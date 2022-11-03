Con sede en Atlanta, EE. UU., Scott es el director de inversiones del equipo de asignación global de activos de Invesco (IGAA), que atiende a los clientes a través de estrategias de inversión estratégicas y tácticas de asignación de activos.

Scott comenzó su carrera de inversión en 1991 y estuvo en Bank of America antes de unirse a nuestra empresa en 1999 e IGAA en 2000. La carrera de Scott incluye responsabilidades de investigación fundamental y cuantitativa que cubren las principales clases de activos con un enfoque en los mercados de acciones y materias primas.

Scott recibió lu licenciatura en Finanzas de Virginia Tech, graduándose Magna Cum Laude.

Cuenta con un MBA de la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke, donde obtuvo la distinción de Fuqua Scholar y tiene la designación Chartered Financial Analyst® (CFA®).