Julien Eberhardt

Julien Eberhardt

Fund Manager

MFin, CFA

Bio

Julien es Fund Manager del equipo de renta fija de Invesco en Europa.

Comenzó su carrera de inversión en 2005 en Moody's como analista. Se incorporó a Invesco en 2008 como analista de crédito. Es fund manager desde 2014. Gestiona diversas carteras de crédito y total return

Es graduado por la École Supérieure de Commerce de Montpellier (Francia) y tiene un máster en Finanzas por la Universidad de Montpellier (Francia). Chartered Financial Analyst® (CFA).

Perfil

Puesto: Fund Manager
En Invesco 16 años
Experiencia 19 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Fixed Income

Managed Products

Fondos