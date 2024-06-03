Perspectivas de mercado

Perspectivas de inversión de mediados de año para 2024: oportunidades entre la divergencia

A mediados de 2024, la divergencia entre las distintas economías ha vuelto a ser un tema de interés. ¿Cómo influirán los principales factores económicos en los mercados?

Repercusiones en las inversiones Leer el documento completo

El crecimiento desafía a las expectativas

A pesar de las expectativas de que este año se produzca una desaceleración económica mundial, el crecimiento en muchos mercados ha mostrado una gran resiliencia.

Se avecinan recortes de tipos de interés

Aunque la desinflación no se está produciendo tan rápidamente como se esperaba, se prevé que los principales bancos centrales comiencen pronto a recortar los tipos de interés.

Reaparece la divergencia

Pensamos que las economías experimentarán recuperaciones económicas y de mercado diferentes en el futuro.

La economía mundial se ha ralentizado. Pero, a pesar de las expectativas generalizadas de una desaceleración económica mundial en 2024, el crecimiento y la inflación se han comportado mejor de lo esperado en la mayoría de las principales economías. La divergencia ha reaparecido y es probable que las distintas economías experimenten diferentes tasas de crecimiento e inflación en el futuro.

  • Kristina%20Hooper,%20Invesco%20Chief%20Global%20Market%20Strategist

    "Nuestras perspectivas para el resto del año se centran en la evolución que experimente la inflación y en cómo valoren los bancos centrales el equilibrio de riesgos a la hora de empezar a relajar la política monetaria".

    Kristina Hooper, Invesco Chief Global Market Strategist

Creemos que la resiliencia de la demanda ha retrasado las previsiones de desinflación en las principales economías occidentales, especialmente en Estados Unidos. Seguimos esperando un descenso de la inflación a corto y medio plazo en la mayoría de las economías. Es probable que la desinflación se produzca con mayor rapidez en las economías de mercados desarrollados no estadounidenses. No obstante, puede que esta evolución solo provoque recortes marginales de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales de los mercados desarrollados.

La repercusión del endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales ha tardado más de lo previsto y se está dejando sentir sobre todo en los márgenes. Este efecto se refleja en un modesto aumento de los saldos de las tarjetas de crédito y en el incremento de la morosidad en Estados Unidos.

Eurozona: el crecimiento económico se recupera; esperamos que pronto se produzcan recortes de los tipos de interés

La economía de la eurozona se ha alejado de la estadounidense en algunos aspectos significativos. En los últimos años, el crecimiento de EE.UU. ha sido mayor que el de la eurozona. Recientemente, sin embargo, el impulso económico de la eurozona ha mejorado en relación con el de EE.UU., a pesar de las numerosas dificultades económicas de origen geopolítico, incluida la guerra entre Rusia y Ucrania.

En la actualidad, se observa un repunte considerable de buenas noticias económicas. Y, aunque existía una divergencia significativa en la actividad económica entre el norte y el sur de Europa (con mejores resultados en el sur), recientemente hemos observado una mejora en el norte de Europa, en particular, en Alemania. Los indicadores adelantados sugieren un continuo repunte del crecimiento hacia las tasas tendenciales.

Además, desde hace poco se observan más avances desinflacionistas en la eurozona que en Estados Unidos. La inflación subyacente se ha acercado al objetivo. La inflación de los servicios, aunque sigue siendo elevada, se ha moderado. La situación del mercado laboral en la eurozona se ha relajado ligeramente. Las expectativas de inflación de los consumidores también se han moderado y pueden considerarse estabilizadas.

Con la inflación cerca de los objetivos del banco central, el Banco Central Europeo (BCE) ya ha comenzado a flexibilizar su política monetaria con un primer recorte de los tipos de interés. Es probable que a continuación se produzca una flexibilización gradual.

Prevemos que el inicio de los recortes de los tipos de interés en la eurozona favorezca la recuperación del crecimiento. En general, nuestras perspectivas europeas a corto plazo incluyen una ligera aceleración del crecimiento. Esta evolución se verá favorecida por el aumento de los salarios reales, con una recuperación gradual del crecimiento tendencial durante el resto del año.

En cuanto a los mercados emergentes (ME) europeos, esperamos una reducción continua de los altos niveles de inflación. Creemos que el crecimiento económico se situará por debajo de la tendencia (aunque mejorando) y será superior al de los mercados desarrollados.

