Übernehmen Sie Kontrolle

Was spricht für Fixed Income ETFs?





Anleihen- („Fixed Income“) ETFs verzeichneten 2019 eines ihrer besten Jahre, da sie in Europa die Hälfte der gesamten ETF-Mittelflüsse vereinnahmen konnten. Angesichts der Volatilität, die an den Märkten in diesem Jahr bisher zu beobachten war, überdenken Investoren ihre Anleihenallokation. Dabei ziehen sie auch verschiedene Arten von Anleihen-ETFs in Betracht. Wenn Sie vorhaben, Anleihen in Ihr Portfolio aufzunehmen, können ETFs eine einfache und transparente Anlagemöglichkeit zu niedrigen Kosten bieten.