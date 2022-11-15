Oliver Bilal
Acerca de
Oliver Bilal dirige, desde mayo de 2022, el equipo de distribución de Invesco en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Oliver cuenta con 23 años de experiencia en el sector de los servicios financieros. Antes de incorporarse a Invesco, Oliver fue director de Ventas y Marketing Internacional en Natixis Investment Managers y responsable de clientes institucionales y minoristas en EMEA, APAC, América Latina y el mercado “offshore” de EE.UU. Anteriormente, fue director de EMEA en UBS Asset Management, director general de Baroda Pioneer Asset Management Company (India) y director de Marketing & Ventas (Alemania) en Pioneer Investments (ahora Amundi). Oliver tiene un máster en administración de empresas (MBA) por la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, un máster en banca & administración de seguros por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Braunschweig-WF y una certificación DVFA/EFFAS como analista financiero europeo certificado (CEFA).
Perfil
|Puesto
|Gestor de fondos
|En el grupo
|Mayo 2022
|Experiencia
|23 años
|Ubicación
|Henley-on-Thames