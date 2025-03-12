Luke Greenwood

Julien es Fund Manager del equipo de renta fija de Invesco en Europa. Es Lead Manager del Invesco Euro Short Term Bond Fund, así como de los fondos de crédito con estrategia de comprar y mantener tanto globales como en moneda única. Asimismo, es un colaborador clave en las decisiones de asignación de activos para el crédito de grado de inversión europeo y británico en la plataforma de renta fija de Invesco.



Luke se unió a Invesco en el año 2000 y se convirtió en miembro del equipo de IFI en 2004 cuando se centró inicialmente en los mercados de bonos del gobierno del Reino Unido, Canadá y Japón antes de especializarse en los mercados de crédito. Su amplia experiencia en los mercados globales de bonos corporativos se deriva de sus responsabilidades como analista de crédito del sector bancario del Reino Unido y de los sectores europeos de automoción y de defensa, así como de su papel como gestor de cartera de una diversa gama de fondos de crédito que van desde la corta duración hasta la rentabilidad total.



Luke tiene más de 25 años de experiencia en los mercados financieros. Originario de Australia, comenzó su carrera en Westpac y, posteriormente, State Street en Sydney antes de mudarse al Reino Unido. Luke cuenta con un Executive MBA de la Bayes Business School de la City University London.