Alle globalen Liquiditätsmanager müssen drei Ziele in Einklang bringen: Kapitalerhalt, ausreichende Liquidität und wettbewerbsfähige Renditen.

Doch nicht alle Cash-Management-Anbieter sind gleich. Hier sind drei überzeugende Gründe, warum Invesco der richtige Partner für Ihr Liquiditätsmanagement ist:

Erstens verfügen wir über ein erfahrenes Team von Experten im Cash-Management.

Wir sind seit über 40 Jahren im Cash-Management aktiv und haben Rezessionen, Kriege, eine globale Pandemie und zahlreiche geldpolitische Straffungszyklen erfolgreich gemeistert.

Unser stringenter Investmentprozess verbindet Top-down-Makro-Positionierung mit Bottom-up-Kreditauswahl, gestützt auf umfassende Sektorexpertise.

Hierbei greifen wir auf unsere globale Invesco Fixed Income-Plattform zurück.

Zweitens bieten wir Liquiditätsmanagement-Lösungen für eine vielfältige Kundenbasis.

Ob Kapitalerhalt oder Renditeoptimierung im Vordergrund stehen – wir verfügen über passende Lösungen für Ihre Anforderungen, von Geldmarktfonds über ultrakurz- und kurzlaufende Strategien.

Für Privatanleger und ihre Finanzberater bieten wir unsere Lösungen über Publikumsfonds, ETFs und individuell verwaltete Mandate an.

Für institutionelle Kunden können wir individuelle Portfolios zusammenstellen, die gezielt auf spezifische Liquiditäts- und Ertragsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Drittens unterstützen wir Finanzberater dabei, ihren Kunden einen institutionellen Ansatz im Liquiditätsmanagement zu bieten.

Viele erfahrene institutionelle Investoren nutzen dabei eine Strategie namens Cash-Segmentierung. Dabei werden die Liquiditätsbestände je nach Anlagehorizont und Liquiditätsanforderungen in unterschiedliche „Töpfe“ unterteilt.

Die Cash-Segmentierung kann Investoren aller Größenordnungen dabei helfen, höhere Erträge zu erzielen und gleichzeitig Kapitalerhalt anzustreben.

Erfahren Sie mehr über unsere Liquiditätsmanagement-Lösungen.

Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.