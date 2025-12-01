Der Mehrwert des Portfolios wird durch einen strengen Anlageprozess generiert, der tiefgehende Fundamentalanalyse mit einer disziplinierten Bewertung von Risiko und Rendite kombiniert. Die Schlüsselelemente umfassen:

Ideenfindung: Daten über Eigentumsverhältnisse sind schwer zu finden. Unterschiedliche Aktienklassen, veraltete Informationen und Holdinggesellschaften mit ungewöhnlichen Namen machen es extrem schwierig, Daten zur Interessenüberschneidung zu sammeln. Vieles davon muss manuell recherchiert werden. Das Investmentteam filtert ein breites Universum und identifiziert ca. 125 Überschneidungen, die den Kriterien des Fonds entsprechen, wobei der Fokus auf Unternehmen mit aussergewöhnlichen Gründern oder Eigentümern liegt.

Bewertung und Genehmigung: Jede Idee wird analysiert, um zu bestätigen, warum sich das Unternehmen und der Eigentümer abheben. Intern erstellte Finanzmodelle berechnen die erwartete Rendite (IRR), gefolgt von einer strengen Peer-Review, um die besten Kandidaten auszuwählen.

Portfoliokonstruktion: Basierend auf den Modell-IRRs umfasst das Portfolio 25–35 Titel. Jede Position ist auf maximal 10 % begrenzt, um die Diversifizierung aufrechtzuerhalten und Korrelationen zu reduzieren.