Avertissement concernant la fraude à l'investissement

Information importante concernant une escroquerie à l'investissement prétendument liée à Invesco

Nous avons été informés que certaines personnes ont récemment reçu des courriels, des appels téléphoniques et des messages WhatsApp de la part d'individus se faisant passer pour des employés d'Invesco.

Si vous avez déjà effectué des paiements, les victimes de ce type d'escroquerie ne sont généralement pas remboursées.

Les personnes qui nous ont signalé ces escroqueries ont mentionné les points suivants, qui peuvent ne pas s'appliquer à tous les cas :

Contact d'une personne se présentant notamment comme « Alain Legendre », « Sandra Coste « Bernard Pontero »

Marques et sites web faisant référence à « Invesco », « Inves co » ou « Invest co »

Références à de prétendues nouvelles « cryptomonnaies » de PayPal ou d’Amazon

Mention d'une plateforme nommée « inveslux » ou « acces-invesco »

Un accès peut être fourni à un faux portail d'investissement en ligne qui prétend démontrer que des profits ont été réalisés

Invesco n'a aucun lien avec les parties mentionnées ci-dessus. Le personnel et les représentants d'Invesco ne contacteront jamais le public de manière non sollicitée, que ce soit par téléphone, courriel ou WhatsApp, pour formuler des recommandations d'investissement ou inciter à transférer des sommes d'argent.

Si vous avez été contacté

Si vous avez été contacté de cette manière, nous vous prions instamment de cesser tout contact avec les fraudeurs et de ne leur envoyer d'argent sous aucun prétexte.

Si vous pensez avoir effectué un paiement ou envoyé des cryptomonnaies suite à cette escroquerie, veuillez contacter immédiatement votre banque afin de la signaler.

N'oubliez pas de vous renseigner afin de savoir si vous devez alerter les autorités compétentes en matière de prévention de la fraude dans votre pays et s'il existe des organismes ou des programmes locaux pouvant vous protéger contre les agissements des escrocs.

Si vous avez communiqué des documents d'identité aux escrocs, il est conseillé de contacter vos autres établissements financiers afin de les informer que vos données personnelles et vos documents d'identité ont été compromis et de leur demander de renforcer la sécurité de vos comptes.

Si vous résidez en France, vous pouvez également signaler l’approche à AMF Epargne Info Service au +33 (0)1 5345 6200, du lundi au vendredi de 9h à 12h30, ou en remplissant le formulaire en ligne sur https://www.amf-france.org/fr/signaler-une-arnaque-ou-une-anomalie.

Soyez vigilant face à tout contact ultérieur avec une personne inconnue. Malheureusement, une fois vos coordonnées obtenues, les escrocs sont souvent connus pour tenter de vous arnaquer à plusieurs reprises, même des années plus tard.

Informez-vous sur les bonnes pratiques pour vous prémunir contre la fraude sur notre site Corporate Invesco.