Les banques centrales font preuve de prudence

Le conflit commercial de 2018 entre les États-Unis et la Chine présente de nombreuses similitudes avec le contexte actuel. À la fin de 2018, la confiance des entreprises s’était détériorée,1 les craintes d’une récession s’accentuaient, et l’indice S&P 500 avait perdu près de 20 % en peu de temps2. Au moment où le pessimisme a commencé à gagner les investisseurs,3 les politiques ont changé. L’administration Trump a annoncé une pause de 90 jours sur les tarifs douaniers imposés à la Chine et la Réserve fédérale américaine a peu à peu adopté un ton plus conciliant. L’année suivante a été fructueuse pour les actifs risqués4.

Ainsi, l’histoire se répète souvent. À la suite de la rencontre du secrétaire au Trésor Scott Bessent avec les responsables chinois du commerce en Suisse au cours du week-end, les tarifs douaniers ont été considérablement réduits pour une période de 90 jours, passant de 145 % à 30 %. Sans surprise, les marchés ont réagi très positivement à cette nouvelle. Si les tarifs douaniers demeurent plus élevés que l’an dernier, cette décision de l’administration américaine est beaucoup plus mesurée que ce qu’anticipaient les pires scénarios.

Voici les autres nouvelles de la semaine dernière.

1. Fed : Toujours en mode attentiste

La Fed reste prise entre l’arbre et l’écorce. L’incertitude entourant les droits de douane a entraîné des risques de hausse des prix et de recul de l’emploi. Selon nous, la prochaine intervention sur les taux devrait être à la baisse, mais jusqu’à ce que le marché de l’emploi montre de plus grands signes de faiblesse, nous nous attendons à ce que la Fed maintienne les taux là où ils sont. Les données sur le chômage et les salaires ont bien résisté au cours des derniers mois. Le bras de fer entre les données économiques encourageantes, mais rétrospectives, et les données actuelles sur la confiance signifie que la Fed devrait rester attentiste.

2. Banque d’Angleterre : Détente progressive et prudente

La Banque d’Angleterre (BOE) a réduit son taux directeur de 25 points de base la semaine dernière, comme beaucoup s’y attendaient, même si la répartition des votes a été moins tranchée que prévu, deux membres votant pour le maintien du statu quo4. 5Un sondage a fait ressortir des pressions inflationnistes persistantes au Royaume-Uni6, mais nous nous attendons à ce que la baisse des prix du pétrole, la vigueur de la monnaie et les droits de douane américains réduisent les pressions inflationnistes au cours des prochains mois. Le marché de l’emploi britannique, même s’il ne s’effondre pas, montre des signes de ralentissement7. Les réductions de taux entraînent graduellement une baisse des taux hypothécaires, ce qui pourrait donner aux consommateurs britanniques suffisamment de confiance pour accroître leurs dépenses plus tard cette année. Si cela se produit, nous nous attendons à ce que les actions britanniques à petite capitalisation axées sur le marché intérieur en profitent.

3. Période de publication des résultats : Un excellent trimestre, mais il est difficile d’établir des prévisions

La période de publication des résultats du premier trimestre est bien amorcée et plus de 75 % des sociétés de l’indice S&P 500 ont déjà publié leurs résultats. Les bénéfices ont largement dépassé les attentes, dans des proportions normales8. Les prévisions des sociétés américaines reflètent toutefois une incertitude accrue. Jusqu’ici, de nombreuses entreprises se sont abstenues de publier des prévisions de bénéfices par action négatifs, tandis que la mention d’une récession lors des conférences sur les résultats est beaucoup plus fréquente depuis le trimestre dernier. Les annonces de mises à pied n’ont toutefois pas beaucoup augmenté.

4. Technologie : Les suspects habituels

Un examen plus précis révèle que les secteurs américains de la technologie et des services de communication ont mené la remontée du marché boursier au cours des dernières semaines9. Il s’agit d’un revirement par rapport aux trois premiers mois de l’année, durant lesquels les piètres rendements de ces secteurs ont freiné l’ensemble du marché. La faiblesse persistante des autres secteurs signifie que si la technologie et les services de communication ralentissaient de nouveau, la récente remontée du marché boursier pourrait ne pas durer.

5. Le conflit au Cachemire n’est pas significatif pour les marchés

Les tensions entre l’Inde et le Pakistan s’intensifient après que les deux pays ont connu leurs pires confrontations depuis des décennies. Bien qu’il existe un risque d’escalade, les investisseurs doivent se rappeler que, dans le passé, l’incidence des conflits géopolitiques régionaux sur l’ensemble des marchés a eu tendance à être modeste. Les marchés boursiers du Pakistan ont fait l’objet de ventes massives10, mais nous ne nous attendons pas à ce que ces tensions aient une incidence importante sur l’ensemble des marchés financiers.