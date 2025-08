Estudio global de Invesco sobre la inversión sistemática de 2024

Algunos de los factores más comunes son los siguientes:

Value: Se espera que las acciones con una valoración baja produzcan una mayor rentabilidad. La simple justificación del factor value es que resulta lógico esperar que comprar un activo valorado a bajo precio produzca una mayor rentabilidad en el futuro que comprarlo cuando está valorado a un precio elevado. El mayor potencial de rentabilidad que ofrece el "value" frente al "growth" fue identificado por Basu en 1977 y ha sido ampliamente analizado y medido desde entonces.

Momentum: Se espera que las acciones que han obtenido buenos resultados en el pasado sigan haciéndolo. El factor momentum describe el fenómeno por el cual los valores que han obtenido buenos resultados en el pasado tienden a seguir haciéndolo, al menos a corto plazo. Fue identificado por primera vez en 1993 por Jegadeesh y Titman, quienes descubrieron que comprar valores con buenos resultados en el pasado y vender los que registraron malos resultados era una estrategia que generaba beneficios por encima de la media del mercado.

Calidad: Se espera que las empresas de mayor calidad registren mejores resultados que las de menor calidad. Las estrategias basadas en factores evalúan la calidad seleccionando las posiciones en función de métricas de calidad del balance, como la rentabilidad sobre fondos propios y el apalancamiento financiero.

Volatilidad: Se espera que los valores menos volátiles obtengan mejor rentabilidad ajustada al riesgo que los más volátiles. La razón por la que los valores con baja volatilidad histórica pueden producir una mayor rentabilidad ajustada al riesgo es que suelen ser empresas estables y más defensivas. Aunque pueden tener perspectivas de crecimiento más limitadas, sus balances tienden a ser más sólidos, suelen pagar dividendos y pueden aumentar los beneficios y los dividendos incluso en un entorno de menor crecimiento económico. El factor relacionado con la baja volatilidad fue identificado por primera vez a principios de los 70 por Haugen y Heins.