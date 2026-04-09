Investmentstrategien

Geldmarkt und kurze Duration

Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Palette an Liquiditätsmanagement‑Lösungen über das gesamte Laufzeitenspektrum, von Geldmarkt über ultrakurze bis zu kurzlaufenden Strategien.

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Geldmarkt und kurze Duration

185 Mrd. USD Verwaltetes Vermögen

Invesco ist einer der weltweit grössten Anbieter von Liquiditätsmanagement‑Lösungen.1

40+ Jahre Erfahrung im Liquiditätsmanagement

Seit mehr als 40 Jahren verwaltet Invesco Liquiditäts- und ultrakurzlaufende Strategien.1

175 Investmentexperten

Unser spezialisiertes Team von Investmentexperten verfügt über durchschnittlich 21 Jahre Erfahrung.1

Stabilität, Liquidität und laufende Erträge im Fokus

Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Management von Geldmarktistrategien sowie in der Steuerung des kurzen Endes der Zinskurve – über verschiedene Marktphasen, Zinszyklen und Kreditereignisse hinweg. Unser Ziel ist es, die Erfahrung, das Wissen und die Netzwerke unseres Teams zu nutzen, um Performance zu generieren, während wir gleichzeitig Kapitalerhalt und tägliche Liquidität sicherstellen.

  • Umfassende Expertise: Mit über 40 Jahren Erfahrung unterstützen wir unsere Kunden dabei, Vermögenswerte zu schützen, Kapital zu erhalten, Liquidität sicherzustellen und attraktive Renditen in allen Marktphasen zu erwirtschaften2.
  • Disziplinierter Anlageprozess: Wir greifen auf das globale Macro-Research-Team von Invesco Fixed Income zurück und nutzen gleichzeitig strenge Bottom-up-Kreditanalysen zur Portfoliokonstruktion und Risikosteuerung.
  • Vielfältige Lösungen: Kunden profitieren von einer breiten Palette an Lösungen, die unterschiedlichste Anforderungen im Liquiditätsmanagement über verschiedene Anlagezeithorizonte und Risikoprofile hinweg abdecken. 

Ein führender Anbieter von Liquiditätsmanagement-Lösungen

Laurie Brignac, CIO von Invesco Global Liquidity, erläutert, wie Liquiditätsmanager drei zentrale Ziele in Einklang bringen müssen: Kapitalerhalt, die Sicherstellung der Liquidität und die Erzielung wettbewerbsfähiger Renditen. Erfahren Sie, wie Invesco Sie bei Ihren Anforderungen rund um das Liquiditätsmanagement unterstützen kann.

Transkript

Alle globalen Liquiditätsmanager müssen drei Ziele in Einklang bringen: Kapitalerhalt, ausreichende Liquidität und wettbewerbsfähige Renditen.

Doch nicht alle Cash-Management-Anbieter sind gleich. Hier sind drei überzeugende Gründe, warum Invesco der richtige Partner für Ihr Liquiditätsmanagement ist:

Erstens verfügen wir über ein erfahrenes Team von Experten im Cash-Management.

Wir sind seit über 40 Jahren im Cash-Management aktiv und haben Rezessionen, Kriege, eine globale Pandemie und zahlreiche geldpolitische Straffungszyklen erfolgreich gemeistert.

Unser stringenter Investmentprozess verbindet Top-down-Makro-Positionierung mit Bottom-up-Kreditauswahl, gestützt auf umfassende Sektorexpertise.

Hierbei greifen wir auf unsere globale Invesco Fixed Income-Plattform zurück.

Zweitens bieten wir Liquiditätsmanagement-Lösungen für eine vielfältige Kundenbasis.

Ob Kapitalerhalt oder Renditeoptimierung im Vordergrund stehen – wir verfügen über passende Lösungen für Ihre Anforderungen, von Geldmarktfonds über ultrakurz- und kurzlaufende Strategien.

Für Privatanleger und ihre Finanzberater bieten wir unsere Lösungen über Publikumsfonds, ETFs und individuell verwaltete Mandate an.

Für institutionelle Kunden können wir individuelle Portfolios zusammenstellen, die gezielt auf spezifische Liquiditäts- und Ertragsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Drittens unterstützen wir Finanzberater dabei, ihren Kunden einen institutionellen Ansatz im Liquiditätsmanagement zu bieten.

Viele erfahrene institutionelle Investoren nutzen dabei eine Strategie namens Cash-Segmentierung. Dabei werden die Liquiditätsbestände je nach Anlagehorizont und Liquiditätsanforderungen in unterschiedliche „Töpfe“ unterteilt.

Die Cash-Segmentierung kann Investoren aller Größenordnungen dabei helfen, höhere Erträge zu erzielen und gleichzeitig Kapitalerhalt anzustreben.

