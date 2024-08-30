GPR,Obligationen IGICCHE
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund
View Fund
Fund Manager
MBA
Luke Greenwood ist Fondsmanager im IFI Europe Team und aus London heraus tätig.
Der gebürtige Australier begann seine Karriere bei Westpac und war anschließend für State Street in Sydney tätig, bevor er nach Großbritannien wechselte. Er ist seit 2000 bei Invesco und trat 2004 dem Invesco Fixed Income (IFI) Investmentteam bei, wo sein Schwerpunkt auf den britischen, kanadischen und japanischen Staatsanleihemärkten lag, bevor er sich auf die Kreditmärkte spezialisierte. Er ist Co-Lead Manager der Global Investment Grade Credit Fonds von Invesco Fixed Income und trägt maßgeblich zu den Asset Allokation-Entscheidungen der Invesco Fixed Income-Plattform zu europäischen und britischen Investment Grade-Anleihen bei.
Luke Greenwood verfügt über umfangreiche Erfahrung an den globalen Unternehmensanleihemärkten durch seine Verantwortung für das Kreditresearch zum britischen Bankensektor, der europäischen Automobil- und Verteidigungsindustrie sowie das Portfoliomanagement verschiedener Anleihenfonds, von Short Duration- bis hin zu Total Return-Fonds.
Luke Greenwood hat einen Executive MBA von der Bayes Business School der City University London.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 24 Jahre
Erfahrung: 30 Jahre
Standort: London
Team: Invesco Fixed Income
View Fund
View Fund
View Fund
View Fund
View Fund
View Fund
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.