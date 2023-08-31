Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Eén wereld. Eén ETF. Zo eenvoudig kan het zijn.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Wereldwijde aandelen, eenvoudig gemaakt.

Of je nu spaart voor je pensioen, je hypotheek wilt aflossen of een ander toekomstig doel nastreeft, beleggen in aandelen is een van de meest succesvolle manieren om groei op de lange termijn te genereren. Aandelen kunnen echter zowel dalen als stijgen. Dat is waar diversificatie om de hoek komt kijken. Door je geld te spreiden over veel aandelen kun je de ups en downs afvlakken in vergelijking met beleggen in afzonderlijke aandelen. De vraag is hoe je eenvoudig en goedkoop kunt beleggen in verschillende soorten bedrijven in verschillende delen van de wereld.

Beleggen in onze Invesco FTSE All-World UCITS ETF biedt onmiddellijke toegang tot:

4000+ bedrijven

in 49 ontwikkelde en opkomende markten

Voor 0,15% per jaar

    Invesco FTSE All-World UCITS ETF

    Met de wereld binnen handbereik zijn de mogelijkheden eindeloos.

    Ontdek onze nieuwe ETF die fysiek belegt in de effecten van de FTSE All-World Index.

  • Voor volledige informatie over risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten. De waarde van de beleggingen en eventuele inkomsten zal fluctueren (dit kan gedeeltelijk het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Aangezien een groot deel van dit fonds belegd is in minder ontwikkelde landen, moeten beleggers bereid zijn een hogere mate van risico te aanvaarden dan voor een ETF die alleen in ontwikkelde markten belegt. Het fonds kan worden blootgesteld aan het risico dat de lener zijn verplichting om de effecten aan het einde van de leenperiode terug te geven niet nakomt en dat het niet in staat is de aan het fonds verstrekte zekerheden te verkopen als de lener in gebreke blijft. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder de activiteiten en resultaten van de emittent en algemene en regionale economische en marktomstandigheden. Dit kan leiden tot schommelingen in de waarde van het Fonds. Het Fonds kan Stock Connect gebruiken om toegang te krijgen tot Chinese A-aandelen die op het Chinese vasteland worden verhandeld. Dit kan resulteren in een bijkomend liquiditeitsrisico en operationele risico's, met inbegrip van vereffenings- en wanbetalingsrisico's, regelgevingsrisico's en het risico van systeemstoringen.

    Een belegging in dit fonds is een verwerving van deelbewijzen in een passief beheerd, indexvolgend fonds in plaats van in de onderliggende activa die eigendom zijn van het fonds.

Nu de wereld zo groot is, hoe en waar begint u dan te investeren? Met onze goedkope FTSE All-World UCITS ETF kan het beleggen in de wereldwijde aandelen haast niet simpeler.

Hoe ver kan uw belegging reizen?

Het is een grote wereld, dus hoe en waar begint u met beleggen? Het is een belangrijke beslissing; nu en voor de toekomst.

Onze Invesco FTSE All-World UCITS ETF biedt blootstelling aan de aandelen van meer dan 4.000 bedrijven, verspreid over 49 ontwikkelde en opkomende landen, in één eenvoudige, goedkope ETF.

Stap aan boord en kijk hoe ver jouw belegging kan reiken.

Wat uw financiële doelstellingen ook zijn, uw persoonlijke omstandigheden zullen mede bepalen hoeveel u investeert, voor hoe lang en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Aandelen zijn niet voor iedereen geschikt, maar ze hebben veel beleggers zoals u geholpen hun financiële doelstellingen te bereiken.

Dat is belangrijk als je spaart voor de toekomst. Het is echter essentieel om te begrijpen dat er geen garanties zijn: aandelen kunnen zowel dalen als stijgen. Dat is waar diversificatie om de hoek komt kijken.

Diversificatie betekent dat u uw belegging spreidt. Bijvoorbeeld beleggen in verschillende soorten bedrijven en in verschillende landen.

Onze ETF neemt bedrijven op uit 49 landen, verspreid over Europa, Noord-Amerika, Azië, Zuid-Amerika, Australië en Zuid-Afrika.

