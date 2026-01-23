In der Vergangenheit folgte auf eine Phase einer hohen Marktkonzentration im S&P 500 häufig eine Phase, in der die Marktbreite wieder zunahm. Über längere Zeiträume wirkte sich dies häufig positiv auf die relative Wertentwicklung des S&P 500 Equal Weight Index gegenüber dem S&P 500 Index aus.

Im Jahr 2021 waren die Magnificent 7 die Top-Performer. Mit einer Rendite von 51,5 % schnitten sie deutlich besser ab als der marktbreite S&P 500, der um 28,7 % zulegte. Nach Erreichen eines Höhepunkts Ende 2021 sank die Rendite der sieben Indexschwergewichte im Jahresverlauf 2022 jedoch wieder in Richtung des langfristigen Durchschnitts. In dieser Korrekturphase verzeichnete der Equal Weight Index eine um 34 % bessere Wertentwicklung als die Magnificent 7. Im Jahr 2023 ging das Ganze wieder von vorne los: Bis Juni 2024 gingen 61 % der Marktentwicklung auf das Konto der Magnificent 74. Im dritten Quartal 2024 gerieten dann die hohen Bewertungen der KI-Werte und die Frage, wie lange es dauern könnte, bis die eingepreisten Gewinnerwartungen realisiert werden, ins Visier der Märkte. Zusammen mit den Zinssenkungen der US-Notenbank Fed führte dies zu einer wieder zunehmenden Marktbreite und Outperformance der anderen 493 Titel im S&P 500 gegenüber den Magnificent 7.5

Angesichts der Tatsache, dass die Konzentration im S&P 500 derzeit ein Allzeithoch erreicht hat und die Bewertungen überreizt erscheinen, liegt der Bedarf für eine ausreichende Portfoliodiversifikation auf der Hand. Viele Anleger setzen dazu jetzt auf gleichgewichtete Produkte.