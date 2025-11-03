Anleihen-ETFs

Investieren mit Anleihen-ETFs

Entdecken Sie die potenziellen Vorteile und Anwendungsfälle von Anlagen in Anleihen-ETFs.

Menschen, die auf einem Fußgängerweg mit Gebäuden auf beiden Seiten gehen

Portfolio-Kernbausteine

Eine Palette kostengünstiger ETFs mit Staatsanleihen-, Investment Grade-Anleihen- und ESG-Fokus zur Stärkung Ihrer Anleihenportfolios.

Innovative Lösungen

Ein breites, über verschiedene Sektoren, Regionen und Strategien diversifiziertes Angebot an innovativen Anleihen-ETFs.

Globale Expertise

Wir verbinden globale Ressourcen mit lokaler Expertise, um bestmögliche Ergebnisse für Sie zu erzielen.

Anleihen-ETFs: Partizipieren Sie an einem wachsenden Markt

Anleihen-ETFs sind seit einigen Jahren stark im Kommen. Im Jahr 2024 erreichte das weltweit verwaltete Vermögen 2,2 Billionen US-Dollar und für die nächsten Jahre wird eine weitere Wachstumsbeschleunigung prognostiziert. Immer mehr Investoren schätzen die Vorteile des Einsatzes von ETFs in ihren Anleihenportfolios, zum Beispiel die Diversifikation und das Engagement in einer Vielzahl unterschiedlicher Anleihen, wodurch das Risiko auf verschiedene Emittenten und Sektoren verteilt wird. Hinzu kommen die Liquiditäts- und Kostenvorteile von Anleihen-ETFs, die den Handel und das Portfoliomanagement einfacher und häufig auch effizienter machen als bei Anlagen in einzelne Anleihen.

Unsere Anleihen-ETFs

AAA CLO UCITS ETFs

Für Anleger, die nach innovativen Ansätzen für eine bessere Diversifikation ihrer Anleihenportfolios suchen, kann die bonitätsstärkste AAA-Tranche von Collateralised Loan Obligations (CLOs) eine interessante Option sein. CLOs mit AAA-Rating gehören zu den Investment Grade-Schuldinstrumenten mit den attraktivsten Renditen. Als variabel verzinsliche Instrumente sind sie aufgrund ihrer Struktur weniger empfindlich gegenüber Zinsschwankungen. Außerdem sind sie kaum mit traditionellen Anlageklassen korreliert, was sich positiv auf die risikobereinigte Rendite auswirken kann. Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer Beimischung von AAA CLOs zu Ihrem Portfolio.

Mit zwei aktiv gemanagten ETFs bieten wir Anlegern Zugang zu dieser dynamischen Anlageklasse über vollständig transparente und kostengünstige Instrumente mit einer höheren Liquidität. Diese Strategien bieten ein diversifiziertes Engagement im breiten Markt für auf USD lautende (wobei in GBP abgesicherte Anteilsklassen für diejenigen verfügbar sind, die das Währungsrisiko mindern möchten) und auf EUR lautende AAA CLOs.

Die von Invesco Private Credit verwalteten ETFs basieren auf einer aktiven Managerauswahl und halten vorwiegend variabel verzinsliche CLOs mit AAA-Rating. Außerdem verfügen sie über die Flexibilität, zusätzlich in bestimmte nicht im Referenzindex enthaltene Wertpapiere zu investieren. Als einer der größten Bank-Loan-Manager der Welt und langjähriger CLO-Emittent wissen wir, wie wichtig die Auswahl der richtigen CLO-Manager für unsere Strategien ist, und nutzen unsere mehr als 30-jährige Erfahrung für eine aktive Wertpapierselektion, um unser Ziel einer benchmarkähnlichen Rendite zu erreichen.

Dieses Produkt richtet sich nur an professionelle Investoren.

Unsere AAA CLO ETFs

Overnight-Rendite

In einem volatilen Marktumfeld können Overnight-Zinssatz-Produkte eine überzeugende Lösung für den Kapitalerhalt bieten und möglicherweise als „sicherer Hafen“ vor geopolitischen Schocks und politischen Unsicherheiten dienen. Strategien, die an Referenzzinssätzen wie €STR, SOFR oder SONIA gekoppelt sind, können attraktive Renditen im Vergleich zu Bareinlagen liefern, und dies ohne das Durationsrisiko traditioneller festverzinslicher Wertpapiere. Ihre Liquidität und Flexibilität machen sie zudem ideal, um nicht allokierter Barbestände zu verwalten oder um sich flexibel an unsichere Bedingungen anzupassen.

