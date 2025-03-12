Julien Eberhardt

GPR,Renta fija INVGTRA
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
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Fund Manager
MFin, CFA
Julien es Fund Manager del equipo de renta fija de Invesco en Europa.
Comenzó su carrera de inversión en 2005 en Moody's como analista. Se incorporó a Invesco en 2008 como analista de crédito. Es fund manager desde 2014. Gestiona diversas carteras de crédito y total return
Es graduado por la École Supérieure de Commerce de Montpellier (Francia) y tiene un máster en Finanzas por la Universidad de Montpellier (Francia). Chartered Financial Analyst® (CFA).
Puesto: Fund Manager
En Invesco 16 años
Experiencia 19 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Fixed Income
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