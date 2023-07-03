Invesco FTSE All-World UCITS ETF
Avec le monde à portée de main, il n’y a plus de limites.
Découvrez notre nouvel ETF qui investit physiquement dans les titres de l’indice FTSE All-World.
Que vous épargniez pour votre retraite, cherchiez à rembourser votre crédit immobilier ou à atteindre tout autre objectif futur, investir en actions a été l’un des meilleurs moyens de générer de la croissance à long terme. Cependant, les prix des actions peuvent aussi bien baisser que monter. C’est là que la diversification intervient. Répartir son argent entre plusieurs titres peut aider à amortir les fluctuations de prix par rapport à l’investissement dans des actions individuelles. La question est : comment investir dans différents types d’entreprises et dans différentes parties du monde, simplement et à moindre coût ?
Investir dans notre ETF Invesco FTSE All-World UCITS offre instantanément accès aux :
Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
Avec le monde à portée de main, il n’y a plus de limites.
Découvrez notre nouvel ETF qui investit physiquement dans les titres de l’indice FTSE All-World.
De nombreuses personnes investissent pour obtenir une croissance de leur capital, de manière à avoir suffisamment d’argent à l’avenir pour le dépenser en vue d’atteindre un objectif financier qui leur est propre. Mais comment faire ?
|Veuillez consulter les informations sur les produits ci-dessous ainsi que les risques d’investissement.
Nous sommes l’une des plus grandes entreprises de gestion d’investissement au monde. L’investissement n’est pas seulement une branche de notre activité, notre entreprise se consacre uniquement à l’investissement. Notre objectif est d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Cela peut paraître simple, mais cela nécessite du dévouement et du travail acharné. Heureusement que notre travail nous passionne !
Une stratégie qui vise à réduire les risques en combinant différents types d’investissements.
Les valeurs et participations de sociétés cotées en bourse.
L’ETF Invesco FTSE All-World UCITS investit dans les titres physiques de l’indice FTSE All-World. Il s’agit de réplication physique.
Un ETF physique suit l’indice en achetant et en détenant un portefeuille de titres correspondant à la composition de l’indice. Un ETF physique peut répliquer un indice par échantillonnage ou par réplication complète.
L’ETF détient un échantillon de titres de l’indice dont la performance devrait être similaire à celle de l’indice lui-même : c’est la méthode de l’échantillonnage. L’objectif de l’échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l’indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus lorsque tous les titres de l’indice sont détenus (réplication complète).
L’inclusion des marchés émergents peut vous offrir une exposition à des entreprises qui pourraient bénéficier de fortes opportunités de croissance. Avec les marchés développés, vous êtes exposés à des entreprises mieux établies, qui ont tendance à avoir des modèles de croissance plus stables. En combinant les deux, vous investissez dans le meilleur des deux mondes. Toutefois, le risque est plus élevé que pour un ETF qui investit uniquement dans les marchés développés.
Capitalisation – un fonds réinvestit les revenus reçus dans le fonds, aucun revenu n’est distribué aux investisseurs.
Distribution – les revenus générés par les investissements effectués par le fonds sont versés aux investisseurs selon un calendrier prédéterminé, par exemple trimestriellement.
Un investisseur peut chercher à réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur la performance de son portefeuille en investissant dans des versions couvertes contre le risque de change d’un fonds particulier.
Un fonds indiciel coté (« Exchange Traded Fund »/ETF) est un véhicule de placement collectif dont les actions peuvent être achetées et vendues en bourse tout au long de la journée, de la même manière que sont négociées les actions ordinaires.
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), un ensemble de directives de l’Union européenne. Les directives fournissent une réglementation dans le cadre de laquelle les fonds autorisés dans un État de l’UE peuvent être commercialisés dans l’ensemble de l’UE.
Exposition offerte ? – Les deux offrent une exposition diversifiée aux principales catégories d’actifs.
Produit réglementé ? – Oui, généralement des fonds OPCVM.
Comment les achetez-vous ? – Les ETF peuvent être achetés par l’intermédiaire d’un courtier en valeurs mobilières ou d’une plate-forme de trading, alors que les fonds communs de placement doivent être achetés directement auprès de l’entreprise de gestion de fonds.
Où pouvez-vous les acheter ? – Les ETF peuvent être achetés à tout moment de la journée lorsque la bourse est ouverte, alors que les fonds communs de placement ne peuvent l’être qu’une fois par jour.
À quelle fréquence sont-ils évalués ? – – Les ETF sont évalués tout au long de la journée, alors que les fonds communs de placement le sont une fois par jour.
Quel est leur degré de transparence ? – Les ETF sont très transparents : leurs participations sont publiées quotidiennement sur le site Web du fournisseur, alors que cela varie pour les fonds communs de placement.
Faible coût de propriété – Les ETF ont tendance à être moins chers que la plupart des autres fonds.
Facilité de négociation – les ETF peuvent être négociés sur une bourse de valeurs à tout moment lors des horaires d’ouverture. Il peut s’agir d’une caractéristique intéressante pour les investisseurs à la recherche de davantage de flexibilité au moment de souscrire ou de céder un placement.
Transparence – Les ETF sont très transparents : la liste complète des titres détenus est généralement publiée quotidiennement sur le site Web du fournisseur d’ETF.
Écarts de suivi : les ETF peuvent ne pas répliquer parfaitement un indice. La différence entre le rendement du fonds et celui de l’indice est appelée « écart de suivi ».
Risque en principal : Comme pour tout produit d’investissement, la valeur d’un ETF peut baisser comme monter, et vous pourriez ne pas récupérer la totalité du montant investi.
Afin d'accéder à la page que vous avez demandée, merci de suivre les étapes ci-dessous.