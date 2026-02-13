Was sind Optionen und wie können sie Erträge generieren?

Diese Marketingmitteilung richtet sich an professionelle Anleger und qualifizierte Kunden / erfahrene Anleger. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Head of Thematic & Specialist Product Strategy

Produktstrategie und -entwicklung

Was sind Optionen?

(Auf dem Bildschirm: „Der Handel mit Optionen birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.“)

Immer mehr Anleger nehmen Optionen in ihre Portfolios auf, da diese nützliche Instrumente zur Erzielung von Erträgen, zur Reduzierung von Verlustrisiken und für andere potenzielle Vorteile sein können.

Käufer und Verkäufer von Optionen können potenziell Gewinne erzielen, wenn bestimmte Marktbedingungen erfüllt sind.

Wie funktioniert dies?

Eine Call-Option (Titel und erster Punkt erscheinen auf dem Bildschirm) gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert, beispielsweise eine Aktie, zu einem bestimmten Preis, dem sogenannten Ausübungspreis, zu kaufen.

Käufer zahlen eine Prämie für Call-Optionen, weil sie davon ausgehen, dass der Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum den Ausübungspreis übersteigen wird.

Ist dies der Fall, (zweiter Punkt erscheint auf dem Bildschirm) würde der Käufer einen Gewinn erzielen, indem er den Vermögenswert zum niedrigeren Ausübungspreis kauft und zum höheren Marktpreis verkauft.

(dritter Punkt erscheint auf dem Bildschirm) Erreicht der Vermögenswert den Ausübungspreis nicht, profitiert der Verkäufer der Option von der vom Käufer gezahlten Prämie.

Nehmen wir an, es gibt eine Aktie, die derzeit zu 50 US-Dollar gehandelt wird.

Der Käufer erwirbt eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 55 US-Dollar.

Steigt der Aktienkurs vor Ablauf der Option auf 60 US-Dollar, kann der Käufer die Aktie zum Ausübungspreis von 55 US-Dollar erwerben und sie dann zum Marktpreis von 60 US-Dollar mit Gewinn verkaufen.

Wenn der Aktienkurs jedoch nicht über den Ausübungspreis von 55 US-Dollar steigt, erzielt der Verkäufer der Option einen Gewinn, indem er die vom Käufer gezahlte Prämie behält.

Eine Put-Option (Titel und erster Punkt erscheinen auf dem Bildschirm) gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zum Ausübungspreis zu verkaufen.

Käufer zahlen eine Prämie für Put-Optionen, weil sie davon ausgehen, dass der Wert des Vermögenswerts bis zu einem bestimmten Datum unter den Ausübungspreis fallen wird.

Ist dies der Fall, (zweiter Punkt erscheint auf dem Bildschirm) würde der Käufer einen Gewinn erzielen, indem er den Vermögenswert zum niedrigeren Marktpreis kauft und zum höheren Ausübungspreis verkauft.

(dritter Punkt erscheint auf dem Bildschirm) Fällt der Wert des Vermögenswerts nicht unter den Ausübungspreis, profitiert der Verkäufer der Option von der vom Käufer gezahlten Prämie.

Nehmen wir an, es gibt eine Aktie, die derzeit zu 50 US-Dollar gehandelt wird.

Der Käufer erwirbt eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 45 US-Dollar.

Wenn der Aktienkurs vor Ablauf der Option auf 40 US-Dollar fällt, kann der Käufer die Aktie zum Marktpreis von 40 US-Dollar erwerben und sie dann zum Ausübungspreis von 45 US-Dollar mit Gewinn verkaufen.

Wenn der Aktienkurs jedoch nicht unter den Ausübungspreis von 45 US-Dollar fällt, erzielt der Verkäufer der Option einen Gewinn, indem er die vom Käufer gezahlte Prämie behält.

Sie müssen dies nicht alles selbst tun. Der Zugang zu professionell verwalteten optionsbasierten Strategien war noch nie so einfach wie heute, dank börsengehandelter Produkte wie den Income Advantage Strategies von Invesco.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Optionen oder Optionen auf Futures-Kontrakte unterliegen einem Korrelationsrisiko, da zwischen den Optionen und den Wertpapier- oder Kontraktmärkten eine unvollkommene Korrelation bestehen kann, die dazu führt, dass eine bestimmte Transaktion ihre Ziele nicht erreicht. Börsen können die Anzahl der Positionen begrenzen, die vom Investmentmanager gehalten oder kontrolliert werden können, wodurch die Möglichkeit zur Umsetzung von Strategien eingeschränkt wird. Options are also subject to leverage risk and can be subject to liquidity risk.

Wichtige Informationen

Diese Präsentation ist ausschließlich für die Nutzung durch professionelle Anleger in Kontinentaleuropa (wie in den wesentlichen Informationen definiert), qualifizierte Anleger in der Schweiz und professionelle Anleger im Vereinigten Königreich bestimmt.

-

Stand der Daten: März 2026, sofern nicht anders angegeben.

. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland). Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt und die Finanzberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die ETFs sind in Irland domiziliert. Herausgegeben durch Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Das Basisinformationsblatt (KID) und der Prospekt sind auf Deutsch respektive Englisch auf www.fundinfo.com erhältlich.

Schweiz -

EMEA5084174/2025