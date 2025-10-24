CLOs: eine der am wenigsten bekannten Anlageklassen?

Der Markt für Collateralised Loan Obligations (CLOs) ist nach und nach zu einem 1,3 Billionen USD1 schweren Fixed Income-Segment angewachsen und hat sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Trotz ihrer Grösse gehören CLOs nach wie vor zu den am wenigsten verstandenen Anlageklassen im Bereich festverzinslicher Wertpapiere. Dies ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass CLOs am privaten Kreditmarkt (Private Credit) angesiedelt sind, der für die meisten Anleger in der Vergangenheit nicht zugänglich war. Bis vor Kurzem konnten nur die grössten institutionellen Anleger an diesem Markt partizipieren, insbesondere an den AAA-Tranchen mit dem höchsten Rating.

Dies änderte sich mit der Auflegung von ETFs mit Schwerpunkt auf CLO-Papieren mit AAA-Rating. Erste ETFs dieser Art wurden vor etwa fünf Jahren in den USA auf den Markt gebracht. Seitdem haben diese ETFs weltweit an Bedeutung gewonnen, auch in Europa, wo neue regulatorische Bestimmungen eingeführt wurden. Heute beläuft sich das Vermögen aktiv verwalteter CLO-ETFs mit AAA-Rating auf über 27 Milliarden US-Dollar2. Darin zeigt sich die wachsende Nachfrage einer breiteren Anlegerbasis, die Renditen, Bonität und Diversifizierung anstrebt.

CLOs verstehen

CLOs sind verbriefte Vehikel, die in erster Linie durch vorrangige besicherte Leveraged Loans gedeckt sind&. Dabei handelt es sich um variabel verzinsliche Instrumente, die üblicherweise bei M&A-Transaktionen und Private-Equity-Buyouts verwendet werden, und sowohl von privaten als auch von börsennotierten Unternehmen aus verschiedenen Gründen eingesetzt werden. Diese Darlehen mit einem Rating unter Investment Grade werden von Banken syndiziert und aktiv an den Sekundärmärkten gehandelt. Ein CLO bündelt Darlehen von Hunderten einzelner Kreditnehmer und teilt Zins- und Tilgungszahlungen über eine „Wasserfall“-Struktur auf verschiedene Tranchen auf. Dabei stehen die AAA-Tranchen mit dem höchsten Rating ganz oben in der Kapitalstruktur.

CLOs mit AAA-Rating halten wir für besonders attraktiv, da sie eine hohe Kreditqualität, variable Verzinsung und historisch niedrige Ausfallraten bieten können. Aufgrund ihrer Komplexität und begrenzten Liquidität waren sie für die meisten Anleger jedoch nur schwer zugänglich – bis ETFs auch diesen Bereich erobert haben.

ETFs demokratisieren den Marktzugang und bieten Effizienz

Bis vor Kurzem waren CLOs nur für die grössten institutionellen Anleger leicht zugänglich. Obwohl regelmässig neue CLO-Transaktionen auf den Markt kommen, wurden die AAA-Tranchen in der Vergangenheit auf dem Primärmarkt von einigen wenigen grossen Institutionen gekauft, während kleinere Anleger kaum Zugang zu diesem Markt hatten. ETFs haben einem viel breiteren Anlegerspektrum einen Zugang zu dieser Anlageklasse eröffnet. Sie bieten aber nicht nur Zugang zu dieser Anlageklasse: Auch die Struktur von ETFs ist besonders vorteilhaft für bestimmte festverzinsliche Segmente wie AAA-CLOs, die möglicherweise nicht so liquide sind wie traditionelle öffentliche Anleihenmärkte.

Sehen wir uns einige der wichtigsten potenziellen Vorteile an, die ETFs im Festzinsbereich bieten. Genau wie der CLO-Markt ist auch der europäische Markt für Anleihen-ETFs in den letzten Jahren stark gewachsen. So hat sich das verwaltete Vermögen in den fünf Jahren bis Juni 2025 auf fast 570 Milliarden US-Dollar verdoppelt. ETFs finden immer mehr Anklang bei einer Vielzahl von Anlegertypen – von kleinen Privatkunden bis hin zu den grössten und anspruchsvollsten institutionellen Vermögensverwaltern der Welt.

ETFs haben die Anleihemärkte verändert, da sie Folgendes bieten:

Diversifiziertes Engagement: Anleger erhalten mit einer einzigen Transaktion Zugang zu einer breiten Palette an Wertpapieren.

Kosteneffizienz: ETFs profitieren von Skaleneffekten und gehen in der Regel mit niedrigeren Gebühren einher.