Wir haben unser marktführendes Angebot an Swap-basierten ETFs durch die Einführung unserer ersten synthetischen Anleiheprodukte erweitert. Unsere Invesco Overnight Return Swap UCITS ETFs bieten Anlegern ein effizientes Engagement in wichtigen Overnight-Referenzzinssätzen in den Währungen USD, EUR und GBP. 

Unser Invesco Overnight Return Swap ETF

BulletShares

BulletShares sind eine Palette börsengehandelter Fonds (ETFs) mit fester Laufzeit, die es Anlegern ermöglichen, maßgeschneiderte Portfolios zusammenzustellen, deren Laufzeitprofile genau auf ihre Anlageziele zugeschnitten sind. Sie kombinieren eine feste Laufzeit wie bei einer Anlage in Einzelanleihen mit den Diversifikationsvorteilen und der Intraday-Handelskapazität eines ETFs.

Durch die Investition in BulletShares-ETFs mit unterschiedlichen Laufzeiten können Anleger ein kosteneffizientes, diversifiziertes Portfolio mit Leiterstrategie aufbauen, das darauf ausgelegt ist, Zinsrisiken und Cashflows zu steuern. Unsere BulletShares OGAW-ETFs bieten ein zielgerichtetes Engagement in auf USD (wobei auch GBP abgesicherte Anteilsklassen verfügbar sind) und auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Laufzeiten zwischen 2026 und 2030.

Unsere BulletShares-ETFs

Staatsanleihen

Staatsanleihen der stärksten und größten Industriestaaten der Welt zählen zu den sichersten und liquidesten Anlageklassen. Staatsanleihen entwickeln sich in turbulenten Zeiten üblicherweise gut und können zur Risikodiversifikation von Multi-Asset-Portfolios beitragen. Sie gehören zu den Kernbausteinen von Anlageportfolios und dienen oft als Schutz vor der Volatilität von Aktien und anderen Risikoanlagen.

Wir bieten eine ganze Reihe kostengünstiger Staatsanleihen-ETFs von Industrieländern für ein breites Engagement in verschiedene Laufzeitensegmente US-, britischer und europäischer Staatsanleihen. Ob Sie einen Kapitalerhalt durch kurzfristige Anleihen anstreben oder sich für potenzielle Zinsrückgänge bei längeren Laufzeiten positionieren möchten: Unsere ETFs bieten die Flexibilität, Ihr Zinsrisiko präzise anzupassen.

Alle Staatsanleihen-ETFs ansehen

Unternehmensanleihen

Unsere ETF-Palette für Unternehmensanleihen bietet ein kostengünstiges Engagement an den globalen Kreditmärkten. Diese ETFs sind darauf ausgelegt, transparent und effizient einen diversifizierten Zugang zu Unternehmensanleihen zu bieten, unabhängig davon, ob sie auf Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen abzielen. Das Angebot umfasst Kernbausteine sowie gezielte Strategien wie High Yield Fallen Angels, die sich auf ein bestimmtes Segment des US-amerikanischen Hochzinsmarktes mit Potenzial für Kapitalwachstum und hohen Erträgen konzentrieren.

Mit einem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit berücksichtigen viele unserer Strategien ESG-Erwägungen, sodass Anleger ihr Anleihenengagement an langfristigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen ausrichten können. Die passiven Unternehmensanleihen-ETFs von Invesco bieten ein umfassendes und verantwortungsvolles Instrumentarium für den Aufbau robuster Kreditportfolios.

Alle Unternehmensanleihen-ETFs ansehen

Innovative ertragsorientierte Lösungen

Für Anleger, die ein gezieltes Engagement in Segmenten mit höheren Renditen des Anleihemarkts anstreben, könnten unsere nachrangigen Anleihen-ETFs eine Lösung sein. Die Invesco AT1 Capital Bond und Invesco Euro Corporate Hybrid ETFs konzentrieren sich auf Additional Tier 1 (AT1) Pflichtwandelanleihen bzw. europäische hybride Unternehmensanleihen; zwei Bereiche, die für ihr Ertragspotenzial und ihre strukturelle Komplexität bekannt sind. Diese ETFs sind darauf ausgelegt, einen diversifizierten Zugang zu Instrumenten weiter unten in der Kapitalstruktur zu bieten.

AT1s sind eine Art hybrides Schuldinstrument, das vorwiegend von europäischen Banken als Eigenkapital begeben wird. Sie befinden sich innerhalb der Kapitalstruktur knapp unter vorrangigen Schuldtiteln. Diese Nachrangigkeit ist es, die die höhere Rendite bestimmt, nicht die Risikobereitschaft des Emittenten.

