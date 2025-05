Nasdaq-100 Index: Uitvalsbasis van de grootste vernieuwers

Een thuis voor technologiereuzen en nog veel meer

De Nasdaq-100 is een index die de honderd niet-financiële ondernemingen op de Nasdaq met de grootste marktkapitalisatie volgt. In die groep vinden we heel wat van 's werelds toonaangevende technologiebedrijven: bekende namen als Apple, Microsoft, Alphabet (moedermaatschappij van Google), Intel, Facebook, Zoom en Tesla. Het is niet verwonderlijk dat prominente technologiebedrijven ervoor kiezen hun aandeel te noteren aan de Nasdaq, de eerste volledig elektronische beurs.

De Nasdaq-100 biedt evenwel een thuis aan meer dan alleen maar de grootste technologiebedrijven ter wereld. Ongeveer een derde van de index wordt ingenomen door ondernemingen die niet onder informatietechnologie of communicatiediensten vallen. We hebben het dan over vernieuwende gezondheidszorgbedrijven, zoals Moderna, dat een levensreddend COVID-19-vaccin ontwikkelde op basis van eigen mRNA-technologie. Ook toonaangevende ondernemingen als Netflix en Electronic Arts en sterke consumentenmerken als Starbucks, Costco, Dollar Tree, PepsiCo, lululemon athletica, Walgreens Boots Alliance en Align Technology (Invisalign-orthodontieproducten) maken er deel van uit.