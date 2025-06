Si vous êtes nouveau sur le marché des ETF et que vous ne savez pas comment investir, vous avez la possibilité d’acheter et de vendre des ETF par l’intermédiaire d’un courtier ou d’une plateforme de trading en ligne, tout comme pour les actions et parts ordinaires.



Il existe de nombreuses façons de négocier les ETF pour répondre aux besoins des investisseurs ; vous pouvez faire appel à un courtier local, à une plateforme ou effectuer directement vos opérations via la bourse (également connu sous le nom de marché secondaire). Les teneurs de marché qui négocient les ETF offrent une plus grande liquidité en cotant constamment leurs propres prix acheteur et vendeur. Il est possible que votre courtier ou plateforme en ligne vous fournisse de plus amples détails sur la négociation de nos ETF.



Les informations relatives au DICI et au Prospectus sont disponibles sur les pages de produits ETF.