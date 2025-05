Megatendencias que están transformando nuestro mundo

"Esto es bueno para la industria de los videojuegos, ya que los márgenes de una descarga son mayores que los de la venta de un disco", afirma Ido Cohen. "Y al vender directamente al consumidor y crear una conexión digital, las empresas de videojuegos establecen una relación estable con el usuario final".

Una vez vendido un juego, pueden venderle más productos relacionados, como un personaje extra o una expansión del juego. En el entorno actual, Ido también ve otra ventaja en los juegos digitales: al poder descargarlos los propios consumidores, las empresas de software de videojuegos no se ven tan afectadas como los fabricantes de consolas por las actuales interrupciones en la cadena de suministro.

En Asia, a medida que aumenta el alcance de internet, la digitalización se está convirtiendo en uno de los principales componentes del PIB de muchas economías. Muchos inversores se fijan en China para buscar oportunidades, pero Mike Shiao, director de inversiones del equipo de renta variable de Invesco en Asia (excluido Japón), señala que hay otros países asiáticos que también ofrecen oportunidades de inversión en la era de la digitalización.

"Corea del Sur es una nación conocida por su buena conexión y cuenta con una de las velocidades de internet más rápidas del mundo", afirma. "Las ventas online están mucho más extendidas que en China y el coreano medio gasta casi tres veces más que el chino medio en los canales online".

En su opinión, esto convierte a Corea en un vivero natural de innovación en internet, con algunas oportunidades de inversión extraordinarias.

Cuando el mundo se torna verde

El mundo siempre ha sufrido sequías e inundaciones, huracanes e incendios forestales, pero la escala de destrucción que hemos visto en la última década ha sido realmente asombrosa. El cambio climático ya no es una catástrofe que acecha en el horizonte. Es una realidad.

Finalmente, los gobiernos de todo el mundo se han unido para luchar contra el cambio climático en una auténtica carrera contrarreloj. La reducción de las emisiones de carbono es una de sus principales prioridades y muchos países se han comprometido a cambiar a una economía de cero emisiones netas en las próximas décadas.



El mero hecho de intentar cumplir este ambicioso objetivo tendrá un impacto en muchos sectores del planeta. Algunos gigantes del petróleo ya han cambiado su enfoque empresarial para enfrentarse a un mundo en el que el petróleo deje de ser el combustible principal; otras empresas que dependen de los combustibles fósiles tendrán que emprender su propio proceso de reinvención para sobrevivir.

No obstante, para que los combustibles fósiles queden realmente relegados al pasado, se necesita una nueva oleada de innovación. Muchos inversores creen que tienen que dirigirse a EE.UU. o a Asia para aprovecharse de la tecnología y la innovación, pero en lo que respecta a la "tecnología verde", Europa tiene la capacidad necesaria para asumir el protagonismo. No cabe duda de que en Europa no falta innovación, ya que reúne a siete de los diez primeros países del Índice de Innovación Bloomberg.1

Del mismo modo, el Índice de Transición Energética también sitúa a los países europeos por delante de muchos otros en el proceso de transición energética.2 Hay quienes consideran que el Pacto Verde Europeo modifica las reglas del juego, ya que pretende convertir los retos medioambientales a nivel mundial en una oportunidad para modernizar la economía de la UE.

La electrificación es clave para la descarbonización, y James Rutland, gestor de fondos de nuestro equipo de renta variable europea en el Centro de Inversiones de Henley, cree que el sector de los servicios públicos se beneficiará de la electrificación completa.

"Durante mucho tiempo se han percibido como valores defensivos de crecimiento lento dentro de una cartera", afirma. "Pero creemos que estamos a las puertas de un cambio".

La mayoría de las empresas de servicios de Europa se han sumado a la carrera hacia las cero emisiones netas y están dejando de lado el carbón para centrarse en las energías renovables. James admite que la transición es un proceso difícil de equilibrar y que aún hay que abordar cuestiones clave, como: ¿a quién le tocará pagar todo esto?

"Los primeros datos son optimistas, ya que la mayoría de los gobiernos se hacen cargo de los costes", señala. "Se trata de una solución a corto plazo y la situación continuará evolucionando. Sin embargo, para los inversores con un horizonte a medio plazo, consideramos que la oportunidad es significativa".

