GPR,Obligationen IGICCHE
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund
View Fund
Fund Manager
MChem, BA (Hons), CFA
Lyndon Man ist Fondsmanager im IFI Europe Team und aus London heraus tätig.
Er begann seine Karriere bei Barclays Capital als Marktrisikomanager für festverzinsliche Wertpapiere und Schwellenländer. 2005 wechselte er zur Government of Singapore Investment Corporation (GIC), wo er zunächst als quantitativer Analyst tätig war und dann als Fondsmanager Multi Asset- und Anleihenportfolios verwaltete, wobei er sich auf Relative Value-Strategien mit Derivaten – linear und optionsbezogen – sowie auf traditionelle Asset Allokation-Strategien spezialisierte. Dem Fixed Income Team von Invesco in London gehört er seit 2011 an und ist Co-Leiter der Global Investment Grade Credit Fonds von Invesco Fixed Income. Außerdem managt er Portfolios mit unterschiedlichen Anlagestrategien, darunter Active Alpha- und Enhanced Beta-Strategien.
Lyndon Man hat einen Master-Abschluss in Chemie (2001) und einen BA (Hons)-Abschluss in Physik (2000) von der Oxford University. Er hält die CFA-Zertifizierung.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 12 Jahre
Erfahrung: 22 Jahre
Standort: London
Team: Invesco Fixed Income
View Fund
View Fund
View Fund
View Fund
View Fund
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.