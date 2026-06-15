Anlagethemen, die Sie sich ansehen sollten

Die Weltwirtschaft entwickelt sich weiter und mit ihr die Anlagelandschaft. Die Themen, die aus unserer Sicht in der zweiten Jahreshälfte 2026 für Anleger am wichtigsten sein werden, konzentrieren sich auf die Resilienz der Märkte, den US-Dollar, die Schwellenländer, KI sowie alternative Quellen für Erträge und Diversifikation.

Resilienz der Märkte

Die meisten wichtigen Anlageklassen haben im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 nach einem turbulenten März positive Renditen erzielt.1 Wir sehen dies als eine Erinnerung daran, wie wertvoll es ist, angesichts beunruhigender Nachrichten investiert zu bleiben. Das Renditemuster hat sich seit Februar verschoben. US-Aktien haben sich besser entwickelt, als wir in unserem jährlichen Investmentausblick 2026 erwartet hatten.

Anlagechancen: Wir glauben, dass die Marktperformance für den Rest des Jahres stark von den Ereignissen im Nahen Osten abhängen wird. Die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus wird unserer Ansicht nach wahrscheinlich zu einer kräftigen zyklischen Erholung führen, angeführt von den Schwellenländern (EM) und den europäischen Märkten. Wir gehen davon aus, dass sich die US-Aktien- und Anleihemärkte wahrscheinlich ebenfalls gut entwickeln werden, in zyklischen Bereichen wie Rohstoffen sowie Industrieunternehmen jedoch hinterherhinken dürften.

Der US-Dollar dürfte seine Schwächephase fortsetzen

Ein Kernargument unseres Jährlichen Investmentausblicks 2026 war, dass sich der US-Dollar in diesem Jahr abschwächen würde. Wir halten an dieser Einschätzung fest. Nach unserer Analyse bleibt der Dollar gemessen an den meisten Indikatoren eine der am stärksten überbewerteten Währungen. Die Tatsache, dass er sich angesichts des jüngsten Energieschocks kaum aufgewertet hat, spricht Bände.

Anlagechancen: Wenn wir Recht behalten und sich der US-Dollar in diesem Jahr abschwächt, erwarten wir eine gute Wertentwicklung von Aktien in Märkten ausserhalb der USA, insbesondere in den Schwellenländern.

Schwellenländer erscheinen gut aufgestellt

Ein schwächerer US-Dollar und eine sich verbessernde Wachstumsdynamik stützen unsere Präferenz für Schwellenländer. Ausgewählte Schwellenländer wie Taiwan und Korea profitieren nach unserer Analyse von der Verknappung von KI-Hardware. Schwellenländer-Anlagen sollten von einer globalen Wachstumsbeschleunigung profitieren – einige durch steigende Rohstoffpreise, andere durch ihre Positionierung im Bereich KI – und viele bieten aus unserer Sicht nach wie vor attraktive Bewertungen.

Anlagechancen: Ob Aktien, Anleihen oder Währungen – wir bleiben für Schwellenländer-Anlagen positiv gestimmt.

KI ist nach wie vor eine treibende Marktkraft

Das Thema KI bleibt ein dominantes Motiv sowohl für die Märkte als auch für viele Volkswirtschaften weltweit. Wir gehen nicht davon aus, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. Die Auswirkungen und der beste Weg, in diesem Segment aktiv zu werden, verschieben sich jedoch unseres Erachtens. Wir bevorzugen ein Engagement in Halbleiter- und Hardwareherstellern und stehen Softwareunternehmen eher vorsichtig gegenüber.

Anlagechancen: Wir sehen weiterhin Chancen im Bereich KI und erwarten, dass das Thema die Renditen in den Schwellenländern sowie das anhaltende Gewinnwachstum in den betroffenen Sektoren wie Halbleitern, Rechenzentrumsinfrastruktur, Energie und Rohstoffen stützen wird.

Blick auf alternative Ertragsquellen und Diversifikation

Obwohl wir glauben, dass der Inflationsanstieg begrenzt und von kurzer Dauer sein wird, sind wir fest davon überzeugt, dass die Inflation in den meisten entwickelten Märkten nicht so bald unter die Zielwerte fallen wird. Wir bevorzugen Anlagen wie Immobilien und Private Credit, die in einer von höherer Inflation geprägten Welt sowohl Ertrags- als auch Diversifikationsvorteile bieten.

Anlagechancen: Wir sind der Ansicht, dass Immobilien und Private Credit – wie Direct Lending, Bankkredite und Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating – derzeit absolut sinnvoll sind.