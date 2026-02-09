Insight

Mit globalen Aktien die Marktkonzentration aufbrechen

9. Februar 2026
Stephen Anness
Stephen Anness
Head of Global Equities
Joe Dowling
Joe Dowling
Fund Manager
Zugang zu den Anlagechancen der globalen Aktienmärkte

Kurz zusammengefasst

Diversifizierung ist wichtig

1

Die heutigen Spitzenreiter im Aktiensegment können schon morgen zu den Nachzüglern zählen. Bereiten Sie sich vor – mit einer Diversifizierung über Sektoren und Regionen hinweg.

Zunehmende Unterschiede bei KI-Investments

2

Wir betrachten KI-Investments nicht länger als eine einzige Transaktion, sondern als eine, bei der die Gewinner und Verlierer unterschiedlichen Renditepfaden folgen. 

Vorteile eines aktiven Managements

3

Ein aktiver Investmentansatz kann dazu beitragen, diversifiziertere und robustere Portfolios in allen Märkten zu gewährleisten. 

Anleger haben sich traditionell auf globale Aktien konzentriert, um durch die Diversifizierung über Regionen und Sektoren hinweg eine Wertschöpfung zu erzielen. Ein wachsendes Risiko ist jedoch der Grad der Marktkonzentration durch eine Handvoll US-amerikanischer Big-Tech- und KI-Giganten. Zwar war es in den vergangenen Jahren ausgesprochen profitabel, stark in diese Titel investiert zu sein. Sich verändernde Trends machen unseres Erachtens jedoch deutlich, dass ein aktiverer Ansatz erforderlich ist, da KI-Investments nicht länger als eine einzige Transaktion betrachtet werden können.

Warum in globale Aktien investieren?

Jedes Land oder jede Region bietet einzigartige Stärken und Engagements. Einige sind auf natürliche Ressourcen oder Fertigungskompetenz ausgerichtet, andere sind stärker im Technologiebereich engagiert und wieder andere im Konsumgüterbereich. Diese Stärken sind jedoch nicht in Stein gemeisselt, und die zugrunde liegende Dynamik kann sich rasch verändern. Die heutigen Marktführer können schon morgen zu den Nachzüglern zählen. Vor diesem Hintergrund ist ein konsequenter Fokus auf qualitativ hochwertige und attraktiv bewertete Unternehmen – unabhängig von ihrer Region – von zentraler Bedeutung.

Die Marktführerschaft konzentrierte sich in jüngster Zeit stark auf wenige Akteure. Die „Magnificent 7“ – Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla – sowie einige ausgewählte KI-orientierte Unternehmen haben die Renditen in den Jahren 2024 und 2025 weitgehend dominiert. Diese Konzentration birgt jedoch Risiken. Wenn sich die Erwartungen der Anleger in überzogenen Bewertungen niederschlagen, können selbst geringe Gewinnrückgänge oder Anpassungen der Prognosen deutliche Kursverluste auslösen.

Performance von KI-Investments geht auseinander

Zwar bleibt KI eine treibende Kraft, doch der Weg zu nachhaltigen Gewinnen gestaltet sich alles andere als einheitlich. Für den Erfolg im KI-Bereich reicht der Zugang zu hochmodernen Daten oder Plattformen allein nicht aus. Er setzt domänenspezifische Anwendungen, die Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und skalierbare Geschäftsmodelle voraus. Nicht jede Investition in KI wird sich positiv entwickeln. Einige könnten Schwierigkeiten bei der Monetarisierung haben oder einem zunehmenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt sein. Wir sehen erste deutliche Anzeichen dafür, dass die Aktien-Performance in diesem Bereich unterschiedliche Wege einschlägt.

In den vergangenen Jahren haben die grossen Hyperscaler – Unternehmen, die Cloud-Computing-Services und -Infrastruktur in grossem Umfang anbieten – meist ähnlich reagiert, indem ihre Kurse gemeinsam gestiegen und gefallen sind. KI-Investments können jedoch nicht länger als eine einzige Transaktion betrachtet werden. Das zeigt die durchschnittliche Korrelation der Renditen der fünf wichtigsten Hyperscaler: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Oracle. Zwar war die Korrelation in den vergangenen zehn Jahren überwiegend stark positiv, in jüngster Zeit liegt sie jedoch nahe null. (Siehe Abbildung unten).

Die Korrelation zwischen den wichtigsten Hyperscalern ist nicht mehr stark ausgeprägt

Durchschnittliche paarweise Korrelation (Rendite über 20 Tage) von Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Oracle

Quellen: Invesco und Bloomberg L.P., Stand: 17. Dezember 2025.

Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte, weshalb eine gründliche Fundamentalanalyse und gezielte Differenzierung erforderlich sind. Anleger sollten zwischen Unternehmen unterscheiden, die lediglich mit KI experimentieren, und solchen, die sie gezielt in ihr zentrales Wertversprechen integrieren. Die blosse Betrachtung von Index-Multiples verdeckt wesentliche Unterschiede bei Plattformreife, Datenvorteilen („Data Moat“) und Umsetzungskompetenz.

Ein fundamentaler, aktiver Ansatz könnte unabdingbar sein

Das Invesco Global Equities Team verfolgt einen disziplinierten Bottom-up-Ansatz zur Titelauswahl, der Unternehmen identifiziert, die sich unabhängig von Sektor oder Region durch solide Bilanzen und eine vertrauensbasierte Führung auszeichnen. Ziel des Teams: Aufbau eines Portfolios mit hoher Überzeugung, geringer Korrelation zwischen den Positionen und Diversifizierung über Länder und Sektoren hinweg.

Indem die Strategie ein Überengagement in einzelnen Themen oder wirtschaftlichen Wetten vermeidet, reduziert sie die Risiken einer Marktkonzentration und schafft gleichzeitig Raum für eine positive Performance unter unterschiedlichen Marktbedingungen. Durch die Fokussierung auf detaillierte, unternehmensspezifische Einblicke können Anleger die tatsächlichen Gewinner über verschiedene Sektoren hinweg identifizieren – und nicht nur den Schlagzeilen folgen.

Im Gegensatz zu Themenanlagen folgt dieser Ansatz weder Emotionen noch Hypes. Stattdessen werden Unternehmen identifiziert, die von langfristigen strukturellen Veränderungen profitieren – etwa durch KI, resilientere Lieferketten oder veränderte Verbrauchergewohnheiten – ohne sich übermässig kurzlebigen Dynamik-Rallyes auszusetzen.

Wo sehen wir aktuell Anlagechancen?

In einem Umfeld steigender Konzentrationsrisiken und einer ausgereiften KI-Landschaft gewinnt ein selektiver, fundamental ausgerichteter Ansatz an Bedeutung. Statt eine breit gestreute Allokation in Big Tech und KI hinzunehmen, können Anleger von einem sorgfältig zusammengestellten Portfolio profitieren, das globale Chancen nutzt, Qualität in den Vordergrund stellt und Wertfallen vermeidet.

Globale Aktien

Unser Global Equities Team verfügt über umfassende Expertise im Aufbau diversifizierter Portfolios, die auf langfristigen Erfolg ausgerichtet sind. Wir investieren sektoren- und branchenübergreifend, streben Anlagen in Qualitätsunternehmen an und nutzen Chancen weltweit – sowohl bei Aktien als auch bei Erträgen. 

Ähnliche Artikel

  • Wesentliche Risiken

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 30.11.2025, sofern nicht anders angegeben. 

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    EMEA5132309/2026 