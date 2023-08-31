Het is een grote wereld, dus hoe en waar begint u met beleggen? Het is een belangrijke beslissing; nu en voor de toekomst.

Onze Invesco FTSE All-World UCITS ETF biedt blootstelling aan de aandelen van meer dan 4.000 bedrijven, verspreid over 49 ontwikkelde en opkomende landen, in één eenvoudige, goedkope ETF.

Stap aan boord en kijk hoe ver jouw belegging kan reiken.

Wat uw financiële doelstellingen ook zijn, uw persoonlijke omstandigheden zullen mede bepalen hoeveel u investeert, voor hoe lang en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Aandelen zijn niet voor iedereen geschikt, maar ze hebben veel beleggers zoals u geholpen hun financiële doelstellingen te bereiken.

Dat is belangrijk als je spaart voor de toekomst. Het is echter essentieel om te begrijpen dat er geen garanties zijn: aandelen kunnen zowel dalen als stijgen. Dat is waar diversificatie om de hoek komt kijken.

Diversificatie betekent dat u uw belegging spreidt. Bijvoorbeeld beleggen in verschillende soorten bedrijven en in verschillende landen.

Onze ETF neemt bedrijven op uit 49 landen, verspreid over Europa, Noord-Amerika, Azië, Zuid-Amerika, Australië en Zuid-Afrika.

Kijk naar links en u ziet enkele van de meest ontwikkelde landen ter wereld, de thuisbasis van grote bekende namen die al tientallen jaren gestaag groeien, maar ook van nieuwkomers in nieuwe en opwindende industrieën.

Aan uw rechterhand bevinden zich snelgroeiende opkomende markten. U zult jongere bedrijven zien waar u misschien nog nooit van hebt gehoord, maar die snel marktleider worden dankzij de kansen in hun bruisende economieën. U hoeft niet te kiezen tussen ontwikkelde en opkomende markten. Met onze ETF bieden wij u het beste van twee werelden.

Investeren voor de lange termijn hoeft u de aarde niet te kosten. Het is tenslotte uw geld dat u belegt. U moet er zoveel mogelijk van kunnen bewaren.

Met de Invesco FTSE All-World UCITS ETF kan het verkrijgen van blootstelling aan de wereld niet eenvoudiger en kostenefficiënter zijn. Voor beleggingsadvies kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.