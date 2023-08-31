Risico 4
Wereldwijde aandelen, eenvoudig gemaakt.
Of je nu spaart voor je pensioen, je hypotheek wilt aflossen of een ander toekomstig doel nastreeft, beleggen in aandelen is een van de meest succesvolle manieren om groei op de lange termijn te genereren. Aandelen kunnen echter zowel dalen als stijgen. Dat is waar diversificatie om de hoek komt kijken. Door je geld te spreiden over veel aandelen kun je de ups en downs afvlakken in vergelijking met beleggen in afzonderlijke aandelen. De vraag is hoe je eenvoudig en goedkoop kunt beleggen in verschillende soorten bedrijven in verschillende delen van de wereld.
Beleggen in onze Invesco FTSE All-World UCITS ETF biedt onmiddellijke toegang tot:
4000+ bedrijven
in 49 ontwikkelde en opkomende markten
Voor 0,15% per jaar
-
Infographic downloadenInfographic downloaden
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
Met de wereld binnen handbereik zijn de mogelijkheden eindeloos.
Ontdek onze nieuwe ETF die fysiek belegt in de effecten van de FTSE All-World Index.
Video Hoe ver kan uw belegging reizen?
Nu de wereld zo groot is, hoe en waar begint u dan te investeren? Met onze goedkope FTSE All-World UCITS ETF kan het beleggen in de wereldwijde aandelen haast niet simpeler.
Vertaling
Het is een grote wereld, dus hoe en waar begint u met beleggen? Het is een belangrijke beslissing; nu en voor de toekomst.
Onze Invesco FTSE All-World UCITS ETF biedt blootstelling aan de aandelen van meer dan 4.000 bedrijven, verspreid over 49 ontwikkelde en opkomende landen, in één eenvoudige, goedkope ETF.
Stap aan boord en kijk hoe ver jouw belegging kan reiken.
Wat uw financiële doelstellingen ook zijn, uw persoonlijke omstandigheden zullen mede bepalen hoeveel u investeert, voor hoe lang en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Aandelen zijn niet voor iedereen geschikt, maar ze hebben veel beleggers zoals u geholpen hun financiële doelstellingen te bereiken.
Dat is belangrijk als je spaart voor de toekomst. Het is echter essentieel om te begrijpen dat er geen garanties zijn: aandelen kunnen zowel dalen als stijgen. Dat is waar diversificatie om de hoek komt kijken.
Diversificatie betekent dat u uw belegging spreidt. Bijvoorbeeld beleggen in verschillende soorten bedrijven en in verschillende landen.
Onze ETF neemt bedrijven op uit 49 landen, verspreid over Europa, Noord-Amerika, Azië, Zuid-Amerika, Australië en Zuid-Afrika.
Kijk naar links en u ziet enkele van de meest ontwikkelde landen ter wereld, de thuisbasis van grote bekende namen die al tientallen jaren gestaag groeien, maar ook van nieuwkomers in nieuwe en opwindende industrieën.
Aan uw rechterhand bevinden zich snelgroeiende opkomende markten. U zult jongere bedrijven zien waar u misschien nog nooit van hebt gehoord, maar die snel marktleider worden dankzij de kansen in hun bruisende economieën. U hoeft niet te kiezen tussen ontwikkelde en opkomende markten. Met onze ETF bieden wij u het beste van twee werelden.
Investeren voor de lange termijn hoeft u de aarde niet te kosten. Het is tenslotte uw geld dat u belegt. U moet er zoveel mogelijk van kunnen bewaren.
Met de Invesco FTSE All-World UCITS ETF kan het verkrijgen van blootstelling aan de wereld niet eenvoudiger en kostenefficiënter zijn. Voor beleggingsadvies kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
Artikel De wereld in één simpele ETF
De reden dat veel mensen beleggen is om hun geld te laten groeien, zodat ze in de toekomst genoeg hebben om uit te geven aan een financieel doel dat ze hebben. Maar hoe doe je dit?
Waarom Invesco?
