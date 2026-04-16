Stephanie Butcher
MA (Cantab)
Stephanie Butcher es Senior Managing Director y Co-Head of Investments de Invesco. En este cargo, junto con Tony Wong, es responsable de optimizar nuestra plataforma de inversión global, supervisar los resultados y la calidad de las inversiones de nuestros seis equipos de inversión globales y garantizar la coordinación entre la organización de inversiones y los departamentos comerciales y de desarrollo.
Butcher se incorporó a Invesco en 2003, donde se especializó en inversiones de renta variable europea y fue responsable de varias carteras de renta variable europea. Antes de su cargo actual, fue Chief Investment Officer (CIO) del Henley Investment Centre, donde dirigió y supervisó las actividades de renta variable, renta fija y multiactivos. Comenzó su carrera en Lazard Asset Management antes de incorporarse a Aberdeen Asset Management en 1997.
Butcher es licenciada en Historia por la Universidad de Cambridge. Posee la designación AIIMR de la Association for Investment Management and Research (conocida actualmente como CFA Institute).