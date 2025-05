Que sont les obligations et comment peuvent-elles aider un portefeuille de placement?

Les sociétés et les gouvernements empruntent de l’argent pour toutes sortes de raisons. Lorsqu’ils le font, ils vendent souvent des obligations pour obtenir l’argent dont ils ont besoin, et les investisseurs peuvent acheter ces obligations pour leurs portefeuilles financiers. Investir dans des obligations peut être une bonne façon de diversifier un portefeuille, d’équilibrer le risque et de générer un revenu stable. Qu’est-ce qu’une obligation? Quels types d’obligations existe-t-il? Quels avantages les obligations peuvent-elles offrir?

Qu’est-ce qu’une obligation?

Une obligation est un placement qui représente un prêt à une société ou à un gouvernement et qui génère des paiements d’intérêts pour son détenteur. À la fin d’une période donnée, le capital est remboursé.

Voici un exemple hypothétique. Supposons qu’une société recueille des fonds pour construire une nouvelle usine. Elle offre des obligations ayant une valeur nominale de 1 000 $ et un taux nominal (taux d’intérêt) de 5 % qui arrive à échéance dans cinq ans. L’investisseur qui souscrit et détient l’obligation recevra 50 $ par année pendant cinq ans. Après cinq ans, l’investisseur récupère son placement initial de 1 000 $. Il aura gagné 250 $ en intérêts.

Quels types d’obligations existe-t-il?

Les obligations peuvent être classées de plusieurs façons en fonction de :

Qui émet l’obligation

Du niveau de risque

Des modalités de versement des intérêts

Qui émet l’obligation?

Obligations de sociétés

Les sociétés peuvent émettre des obligations afin de recueillir des fonds pour répondre à divers besoins, comme l’expansion de leurs activités ou le remboursement d’autres dettes. Des sociétés américaines et mondiales émettent des obligations de sociétés.

Obligations municipales

Aux États-Unis, les gouvernements des États et les administrations locales peuvent émettre des obligations municipales pour financer des projets publics, comme des écoles, des autoroutes et des réseaux d’eau. Les intérêts provenant des obligations municipales sont souvent exonérés de l’impôt fédéral sur le revenu, et peuvent également être exonérés des impôts des États et des administrations locales. Certaines de ces obligations sont pleinement garanties par le gouvernement émetteur, tandis que d’autres sont adossées à des péages, à des redevances de services publics ou à d’autres sources de revenus précises.

Obligations d’État

Le gouvernement américain émet parfois des obligations pour payer des infrastructures, des programmes sociaux, des opérations militaires et plus encore. Les bons, obligations et billets du Trésor américain sont pleinement garantis par le gouvernement des États-Unis. Le revenu qu’ils génèrent est habituellement assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu, mais exonéré d’impôts locaux et d’État.

Les gouvernements internationaux émettent eux aussi des obligations, comme les « gilts » ou obligations d’État du Royaume-Uni, les « Bunds » ou obligations d’État d’Allemagne, les obligations d’État du Japon et les obligations du gouvernement du Canada.

Obligations d’organismes gouvernementaux

Les organisations affiliées au gouvernement ou à des agences gouvernementales peuvent émettre des obligations d’organismes gouvernementaux pour soutenir leur secteur de l’économie. Les obligations d’entreprises parrainées par le gouvernement comme Fannie Mae ne sont pas directement garanties par le gouvernement, tandis que les obligations d’organismes gouvernementaux comme la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) le sont.

Les obligations sont-elles risquées?

Les obligations sont notées selon leur niveau de risque sur une échelle allant de D (note la plus faible) à AAA (note la plus élevée). Ce risque est déterminé par les agences de notation, comme Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, qui évaluent la solvabilité des entités émettrices de la dette. Les obligations appartiennent généralement à l’une des deux catégories suivantes : les obligations de qualité investissement et les obligations à rendement élevé.