Mayor atención a la salud y al bienestar

Nada como una pandemia para que la gente se replantee la importancia de la salud, y la covid-19 no ha hecho más que acelerar una tendencia que ya existía. Algunas de las inversiones de Ido Cohen, por ejemplo, se destinan a empresas que se podrían beneficiar de que las personas adopten estilos de vida más saludables, como fabricantes de ropa y calzado deportivos.

Por otro lado, Randall Dishmon cree que los diagnósticos y las pruebas genéticas seguirán evolucionando y experimentarán un mayor crecimiento. En sus previsiones para 2022, habla del secuenciador genómico que utilizaron los investigadores para analizar y entender mejor el virus covid-19, y que finalmente les ayudó a desarrollar una vacuna en un tiempo supuestamente récord.

"Diferentes investigadores adoptaron diferentes enfoques", añade Randall, "pero todos se basaron en la secuenciación que les proporcionó la información de lo que realmente era el virus".

No es necesario aclarar que la empresa que desarrolló el equipo es una de las principales posiciones de su cartera.

Desde nuestra oficina de Hong Kong, el gestor de fondos Chris Liu invierte en el sector sanitario de China. El país ya representa el segundo mercado sanitario del mundo y se espera que en los próximos años destrone a Estados Unidos.

"El crecimiento que vemos en el mercado sanitario chino responde a ciertas tendencias a largo plazo", afirma. "En particular, al envejecimiento de la población china y a su creciente clase media, así como a la implantación y los avances tecnológicos".

Ha identificado oportunidades en fabricantes de dispositivos médicos, fármacos innovadores y vacunas y en proveedores de servicios médicos, pero también tiene posiciones en organizaciones de investigación por contrato (CRO) u organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO). Estas organizaciones prestan servicios por contrato a otras empresas del sector sanitario y ofrecen servicios que van desde el desarrollo de fármacos hasta su fabricación. La posibilidad de contar con una enorme reserva de licenciados con formación en biología o química ayuda, pero también lo hace el hecho de tener una amplia base de pacientes para los ensayos clínicos.

Junto con el objetivo del gobierno de fomentar la innovación y mejorar los resultados de la atención sanitaria para sus ciudadanos, esto representa una gran oportunidad para las empresas sanitarias chinas. En los últimos años, la industria farmacéutica china ha ascendido en la cadena de valor y ha empezado a dejar de fabricar medicamentos genéricos para crear fármacos más innovadores.

Invertir para el futuro

Los temas que hemos destacado son solo algunas de las megatendencias que nuestros expertos en inversión tienen en cuenta para garantizar que sus carteras estén preparadas para el futuro. Durante el próximo año, se publicarán artículos más detallados que ofrecerán más información sobre sus planteamientos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es aconsejable invertir en una empresa únicamente porque se ajuste a una temática concreta. Mucha gente cometió ese error hace dos décadas, antes de verse atrapados en la burbuja de las puntocom, en parte porque invirtieron en empresas que no conocían ni entendían.

Todos los gestores de inversión mencionados en este artículo se interesan por conceptos a largo plazo que les permitan detectar posibles oportunidades de inversión. Pero la mayoría de ellos siguen basándose en el análisis fundamental detallado. Para Ido Cohen, por ejemplo, no basta con analizar los estados financieros o hablar con el equipo directivo; también consulta a proveedores, distribuidores, competidores, clientes, mandos intermedios y analistas de Wall Street para tener una visión completa de las inversiones que realiza.

Y aunque el equipo de Estrategias Cuantitativas de Invesco puede utilizar tecnologías modernas para identificar empresas en las que invertir, este hecho no supone eliminar por completo la perspectiva humana de las decisiones de inversión.

"Al fin y al cabo, nuestros algoritmos no están creados por máquinas", dice Tim Herzig, "están creados por humanos y, por tanto, representan su forma de pensar. Solo se seleccionan para invertir las empresas que se ajustan de forma significativa a los conjuntos de palabras clave de un tema específico, y para ello es necesario un elemento de supervisión humana que garantice que todos los valores corresponden realmente a una determinada temática".