Geen enkele markt of regio staat op zichzelf. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met handelsrelaties en internationale betrekkingen. Daarom combineren we top-down macroanalyse met bottom-up landenonderzoek.

Bij de ontwikkeling van onze macro-economische vooruitzichten houden we rekening met de sterke onderlinge verbindingen tussen ontwikkelde en opkomende markteconomieën om ons mondiale perspectief beter te informeren.

Op basis van deze macro-economische vooruitzichten wijzen we risico toe aan rentetarieven en valuta’s voor een beleggingshorizon van 9-18 maanden.