gestaffelten Tranchen den Anlegern, das ihren Anlagezielen entsprechende Risiko- und Renditeniveau zu wählen.

Es ist jedoch wichtig, dass sich Anleger der Komplexität und der Risiken von CLOs bewusst sind. Die Wertentwicklung von CLOs kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, unter anderem von der Kreditqualität der zugrunde liegenden Kredite, der Marktliquidität und den wirtschaftlichen Bedingungen. CLOs eignen sich daher in der Regel für professionelle Kunden, qualifizierte Kunden und erfahrene Anleger, die über die notwendige Expertise zur Beurteilung dieser Faktoren verfügen.

Fazit

CLOs stellen eine besondere Anlagemöglichkeit dar, da sie Zugang zum Markt für Leveraged Loans bieten. Mit einem aktiven Management und einer strukturierten Cash-Flow-Verteilung können CLOs eine attraktive Option für erfahrene Anleger sein, die ihr Portfolio diversifizieren und attraktive Renditen erzielen möchten. Wie bei jeder Investition ist es für Anleger wichtig, eine gründliche Due Diligence durchzuführen und die damit verbundenen Risiken zu verstehen, bevor sie in CLOs investieren.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Whitepaper: Understanding CLOs in Today’s Dynamic Financial Landscape.

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Wertschwankung: Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

    Zinssätze: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.

    Liquiditätsrisiko: In einem angespannten Marktumfeld kann es sich für den Fonds als schwierig herausstellen, bestimmte Instrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich kann der beim Verkauf solcher Instrumente erzielte Preis niedriger sein als unter normalen Marktbedingungen.

    Risiko von CLO-Schuldverschreibungen: Hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen können herabgestuft werden, und in angespannten Marktlagen können selbst hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen aufgrund von Ausfällen bei den zugrunde liegenden Kreditsicherheiten, dem Verschwinden der nachrangigen/Eigenkapitaltranchen, der Antizipation von Ausfällen durch den Markt sowie einer negativen Marktstimmung in Bezug auf CLO-Wertpapiere als Anlageklasse Verluste erleiden.

    Viele Senior Loans zeichnen sich durch Illiquidität aus. Dadurch ist es möglich, dass Anleger diese kurzfristig nicht zu einem fairen Preis veräussern können und/oder dass eine Anteilsrückgabe aufgrund der Illiquidität der Senior Loans verzögert wird. Der Markt für illiquide Wertpapiere ist volatiler als der Markt für liquide Wertpapiere. Ein Konjunkturabschwung oder ein deutlicher Anstieg oder Rückgang der Zinsen können zu Verwerfungen am Senior Loan-Markt führen. Wie die meisten Kreditverbindlichkeiten unterliegen Senior Secured Loans einem Ausfallrisiko. Im Vergleich zum US-Markt ist der europäische Loan-Markt immer noch unterentwickelt.

    Alternative Anlageprodukte können mit hohen Risiken verbunden sein, gehebelte Investments tätigen und andere spekulative Anlagepraktiken verfolgen, die das Verlustrisiko erhöhen können. Sie können hochgradig illiquide sein, müssen Investoren möglicherweise keine regelmässigen Preis- oder Bewertungsinformationen zur Verfügung stellen, können komplexe steuerliche Strukturen und Verzögerungen bei der Weitergabe wichtiger Steuerinformationen mit sich bringen. Sie unterliegen nicht den gleichen regulatorischen Anforderungen wie Investmentfonds und erheben häufig höhere Gebühren, die etwaige Handelsgewinne aufzehren können. In vielen Fällen sind die zugrunde liegenden Investments zudem nicht transparent und nur dem Investmentmanager bekannt. Häufig gibt es keinen Sekundärmarkt für Private Equity-Beteiligungen, und es ist auch nicht zu erwarten, dass sich ein solche ·entwickelt. Für die Übertragung von Anteilen an solchen Anlagen können Beschränkungen gelten.

    Wichtige Informationen

    Dieses Produkt richtet sich nur an professionelle Investoren.

    Quelle aller Daten: Invesco, Stand aller Daten: 30. Juni 2024, sofern nicht anders angegeben.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, J.P. Morgan übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Der Index wird mit Genehmigung verwendet. Der Index darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder verbreitet werden. Copyright 2025, JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

    Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

    Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Darüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

    Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

    Deutsche Anleger können die Verkaufsunterlagen kostenlos in Papierform oder elektronisch beim Herausgeber oder bei der deutschen Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland) erhalten.

    Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt und die Finanzberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich. Die ETFs sind in Irland domiziliert.