Wij zijn een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Beleggen is niet slechts een onderdeel van wat wij doen; het is het enige wat wij doen. Onze focus ligt op het helpen van beleggers om hun financiële doelen te bereiken. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het vergt toewijding en hard werken. Het is maar goed dat we gepassioneerd zijn over wat we doen!
Veelgestelde vragen
Een strategie die gericht is op risicoverlaging door verschillende soorten beleggingen te combineren.
De aandelen van beursgenoteerde bedrijven.
De Invesco FTSE All-World UCITS ETF belegt in de fysieke effecten van de FTSE All-World Index. Dit staat bekend als fysieke replicatie.
Een fysieke ETF volgt de index door een portefeuille van effecten te kopen en aan te houden die overeenkomt met de samenstelling van de index. Een fysieke ETF kan een index repliceren door middel van sampling of volledige replicatie.
De ETF houdt een steekproef van effecten uit de index die naar verwachting vergelijkbaar zullen presteren met de werkelijke index, ook wel sampling genoemd. Het doel van sampling is om de prestaties van de index zo dicht mogelijk te benaderen en tegelijkertijd de kosten te beperken die normaal gesproken gemaakt zouden worden bij het aanhouden van alle effecten in de index (volledige replicatie).
Beleggen in opkomende markten kan je exposure geven aan bedrijven die kunnen profiteren van hoge groeikansen. Met ontwikkelde markten bent u blootgesteld aan meer gevestigde bedrijven, die doorgaans stabielere groeipatronen hebben. Door te combineren, beleg je in het beste van beide werelden. Er is echter een hoger risico dan bij een ETF die alleen in ontwikkelde markten belegt.
Accumulerend - een fonds herbelegt ontvangen inkomsten in het fonds, er worden geen inkomsten uitgekeerd aan beleggers.
Inkomen - Inkomsten uit beleggingen van het fonds worden op een vooraf bepaalde basis uitgekeerd aan beleggers, bijvoorbeeld elk kwartaal.
Een belegger kan de impact van valutaschommelingen op de beleggingsprestaties beperken door te beleggen in valuta-afgedekte versies van een bepaald fonds.
Een Exchange Traded Fund (ETF) is een gepoold beleggingsinstrument met aandelen die de hele dag door op de beurs kunnen worden gekocht en verkocht, op dezelfde manier waarop gewone aandelen worden verhandeld.
Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten, een reeks richtlijnen van de Europese Unie. De richtlijnen bieden een regelgevend kader waaronder fondsen die in één EU-lidstaat zijn toegelaten, in de hele EU kunnen worden verhandeld.
Overeenkomsten
Aangeboden blootstelling? - Beide bieden een gediversifieerde blootstelling aan de belangrijkste activaklassen.
Gereguleerd product? - Ja, meestal UCITS-fondsen.
Verschillen
Hoe koop je ze? - ETF's kunnen worden gekocht via een effectenmakelaar of handelsplatform, terwijl beleggingsfondsen rechtstreeks bij de fondsbeheerder moeten worden gekocht.
Waar kun je ze kopen? - ETF's kunnen op elk moment van de dag gekocht worden, wanneer de beurs open is, terwijl beleggingsfondsen dat maar één keer per dag kunnen.
Hoe vaak worden ze geprijsd? - ETF's worden de hele dag door geprijsd, vergeleken met beleggingsfondsen die één keer per dag worden geprijsd.
Hoe transparant zijn ze? - ETF's zijn zeer transparant, met holdings die dagelijks op de website van de aanbieder worden gepubliceerd, terwijl dit bij beleggingsfondsen varieert.
Voordelen
Lage eigendomskosten - ETF's zijn meestal goedkoper dan de meeste andere fondsen.
Handelsgemak - ETF's kunnen op elk moment op een beurs worden verhandeld wanneer ze open zijn. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar meer flexibiliteit bij het kopen en verkopen van een belegging.
Transparantie - ETF's zijn erg transparant en publiceren meestal dagelijks hun volledige lijst van holdings op de website van de ETF-aanbieder.