Kijk naar links en u ziet enkele van de meest ontwikkelde landen ter wereld, de thuisbasis van grote bekende namen die al tientallen jaren gestaag groeien, maar ook van nieuwkomers in nieuwe en opwindende industrieën.

Aan uw rechterhand bevinden zich snelgroeiende opkomende markten. U zult jongere bedrijven zien waar u misschien nog nooit van hebt gehoord, maar die snel marktleider worden dankzij de kansen in hun bruisende economieën. U hoeft niet te kiezen tussen ontwikkelde en opkomende markten. Met onze ETF bieden wij u het beste van twee werelden.

Investeren voor de lange termijn hoeft u de aarde niet te kosten. Het is tenslotte uw geld dat u belegt. U moet er zoveel mogelijk van kunnen bewaren.

Met de Invesco FTSE All-World UCITS ETF kan het verkrijgen van blootstelling aan de wereld niet eenvoudiger en kostenefficiënter zijn. Voor beleggingsadvies kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.

De wereld in één simpel ETF

De wereld in één simpele ETF

De reden dat veel mensen beleggen is om hun geld te laten groeien, zodat ze in de toekomst genoeg hebben om uit te geven aan een financieel doel dat ze hebben. Maar hoe doe je dit?

Waarom Invesco?

Wij zijn een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Beleggen is niet slechts een onderdeel van wat wij doen; het is het enige wat wij doen. Onze focus ligt op het helpen van beleggers om hun financiële doelen te bereiken. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het vergt toewijding en hard werken. Het is maar goed dat we gepassioneerd zijn over wat we doen! 

Vertrouwd

Vertrouwd

Als een van 's werelds grootste ETF-aanbieders met wereldwijd meer dan US $ 438 miljard aan ETF-activa onder beheer, houden we ons al sinds 2002 bezig met ETF-beleggen.1

Innovatie

Innovatie

Invesco's uitgebreide beleggingsmogelijkheden en onze innovatiecultuur stellen ons in staat om nieuwe kansen te vinden voor beleggers en om de prestaties van de belangrijkste ETF-exposures te verbeteren.

Diverse oplossingen

Diverse oplossingen

We bieden een breed scala aan efficiënte en voordelige ETF's die blootstelling bieden aan wereldwijde, regionale, thematische en ESG-strategieën en je helpen te sparen voor toekomstige financiële doelen.

FTSE All-World UCITS ETF

Veelgestelde vragen

Een strategie die gericht is op risicoverlaging door verschillende soorten beleggingen te combineren.

De aandelen van beursgenoteerde bedrijven.

De Invesco FTSE All-World UCITS ETF belegt in de fysieke effecten van de FTSE All-World Index. Dit staat bekend als fysieke replicatie.

Een fysieke ETF volgt de index door een portefeuille van effecten te kopen en aan te houden die overeenkomt met de samenstelling van de index. Een fysieke ETF kan een index repliceren door middel van sampling of volledige replicatie.

De ETF houdt een steekproef van effecten uit de index die naar verwachting vergelijkbaar zullen presteren met de werkelijke index, ook wel sampling genoemd. Het doel van sampling is om de prestaties van de index zo dicht mogelijk te benaderen en tegelijkertijd de kosten te beperken die normaal gesproken gemaakt zouden worden bij het aanhouden van alle effecten in de index (volledige replicatie).

Beleggen in opkomende markten kan je exposure geven aan bedrijven die kunnen profiteren van hoge groeikansen. Met ontwikkelde markten bent u blootgesteld aan meer gevestigde bedrijven, die doorgaans stabielere groeipatronen hebben. Door te combineren, beleg je in het beste van beide werelden.  Er is echter een hoger risico dan bij een ETF die alleen in ontwikkelde markten belegt.

Accumulerend - een fonds herbelegt ontvangen inkomsten in het fonds, er worden geen inkomsten uitgekeerd aan beleggers.

Inkomen - Inkomsten uit beleggingen van het fonds worden op een vooraf bepaalde basis uitgekeerd aan beleggers, bijvoorbeeld elk kwartaal.

Een belegger kan de impact van valutaschommelingen op de beleggingsprestaties beperken door te beleggen in valuta-afgedekte versies van een bepaald fonds.