Erfahren Sie mehr über unsere Liquiditätsmanagement-Lösungen.

Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Produkte im Fokus

Die Angebot der Liquidity-Fonds in der Schweiz richtet sich an professionelle Kunden, ausgenommen vermögende Privatpersonen oder deren private Anlagestrukturen mit einer Opt-out-Möglichkeit gemäss Art. 5 Abs. 1 FinSA, sowie an Privatkunden, die im Rahmen einer Vermögensverwaltungs- oder Beratungsbeziehung mit einem Finanzintermediär gemäss Art. 10 Abs. 3ter CISA stehen.

ILF
Invesco Euro Liquidity Portfolio

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ILF
Invesco Sterling Liquidity Portfolio

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ILF
Invesco US Dollar Liquidity Portfolio

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SICAV
Invesco Euro Short Term Bond Fund

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SICAV
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

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ETF
Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF

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ETF
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

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ETF
Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF

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ETF
Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF

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FAQs – Häufig gestellte Fragen

Ein Geldmarktfonds ist eine Art von Investmentfonds, der in kurzfristige, qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Staatsanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Papers investiert. Er ist darauf ausgelegt, Stabilität, Liquidität und moderate Erträge zu bieten. Geldmarktfonds werden entweder als kurzfristige Geldmarktfonds oder als Standard-Geldmarktfonds kategorisiert. Innerhalb dieser zwei Kategorien werden drei Strukturvarianten angeboten:

  • Public Debt Constant Net Asset Value (CNAV) Funds (Fonds mit konstantem Nettoinventarwert, die in öffentliche Schuldtitel investieren)
  • Low Volatility Net Asset Value (LVNAV) Funds (Fonds mit geringer Volatilität des Nettoinventarwerts)
  • Variable Net Asset Value (VNAV) Funds (Fonds mit variablem Nettoinventarwert) 

Ultrakurz‑ und kurzlaufende Obligationenfonds investieren in Schuldtitel mit kurzen Restlaufzeiten – bei Ultrakurzfonds in der Regel unter einem Jahr, bei kurzlaufenden Fonds typischerweise zwischen einem und drei Jahren. Sie gelten als risikoarme Anlagen mit moderatem Ertragspotenzial und zielen darauf ab, den Kapitalerhalt und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, bei gleichzeitig begrenzter Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.  

Obwohl keine Garantie besteht, gelten Geldmarktfonds als risikoarm, da sie in qualitativ hochwertige, kurzfristige Wertpapiere investieren und den spezifischen regulatorischen Vorgaben des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union unterliegen. Das Ziel von Geldmarktfonds ist es, Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen.

  • Fokus auf Kapitalerhalt
  • Tägliche Liquidität
  • Potenzial für wettbewerbsfähige Erträge im Vergleich zu klassischen Spareinlagen
  • Breite Diversifikation über kurzfristige Geldmarktinstrumente

Geldmarktfonds eignen sich ideal für Anleger, die eine Möglichkeit suchen, Barmittel zu halten, Liquidität zu steuern oder Gelder vorübergehend zu „parken“, während sie auf andere Anlegemöglichkeiten warten.

Kontakt

  • Ali%20Apaydin
    Corporates & Treasury

    Ali Apaydin

    Director Institutional Business Switzerland

    Tel.: +41 (0)44 287 90 53 

    E-mail: Ali.Apaydin@invesco.com

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    Global Liquidity Snapshot

    Entdecken Sie unseren Global Liquidity Snapshot für professionelle Anleger. Dieser Bericht bietet einen kompakten Überblick über die kurzfristigen Liquiditätsmärkte und hebt die wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Quartals in den USA, England und Europa hervor, zeigt relevante Beobachtungsschwerpunkte, beleuchtet die Auswirkungen auf Anlageentscheidungen und gibt einen Ausblick einschliesslich potenzieller Risiken.

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  • Fussnoten

    1 Quelle: Invesco, Stand: 31. Dezember 2025.

    2 Es besteht keine Garantie, dass die angestrebte Überrendite erreicht wird.

    Wichtige Informationen

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.
    Ein Geldmarktfonds (Money Market Fund, MMF) ist kein garantiertes Anlageinstrument. Eine Investition in einen MMF unterscheidet sich von einer Anlage in Bankeinlagen. Der investierte Kapitalbetrag eines MMF kann Schwankungen unterliegen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Das Risiko eines Kapitalverlusts trägt der Anleger. Der MMF stützt sich nicht auf externe Unterstützungsmechanismen zur Gewährleistung seiner Liquidität oder zur Stabilisierung des Nettoinventarwerts (NAV) je Anteil.

    Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie im anteilsklassenspezifischen Basisinformationsblatt (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter  www.invesco.eu. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. 

  • EMEA5374298/2026