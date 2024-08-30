Lyndon Man

Lyndon Man

Fund Manager

MChem, BA (Hons), CFA

Zur Person

Lyndon Man ist Fondsmanager im IFI Europe Team und aus London heraus tätig.

Er begann seine Karriere bei Barclays Capital als Marktrisikomanager für festverzinsliche Wertpapiere und Schwellenländer. 2005 wechselte er zur Government of Singapore Investment Corporation (GIC), wo er zunächst als quantitativer Analyst tätig war und dann als Fondsmanager Multi Asset- und Anleihenportfolios verwaltete, wobei er sich auf Relative Value-Strategien mit Derivaten – linear und optionsbezogen – sowie auf traditionelle Asset Allokation-Strategien spezialisierte. Dem Fixed Income Team von Invesco in London gehört er seit 2011 an und ist Co-Leiter der Global Investment Grade Credit Fonds von Invesco Fixed Income. Außerdem managt er Portfolios mit unterschiedlichen Anlagestrategien, darunter Active Alpha- und Enhanced Beta-Strategien.
​​​​​​​
Lyndon Man hat einen Master-Abschluss in Chemie (2001) und einen BA (Hons)-Abschluss in Physik (2000) von der Oxford University. Er hält die CFA-Zertifizierung.

Profil

Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 12 Jahre
Erfahrung: 22 Jahre
Standort: London
Team: Invesco Fixed Income

Managed Products

Fonds