Reino Unido: crecimiento más modesto, pero actividad económica al alza

En Reino Unido, esperamos que la evolución económica sea similar a la de la eurozona, pero con un menor crecimiento debido a las dificultades específicas que afectan a este país, como los efectos persistentes del Brexit. La actividad económica ha mejorado recientemente, lo que ha supuesto una modesta recuperación a medida que se han ido retomando las medidas. La inflación también ha mejorado, aunque menos que en la eurozona.

El Banco de Inglaterra empezará a recortar los tipos más tarde que el BCE, pero esperamos que lo hagan al menos una vez antes de finales de año. La elevada inflación salarial y de los servicios sigue siendo un obstáculo que podría limitar una mayor relajación.

Situación de los mercados

Aunque nuestras perspectivas se centran en las divergencias entre los distintos países, vemos oportunidades en las principales clases de activos. 

Renta fija

A pesar de que la rentabilidad de los bonos está cerca de sus niveles más altos en décadas, creemos que también ofrecen oportunidades atractivas a pesar de los estrechos diferenciales existentes, especialmente en el caso de las posiciones a más largo plazo. Si bien es cierto que los tipos de interés de los países europeos desarrollados son inferiores a los de Estados Unidos, siguen siendo considerables.

Renta variable

La relajación de la política monetaria debería favorecer a los activos de riesgo en general, pero sobre todo a los de la eurozona y Reino Unido, donde las valoraciones de las acciones son más atractivas que en EE.UU., y donde hay una mayor exposición a productos cíclicos y una mayor concentración en Value, que tiende a ir bien cuando las economías se recuperan.

Mercados privados

La elevada rentabilidad y la duración cercana a cero hacen que los préstamos y el crédito privado resulten atractivos en un entorno de "tipos altos durante más tiempo". Las valoraciones de los fondos inmobiliarios están cerca de niveles mínimos. Quienes gestionan fondos de capital riesgo tienen una gran motivación por aumentar la inversión a medida que se avejenta la liquidez.

Repercusiones en las inversiones: buenas noticias para los activos de riesgo, los bonos y el crédito privado

El mercado bursátil británico tiene una ponderación sustancial en valores relacionados con los recursos (energía, metales y minería) y esperamos que se beneficie de la fortaleza de los precios de las materias primas. 

El 4 de julio de 2024 habrá elecciones generales en Reino Unido. Aunque esto podría generar cierta incertidumbre, también podría favorecer al mercado bursátil y a la libra esterlina si se instaura un sentimiento de optimismo similar al de 1997 (cuando se produjo el último cambio de un gobierno conservador de larga duración a uno laborista).

Las empresas europeas y británicas han aumentado sustancialmente sus recompras de acciones, lo que podría suponer otro estímulo para los mercados de renta variable de esos países.

La solidez de los fundamentales que presentan muchos activos de renta fija ayuda a explicar el estrechamiento de los diferenciales de crédito, tanto en la categoría de grado de inversión como en la de high yield. Para aprovechar la resiliencia y la mejora en el contexto de crecimiento, favorecemos cierto riesgo crediticio para sacar partido de este entorno. Curiosamente, los mercados high yield europeos parecen menos tensos que sus equivalentes estadounidenses (a juzgar por los diferenciales). También vemos un valor relativo en el grado de inversión europeo.

Asimismo, nos gusta la diversificación de los préstamos bancarios europeos, que suelen presentar una volatilidad similar a la del crédito con grado de inversión, pero con un mayor potencial de rentabilidad, en nuestra opinión, debido a los elevados intereses actuales. Con una duración cercana a cero, los préstamos también han sido relativamente inmunes a la reciente volatilidad de los tipos de interés en comparación con otras clases de activos de renta fija.

También prevemos que la renta variable y la deuda gubernamental de los ME europeos tengan un buen comportamiento. Además, somos optimistas con respecto al sector inmobiliario europeo, donde creemos que un importante sentimiento negativo ya está reflejado en el precio y que existe un importante potencial alcista a medida que mejora el entorno.  

  • El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.   

  • Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios.

    El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    3640053 
Consultar las perspectivas de mitad de año para 2024
Descubre nuestros escenarios y perspectivas macroeconómicas
Leer el documento completo