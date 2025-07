Un seul ETF et le monde est à vous

Une diversification digne de ce nom nécessite d'investir dans différents types d’entreprises, de différentes tailles et de régions différentes. Chaque pays traverse des cycles durant lesquels son économie croît pendant un certain temps, puis se contracte, avant de repartir de l’avant avec une nouvelle phase d’expansion.

Certaines entreprises ont tendance à prospérer davantage durant certaines phases du cycle. Par exemple, les gens ont tendance à dépenser davantage pour voyager ou pour acheter des produits de luxe ou des services lorsque l’économie prospère. Mais lorsque la situation se dégrade, les gens réduisent les achats de produits de luxe pour pouvoir payer les biens de consommation essentiels comme la nourriture.

Mêmes les entreprises les plus prospères traversent des périodes de disette, durant lesquelles leurs clients n’ont pas les moyens d’acheter leurs produits. C’est la raison pour laquelle il faut investir dans un large éventail d’entreprises, qui vendent différents types de produits à des clients divers et variés aux quatre coins du monde. Les pays traversent des cycles économiques similaires, mais le timing et la durée de chaque phase diffèrent souvent d’un pays à l’autre.

C’est une excellente chose en matière de diversification car la différence est votre alliée.



Combiner opportunités sur les marchés développés et sur les marchés émergents

Lorsque vous investissez dans des entreprises aux quatre coins du monde, vous vous exposez à des sociétés de renom, opérant souvent dans des pays occidentaux. Nombre de ces entreprises constituent de solides positions défensives en portefeuille. Ces entreprises résistent mieux aux périodes de ralentissement économique car elles mènent des activités diverses et variées et possèdent une vaste clientèle.

Vous vous exposez également à des entreprises plus jeunes, capables de croître plus rapidement que les entreprises plus établies. Bon nombre de ces entreprises opèrent dans le secteur des nouvelles technologies et sur d’autres segments de marché à forte croissance. On en trouve quelques-unes dans des économies développées, mais la plupart opèrent dans des pays émergents.

Les entreprises opérant dans des pays en voie de développement sont également bien placées pour saisir les opportunités qui s’y présentent. Il peut s’agir de répondre aux besoins de la population locale, qui s’enrichit progressivement.

En investissant simultanément dans les pays développés et dans les pays émergents, vous avez droit au beurre et à l’argent du beurre.