Obligations de qualité investissement

La notation des obligations de qualité investissement varie généralement de BBB- à AAA. Certaines obligations de sociétés, municipales, d’État et d’organismes gouvernementaux peuvent être considérées comme des obligations de qualité investissement, ce qui signifie que leur risque de défaillance est faible. Les entités qui émettent ces obligations (des sociétés bien établies et des gouvernements) présentent un risque de défaillance plus faible.

Obligations à rendement élevé

Les obligations à rendement élevé ont une note inférieure à BBB-. Cette désignation peut s’appliquer aux obligations de sociétés, aux obligations municipales, aux obligations d’État et aux obligations d’organismes gouvernementaux. Les entités qui émettent des obligations dans cette catégorie présentent un risque de défaillance plus élevé. En échange d’une plus grande prise de risque, ces obligations procurent aux investisseurs des rendements supérieurs à ceux des obligations de qualité investissement.

Comment les versements des rendements obligataires sont-ils structurés?

Les versements des rendements obligataires peuvent être structurés de nombreuses façons en fonction des conditions du marché, des préférences des investisseurs et des objectifs des émetteurs. Les taux fixes et les taux variables sont les deux approches les plus courantes.

Taux fixe

Une obligation à taux fixe est essentiellement un prêt consenti à l’émetteur en échange de paiements d’intérêts réguliers. Le montant des versements de coupons demeure le même durant toute la durée de vie de l’obligation, après quoi le capital est remboursé. Les obligations à taux fixe peuvent procurer un revenu fiable, mais ces paiements perdront de leur pouvoir d’achat en raison de l’inflation.

Taux variable

Une obligation à taux variable est également un prêt consenti à l’émetteur en échange de paiements d’intérêts réguliers. Toutefois, le taux d’intérêt peut changer périodiquement en fonction d’un taux de référence, comme le taux de financement à un jour garanti. Les obligations à taux variable s’ajustent au marché et servent de couverture contre la hausse des taux d’intérêt. Mais cette variabilité rend le revenu moins prévisible.

Quels sont les avantages potentiels des obligations?

Revenu prévisible

Les obligations à taux fixe peuvent offrir à un investisseur un revenu stable sous forme de versements d’intérêts. Les versements fixes sont contractuellement obligatoires et habituellement effectués de façon annuelle ou semestrielle, fournissant une source de revenu prévisible et fiable. La régularité peut vous aider à planifier vos finances et à créer une tranquillité d’esprit en période d’incertitude.

Préservation du capital

Un investisseur en obligations a la garantie de récupérer l’intégralité de son placement à l’échéance. La valeur de ce placement ne fluctue pas comme ce peut être le cas avec les actions. Cette caractéristique offre un niveau de sécurité qui peut être rassurant, surtout si l’argent est destiné à un usage précis plus tard.

Risque de portefeuille potentiellement réduit

Les obligations sont généralement considérées comme plus sûres que de nombreuses autres catégories d’actif, et leur risque plus faible peut contribuer à stabiliser un portefeuille de placement. L’exposition aux obligations pourrait offrir une protection contre la volatilité du marché boursier. Lorsque la valeur des actions fluctue, les obligations peuvent tout de même produire un rendement stable. Elles peuvent également constituer une protection efficace contre des risques plus précis, comme les fluctuations de taux d’intérêt.

Quels sont les risques associés aux obligations?

Risque de taux d’intérêt

Lorsque les taux d’intérêt augmentent, les nouvelles obligations sont émises avec des coupons plus élevés. Les obligations plus anciennes assorties de coupons moins élevés deviennent moins intéressantes et leurs prix baissent généralement. La vente d’une obligation plus ancienne avant son échéance peut entraîner une perte de capital si les acheteurs peuvent trouver une obligation plus rémunératrice ailleurs.

