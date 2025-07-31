Unsere Buy-and-Maintain-Strategie soll durch ein gut diversifiziertes Portfolio die Kreditrisikoprämie von Investment-Grade-Emittenten generieren. Wir investieren in verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten. Dabei wollen wir Ausfälle vermeiden und den Portfolioumschlag minimieren.

Um das Konzentrationsrisiko zu vermeiden, legen wir Risikogrenzen fest, sodass unsere Kunden nicht übermäßig in einzelnen Emittenten, Sektoren und Ländern engagiert sind.

Trotz der breiten strukturellen Diversifikation des Fonds werden die Fundamentaldaten der Anleihepositionen permanent überwacht, um potenzielle Risiken frühzeitig zu antizipieren.

Die Strategie investiert in bonitätsstarke Unternehmensanleihen, die möglichst bis zur Fälligkeit gehalten werden, um eine höhere Rendite als Cash oder Staatsanleihen und ein festes Cashflow-Profil zu erzielen.