Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETFs
Wir bieten Anlegern die Wahl zwischen physischen und swapbasierten Engagements im S&P 500 Equal Weight Index. Vollständige Informationen zu den Risiken finden Sie in den rechtlichen Unterlagen oder hier.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF nutzt physische Replikation. Dies bedeutet, dass er alle Bestandteile des S&P 500 Equal Weight Index im gleichen Verhältnis kauft und hält und vierteljährlich eine Neugewichtung vornimmt, wenn dies auch beim Index geschieht.
Erfahren Sie mehr über diesen EFT
Der Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF verwendet einen swapbasierten Ansatz, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Der ETF hält einen Korb hochwertiger Wertpapiere, die jedoch nicht unbedingt im Index enthalten sein müssen, und nutzt Swap-Kontrakte, um die Rendite des Index zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über diesen EFT
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.