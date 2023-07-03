Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Similarités



Exposition offerte ? – Les deux offrent une exposition diversifiée aux principales catégories d’actifs.

Produit réglementé ? – Oui, généralement des fonds OPCVM.



Différences



Comment les achetez-vous ? – Les ETF peuvent être achetés par l’intermédiaire d’un courtier en valeurs mobilières ou d’une plate-forme de trading, alors que les fonds communs de placement doivent être achetés directement auprès de l’entreprise de gestion de fonds.

Où pouvez-vous les acheter ? – Les ETF peuvent être achetés à tout moment de la journée lorsque la bourse est ouverte, alors que les fonds communs de placement ne peuvent l’être qu’une fois par jour.

À quelle fréquence sont-ils évalués ? – – Les ETF sont évalués tout au long de la journée, alors que les fonds communs de placement le sont une fois par jour.

Quel est leur degré de transparence ? – Les ETF sont très transparents : leurs participations sont publiées quotidiennement sur le site Web du fournisseur, alors que cela varie pour les fonds communs de placement.