Een Exchange Traded Fund (ETF) is een gepoold beleggingsinstrument met aandelen die de hele dag door op de beurs kunnen worden gekocht en verkocht, op dezelfde manier waarop gewone aandelen worden verhandeld.

Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten, een reeks richtlijnen van de Europese Unie. De richtlijnen bieden een regelgevend kader waaronder fondsen die in één EU-lidstaat zijn toegelaten, in de hele EU kunnen worden verhandeld.

Overeenkomsten


Aangeboden blootstelling? - Beide bieden een gediversifieerde blootstelling aan de belangrijkste activaklassen.

Gereguleerd product? - Ja, meestal UCITS-fondsen.

Verschillen  


Hoe koop je ze? - ETF's kunnen worden gekocht via een effectenmakelaar of handelsplatform, terwijl beleggingsfondsen rechtstreeks bij de fondsbeheerder moeten worden gekocht.

Waar kun je ze kopen? - ETF's kunnen op elk moment van de dag gekocht worden, wanneer de beurs open is, terwijl beleggingsfondsen dat maar één keer per dag kunnen.

Hoe vaak worden ze geprijsd? - ETF's worden de hele dag door geprijsd, vergeleken met beleggingsfondsen die één keer per dag worden geprijsd.

Hoe transparant zijn ze? - ETF's zijn zeer transparant, met holdings die dagelijks op de website van de aanbieder worden gepubliceerd, terwijl dit bij beleggingsfondsen varieert.

Voordelen



Lage eigendomskosten - ETF's zijn meestal goedkoper dan de meeste andere fondsen.

Handelsgemak - ETF's kunnen op elk moment op een beurs worden verhandeld wanneer ze open zijn. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar meer flexibiliteit bij het kopen en verkopen van een belegging.

Transparantie - ETF's zijn erg transparant en publiceren meestal dagelijks hun volledige lijst van holdings op de website van de ETF-aanbieder.

  • 1 Invesco, 31 mei 2023.

  • Invesco FTSE All-World UCITS ETF is een subfonds van Invesco Markets II plc en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds streeft ernaar het rendement van de FTSE All-World Index te volgen.

    Data per 31 mei 2023, tenzij anders vermeld.

    Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van beleggingsaanbevelingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, evenmin als een verbod om vóór publicatie te handelen.Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen worden gewijzigd.

    Deze ETF is UCITS-geregistreerd. Rechten van deelneming/aandelen van UCITS ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen gewoonlijk niet rechtstreeks aan UCITS ETF worden terugverkocht. Beleggers moeten rechten van deelneming/aandelen kopen en verkopen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen hiervoor kosten oplopen. Bovendien is het mogelijk dat beleggers meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde bij aankoop van deelbewijzen/aandelen en minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde bij verkoop.

    Dit is marketingcommunicatie. Voor meer informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen we naar de specifieke Essentiële Beleggersdocumenten (beschikbaar in de lokale taal), de jaarrekening en het Prospectus, beschikbaar op http://www.invesco.eu voor het nemen van beleggingsbeslissingen. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op http://www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten beëindigen.

    Index: Het Invesco FTSE All-World UCITS ETF (het "Fonds") is uitsluitend ontwikkeld door Invesco. Het fonds is op geen enkele wijze verbonden met of gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de London Stock Exchange Group plc en haar groepsondernemingen (gezamenlijk de "LSE Group"). FTSE Russell is een handelsnaam van bepaalde ondernemingen van de LSE Group. Alle rechten op de FTSE All-World Index (de "Index") berusten bij de betreffende onderneming van de LSE Group die eigenaar is van de Index. FTSE®, ICB®, zijn handelsmerken van het desbetreffende bedrijf van de LSE Group en worden door elk ander bedrijf van de LSE Group onder licentie gebruikt. De Index wordt berekend door of namens FTSE International Limited of haar dochteronderneming, agent of partner. De LSE Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens welke persoon dan ook die voortvloeit uit (a) het gebruik van, het vertrouwen op of fouten in de Index of (b) beleggingen in of de werking van het fonds. De LSE Group doet geen beweringen, voorspellingen, garanties of verklaringen met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het fonds of de geschiktheid van de Index voor het doel waarvoor deze door Invesco wordt gebruikt.

    Uitgegeven door de beheermaatschappij Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.