Risque de crédit

Les obligations sont assorties de la possibilité que l’émetteur ne soit pas en mesure de payer les intérêts ou de rembourser le capital. Ce risque de crédit (ou risque de défaillance) est généralement plus élevé pour les obligations de sociétés que pour les obligations d’État et augmente pour les obligations de sociétés dont la note de crédit est plus faible. Des agences comme Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch évaluent la solvabilité des entités émettrices de titres de créance.

Risque d’inflation

Les rendements des obligations pourraient ne pas suivre le rythme de l’inflation. Le risque est que l’inflation puisse éroder la valeur réelle des versements d’intérêts fixes et du capital au fil du temps, ce qui réduit le pouvoir d’achat. Les obligations à long terme sont particulièrement sujettes à ce risque.

Risque lié à la liquidité

Un porteur d’obligations peut ne pas souhaiter détenir une obligation jusqu’à son échéance, ce qui crée la possibilité qu’un investisseur ne puisse pas la vendre rapidement ou à un prix juste. Ce risque de liquidité est plus faible pour les obligations d’État et les obligations de sociétés de premier ordre, qui ont des marchés secondaires actifs. Toutefois, il est plus élevé pour les obligations moins bien notées et moins couramment négociées.

Risque de remboursement anticipé par l’émetteur

Un émetteur d’obligations peut décider de rembourser le capital avant la date d’échéance d’une obligation. Une raison possible de racheter une obligation est une baisse des taux d’intérêt. Un investisseur pourrait alors ne pas être en mesure de réinvestir le capital pour le même coupon, ce qui réduirait son revenu prévu.

Risque de change

Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur les investisseurs en obligations internationales.

Modalités courantes des obligations

Taux de référence

Le taux de référence d’une obligation est le taux d’intérêt qui détermine ses versements d’intérêts variables. Il s’ajuste périodiquement afin que le taux de l’obligation reflète les conditions actuelles du marché et protège les investisseurs contre les variations de taux d’intérêt.

Coupon

Le coupon d’une obligation correspond au versement d’intérêts reçu pour le placement exprimé en pourcentage de la valeur nominale de l’obligation. Ces versements ont tendance à être des montants fixes émis annuellement ou semestriellement.

Duration

La duration d’une obligation mesure sa sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt. Une duration plus longue laisse entrevoir une plus grande volatilité des prix lorsque les taux d’intérêt changent.

Valeur nominale

La valeur nominale (ou valeur au pair) d’une obligation correspond au montant qu’elle vaudra à l’échéance et au montant que l’émetteur rembourse. Elle a tendance à être fixée à 1 000 $.

Date d’échéance

La date d’échéance d’une obligation est le moment où l’émetteur remboursera la valeur nominale à l’investisseur. Les échéances peuvent être à court terme (moins de 3 ans), à moyen terme (3 à 10 ans) ou à long terme (plus de 10 ans).

Cours

Le cours d’une obligation est le prix qu’elle coûte sur le marché libre. Il peut fluctuer selon les taux d’intérêt, la cote de crédit de la société et la demande du marché.

Écart

Un écart est le pourcentage fixe ajouté au taux de référence pour déterminer le taux d’intérêt total, ou coupon, d’une obligation à taux variable. Il s’agit d’un versement pour le risque de crédit supplémentaire qu’un investisseur assume lorsqu’il achète une obligation de cet émetteur.

Taux de rendement

Le rendement d’une obligation correspond au rendement global du placement et peut varier en fonction du cours actuel du marché. Si le cours augmente, le rendement diminue. Si le cours baisse, le rendement augmente.

Pourquoi devrait-on envisager les obligations maintenant?

Les obligations ne sont pas seulement destinées aux investisseurs prudents. Elles peuvent aider à diversifier un portefeuille pour équilibrer le risque et générer un revenu stable. Les avantages potentiellement fiables des titres à revenu fixe sont plus importants dans un contexte de marché incertain. Alors que les turbulences économiques devraient se poursuivre, les obligations offrent aux investisseurs de la croissance et un peu de tranquillité d’esprit.

Découvrez notre vaste gamme de stratégies de titres à revenu fixe.