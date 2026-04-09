Ali Apaydin
Tel.: +41 (0)44 287 90 53
E-mail: Ali.Apaydin@invesco.com
Invesco ist einer der weltweit grössten Anbieter von Liquiditätsmanagement‑Lösungen.1
Seit mehr als 40 Jahren verwaltet Invesco Liquiditäts- und ultrakurzlaufende Strategien.1
Unser spezialisiertes Team von Investmentexperten verfügt über durchschnittlich 21 Jahre Erfahrung.1
Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Management von Geldmarktistrategien sowie in der Steuerung des kurzen Endes der Zinskurve – über verschiedene Marktphasen, Zinszyklen und Kreditereignisse hinweg. Unser Ziel ist es, die Erfahrung, das Wissen und die Netzwerke unseres Teams zu nutzen, um Performance zu generieren, während wir gleichzeitig Kapitalerhalt und tägliche Liquidität sicherstellen.
Laurie Brignac, CIO von Invesco Global Liquidity, erläutert, wie Liquiditätsmanager drei zentrale Ziele in Einklang bringen müssen: Kapitalerhalt, die Sicherstellung der Liquidität und die Erzielung wettbewerbsfähiger Renditen. Erfahren Sie, wie Invesco Sie bei Ihren Anforderungen rund um das Liquiditätsmanagement unterstützen kann.
Alle globalen Liquiditätsmanager müssen drei Ziele in Einklang bringen: Kapitalerhalt, ausreichende Liquidität und wettbewerbsfähige Renditen.
Doch nicht alle Cash-Management-Anbieter sind gleich. Hier sind drei überzeugende Gründe, warum Invesco der richtige Partner für Ihr Liquiditätsmanagement ist:
Erstens verfügen wir über ein erfahrenes Team von Experten im Cash-Management.
Wir sind seit über 40 Jahren im Cash-Management aktiv und haben Rezessionen, Kriege, eine globale Pandemie und zahlreiche geldpolitische Straffungszyklen erfolgreich gemeistert.
Unser stringenter Investmentprozess verbindet Top-down-Makro-Positionierung mit Bottom-up-Kreditauswahl, gestützt auf umfassende Sektorexpertise.
Hierbei greifen wir auf unsere globale Invesco Fixed Income-Plattform zurück.
Zweitens bieten wir Liquiditätsmanagement-Lösungen für eine vielfältige Kundenbasis.
Ob Kapitalerhalt oder Renditeoptimierung im Vordergrund stehen – wir verfügen über passende Lösungen für Ihre Anforderungen, von Geldmarktfonds über ultrakurz- und kurzlaufende Strategien.
Für Privatanleger und ihre Finanzberater bieten wir unsere Lösungen über Publikumsfonds, ETFs und individuell verwaltete Mandate an.
Für institutionelle Kunden können wir individuelle Portfolios zusammenstellen, die gezielt auf spezifische Liquiditäts- und Ertragsbedürfnisse zugeschnitten sind.
Drittens unterstützen wir Finanzberater dabei, ihren Kunden einen institutionellen Ansatz im Liquiditätsmanagement zu bieten.
Viele erfahrene institutionelle Investoren nutzen dabei eine Strategie namens Cash-Segmentierung. Dabei werden die Liquiditätsbestände je nach Anlagehorizont und Liquiditätsanforderungen in unterschiedliche „Töpfe“ unterteilt.
Die Cash-Segmentierung kann Investoren aller Größenordnungen dabei helfen, höhere Erträge zu erzielen und gleichzeitig Kapitalerhalt anzustreben.
Erfahren Sie mehr über unsere Liquiditätsmanagement-Lösungen.
Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Die Angebot der Liquidity-Fonds in der Schweiz richtet sich an professionelle Kunden, ausgenommen vermögende Privatpersonen oder deren private Anlagestrukturen mit einer Opt-out-Möglichkeit gemäss Art. 5 Abs. 1 FinSA, sowie an Privatkunden, die im Rahmen einer Vermögensverwaltungs- oder Beratungsbeziehung mit einem Finanzintermediär gemäss Art. 10 Abs. 3ter CISA stehen.
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Ein Geldmarktfonds ist eine Art von Investmentfonds, der in kurzfristige, qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Staatsanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Papers investiert. Er ist darauf ausgelegt, Stabilität, Liquidität und moderate Erträge zu bieten. Geldmarktfonds werden entweder als kurzfristige Geldmarktfonds oder als Standard-Geldmarktfonds kategorisiert. Innerhalb dieser zwei Kategorien werden drei Strukturvarianten angeboten:
Ultrakurz‑ und kurzlaufende Obligationenfonds investieren in Schuldtitel mit kurzen Restlaufzeiten – bei Ultrakurzfonds in der Regel unter einem Jahr, bei kurzlaufenden Fonds typischerweise zwischen einem und drei Jahren. Sie gelten als risikoarme Anlagen mit moderatem Ertragspotenzial und zielen darauf ab, den Kapitalerhalt und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, bei gleichzeitig begrenzter Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Obwohl keine Garantie besteht, gelten Geldmarktfonds als risikoarm, da sie in qualitativ hochwertige, kurzfristige Wertpapiere investieren und den spezifischen regulatorischen Vorgaben des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union unterliegen. Das Ziel von Geldmarktfonds ist es, Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen.
Geldmarktfonds eignen sich ideal für Anleger, die eine Möglichkeit suchen, Barmittel zu halten, Liquidität zu steuern oder Gelder vorübergehend zu „parken“, während sie auf andere Anlegemöglichkeiten warten.
Global Liquidity Snapshot
Entdecken Sie unseren Global Liquidity Snapshot für professionelle Anleger. Dieser Bericht bietet einen kompakten Überblick über die kurzfristigen Liquiditätsmärkte und hebt die wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Quartals in den USA, England und Europa hervor, zeigt relevante Beobachtungsschwerpunkte, beleuchtet die Auswirkungen auf Anlageentscheidungen und gibt einen Ausblick einschliesslich potenzieller Risiken.
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