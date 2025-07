John Surplice

John es Head of EMEA Equities, donde dirige y supervisa las actividades de renta variable de la empresa en la región EMEA. Dirige varias carteras de las estrategias Europe ex UK and Pan European Equities del equipo.

Comenzó su carrera profesional en 1992 en Price Waterhouse, donde se convirtió en censor jurado de cuentas. Se incorporó a Invesco en 1995 como analista en el equipo de renta variable europea, antes de asumir responsabilidades en la gestión de fondos en 1997.

Tiene un máster con honores en Economía por la University of Edinburgh.