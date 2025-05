Nasdaq-100: Hoe innovatie uw kopje koffie aanstuurt

Een samenwerkingsverband dat wordt gevoed door innovatie



PepsiCo is het grootste voeding- en drankenbedrijf in Noord-Amerika en een van de tien grootste namen in de Nasdaq-100. PepsiCo en koffiehandelaar Starbucks zijn een samenwerkingsverband aangegaan om de koffie-expertise en de bronnen van Starbucks te combineren met de knowhow van PepsiCo over de productie en marketing van dranken voor wereldwijde klanten.

De expertise van heel PepsiCo op het vlak van productie, marketing, operationele processen, distributie en dienstverlening wordt geschraagd door het gebruik van AI, gegevensanalyses en cloudcomputingtechnologie. PepsiCo steunt op innovatie voor de aansturing van gegevensanalyses, investeert in baanbrekende start-ups en maakt gebruik van 3D-printers in een streven naar meer efficiëntie. Die inspanningen herkennen we ook in de huidige relatie met Starbucks.

Een partnerschap tussen vernieuwers

In het kader van het samenwerkingsverband met Starbucks verzorgt PepsiCo de productie, de marketing, de verkoop, het beheer van de toeleveringsketen en de operationele activiteiten voor de kant-en-klare Starbucks-drankjes in fles of blik. Starbucks en PepsiCo beheren die activiteiten via een aparte onderneming, de North American Coffee Partnership (NACP), die profiteert van de investeringen in innovatie van de beide ondernemingen.

De NACP zet zich in voor de ontwikkeling van nieuwe producten en heeft geijverd om nieuwe kant-en-klare dranken te creëren, zoals een op sap gebaseerde energiedrank waarvoor cafeïne wordt onttrokken aan koffiebonen, en plantaardige dranken, bijvoorbeeld ijskoffie die op smaak wordt gebracht met havermelk, maar ook nieuwe producten, zoals dranken in dozen met een tapkraan.8