Liquidität: Der Sekundärmarkt ermöglicht Anlegern den Handel mit ETF-Anteilen, ohne dass sie direkt mit den Basiswerten handeln müssen.

Transparenz und Flexibilität: ETFs bieten eine Echtzeit-Preisbildung und können sowohl für die strategische als auch für die taktische Allokation eingesetzt werden.

Diese Vorteile sind besonders wertvoll in weniger liquiden Märkten wie dem CLO-Markt. Obwohl der CLO-Markt gross ist, werden einzelne Wertpapiere möglicherweise nicht so häufig gehandelt, da CLOs am privaten Kreditmarkt (Private Credit) angesiedelt sind. ETFs begegnen dieser Herausforderung, indem sie ein Engagement über einen liquiden Sekundärmarkt bieten, auf dem Anleger Anteile kaufen oder verkaufen können, ohne dass dies Transaktionen mit den zugrunde liegenden CLO-Papieren nach sich zieht.

Über diesen Mechanismus können Market Maker Bestände und Risiken effizient steuern, wodurch die Geld-Brief-Spannen häufig enger sind als jene der eigentlichen Basiswerte. Für viele Anleger bedeutet dies, dass sie das Engagement in der CLO-Anlageklasse auch ohne detaillierte Kenntnisse der Emittenten schnell anpassen können – insbesondere bei Marktverwerfungen. Sie können nicht nur ihre Allokation fast unmittelbar nach dem Entscheidungsprozess anpassen, sondern erzielen auch mit einer einzigen Transaktion ein diversifiziertes Engagement in dieser Anlageklasse.

Die Vorzüge aktiven Managements bei CLO-ETFs mit AAA-Rating

Während passive ETFs ein breites Engagement bieten, sorgt das aktive Management im CLO-Bereich für einen wichtigen Mehrwert. CLOs sind komplexe Instrumente, deren Strukturen, Sicherheitenqualität und Manager-Performance unterschiedlich ausfallen. Ein erfahrener, spezialisierter aktiver Manager kann bei Folgendem helfen:

Auswahl der besten CLO-Manager und -Transaktionen: Nicht alle CLO-Tranchen mit AAA-Rating sind gleich aufgebaut, und es kommt entscheidend auf die Due-Diligence-Prüfung der Emittenten an. Aktive Manager können die Struktur der Transaktion, die Zusammensetzung der Sicherheiten und die Erfolgsbilanz des Managers beurteilen, um Chancen sorgfältig zu identifizieren.

Effektives Risikomanagement: CLOs reagieren empfindlich auf Änderungen an den Kreditmärkten, den Zinssätzen und den makroökonomischen Bedingungen. Aktive Manager können die Positionierung anpassen, wenn sich die Risiken ändern.

Optimierte Liquidität und Ausführung: In weniger liquiden Märkten ist die Handelseffizienz wichtig. Aktive Manager können Geld-Brief-Spannen steuern und den Portfolioumschlag managen, um Kosten zu minimieren.

Nutzung relativer Bewertungsunterschiede: Die Preisgestaltung von CLOs kann von den Fundamentaldaten abweichen, insbesondere in Zeiten erhöhter Volatilität. Aktive Manager können diese Ineffizienzen nutzen, um die Renditen zu steigern.

Kurz gesagt: Durch aktives Management profitieren Anleger nicht nur von Zugang zum Markt und Effizienz, sondern auch von spezialisierter Entscheidungsfindung und Risikomanagement.

Fazit

CLOs mit AAA-Rating bieten eine überzeugende Kombination aus Rendite, Kreditqualität und variabel verzinsten Engagements. In der Vergangenheit waren sie grossen Institutionen vorbehalten. Nun sind sie über ETFs für eine breitere Palette von Anlegern zugänglich. Die ETF-Struktur bietet Liquidität, Transparenz und Effizienz und ist somit ein ideales Instrument, um Zugang zu dieser komplexen Anlageklasse zu erhalten.

Aktives Management innerhalb des ETF-Vehikels schafft Mehrwert für Anleger, insbesondere bei dieser komplexen Anlageklasse. Die Kombination der strukturellen Vorteile von ETFs mit der Expertise eines aktiven Managers ermöglicht Anlegern, effizient und gezielt in CLOs mit AAA-Rating zu investieren. Auf dem sich weiterentwickelnden CLO-Markt dürften aktiv verwaltete ETFs eine zentrale Rolle dabei spielen, wie Anleger Zugang zu dieser wachsenden Anlageklasse erhalten und ihre Investitionen gestalten.