Hemant Baijal es Head of Multi-Sector Portfolio Management - Global Debt en Invesco. Lidera el equipo de Deuda Global y también ocupa el puesto de Senior Portfolio Manager

El Sr. Baijal se unió a Invesco cuando la firma se combinó con OppenheimerFunds en 2019. Se incorporó a OppenheimerFunds en 2011 y lideró el equipo de Deuda global, además de ser el porfolio manager líder en una serie de estrategias que incluyen bonos internacionales, rentas estratégicas globales, deuda local de mercados emergentes y bonos sin restricciones globales. Antes de unirse a OppenheimerFunds, el Sr. Baijal cofundó Six Seasons Global Asset Management, donde fue socio y gestor de carteras con un enfoque en estrategias macro de renta fija. Antes de su cargo en Six Seasons, fue socio y gestor de carteras en Aravali Partners, LLC., y

Havell Capital Management, LLC., donde se enfocó en estrategias de valor relativo y macro de renta fija Anteriormente en su carrera, el Sr. Baijal fue senior portfolio manager de renta fija internacional, global y multisectorial en Neuberger Berman. También ocupó cargos en Banca Di Roma, First Boston Corporation y Merrill Lynch and Co.

El Sr. Baijal obtuvo una licenciatura de la Universidad de Delhi y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Columbia.