CoinShares, la plus grande et la plus ancienne société d’investissement en actifs digitaux d’Europe, est le sponsor de l’indice et remplit le rôle d’agent d’exécution pour l’ETP d’Invesco, le Physical Bitcoin. La valeur des Bitcoins détenus par le produit est déterminée selon le CoinShares Bitcoin Reference Rate – 4pm Fixing, qui reflète les cours en temps réel enregistrés chaque minute sur les plateformes d’échange les plus réputées et liquides. L’indice de référence est calculé par Compass Financial Technologies, un fournisseur d’indices enregistré conformément au règlement BMR.