Hybrid-Unternehmensanleihen ähneln AT1-Titeln auf vielerlei Art. Auch sie werden oft von bilanzstarken Unternehmen mit Investment-Grade-Rating emittiert. Der auffälligste Unterschied ist, dass AT1-Titel nur von Finanzinstitutionen, Hybrid-Unternehmensanleihen jedoch von Versorgern, Telekom- und anderen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors emittiert werden. Hybrid-Unternehmensanleihen können für den Emittenten attraktiv sein, weil sie von Ratingagenturen teilweise als Anleihe und teilweise als Aktie gesehen werden. Das bedeutet, dass sie das Kreditprofil des Emittenten stärken können.

Invesco AT1 Capital Bond ETFs Invesco Euro Corporate Hybrid ETFs

Aktiv ESG

In Zusammenarbeit mit unserem Team von Invesco Quantitative Strategies (IQS) bieten wir drei aktiv gemanagte Anleihen-ESG-ETFs an. Auf Grundlage von fortschrittlichen Technologien und datengestützten Erkenntnisse entwickelt das IQS-Team systematische Multifaktor-Strategien, die die Stärken faktorbasierter Anlagen mit einer robusten ESG-Integration kombinieren. Mit seinen mehr als 40 Mitgliedern in aller Welt verfügt das Team über umfangreiche Erfahrung mit regelbasierten Investments.

Für auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen bieten wir zwei Lösungen: eine  mit Abdeckung aller Laufzeitsegmente  und eine für  Anleihen unter fünf Jahren. Beide verwenden einen intelligenten Multifaktor-Ansatz, um die ungewollten Schwerpunkte abzumildern, die ESG in Unternehmensanleihe-Indizes einführen kann.

Unser dritter aktiver ETF zielt auf den  europäischen Staatsanleihenmarkt ab und investiert in ein Portfolio aus Staats- und staatsnahen Anleihen. Diese Strategie berücksichtigt ESG-Kriterien und maximiert das Engagement in grünen Anleihen unter Berücksichtigung von Liquidität und Marktengagement.

Invesco Fixed Income

Anleihen
Fixed Income Strategien

Entdecken Sie die vielfältigen festverzinslichen Strategien von Invesco, die globale Expertise und innovative Lösungen kombinieren, um Ihren Anlagebedürfnissen gerecht zu werden.
Transkript

Relevante Einblicke

FAQs – Häufig gestellte Fragen zu Anleihen

Anleihen-ETFs geben Anlegern Zugang zu Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren wie US-Staatsanleihen, Unternehmens- und Kommunalanleihen. Anleihen-ETFs können die Liquidität steigern sowie die Transparenz und Diversifikation von Portfolios verbessern.

Anleihen-ETFs geben Anlegern Zugang zu Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren wie US-Staatsanleihen, Unternehmens- und Kommunalanleihen. Anleihen-ETFs können die Liquidität steigern sowie die Transparenz und Diversifikation von Portfolios verbessern.

Viele Anleger nutzen Anleihen-ETFs, um laufende Erträge zu erzielen. Einige Anleiheklassen, in die Anleihen-ETFs investieren, werden traditionell zur Portfoliostabilisierung genutzt. Denn wenn Marktunsicherheit zu Verwerfungen an den Aktienmärkten führt, können Anleihen Diversifikationsvorteile bieten. Durch spezialisierte Anleihen-ETFs können Investoren außerdem ihre Ertragsquellen diversifizieren und ihr Kredit- und Durationsrisiko besser steuern.

AAA-CLOs sind Investment-Grade-Wertpapiere. Ein CLO ist eine Zweckgesellschaft, die durch einen Pool von Vermögenswerten, einschließlich vorrangig besicherter Fremdkapitalkredite und Anleihen, verbrieft ist. Die Ausschüttungen aus dem Pool werden an die Verpflichtungen des CLO auf der Grundlage eines Cashflow-„Wasserfalls“ ausgezahlt, wobei zuerst die höchste Schuldentranche des CLO und dann die niedrigste Schuldentranche und schließlich das Eigenkapital fließen. AAA CLO Notes sind die am höchsten bewertete Tranche der CLO-Struktur.

Viele Anleger fühlen sich von Anleihen-ETFs angezogen, weil sie Vorteile wie Diversifizierung, Kosteneffizienz, Transparenz und Liquidität bieten.

Bei variabel verzinslichen Krediten basiert die Rendite in der Regel auf einem Aufschlag auf einen Referenzbasissatz (SOFR für USD-Anleihen und EURIBOR für EUR-Anleihen).

Es handelt sich um Anlageprodukte, die darauf abzielen, Renditen auf Basis von Overnight-Zinssätzen zu erzielen, und die in der Regel für das kurzfristige Cash-Management und die Kapitalerhaltung eingesetzt werden, insbesondere in volatilen Märkten.

Dies sind offizielle Overnight-Referenzzinssätze, die in Europa, den USA und Großbritannien verwendet werden. Sie spiegeln die Kosten für sehr kurzfristige Kredite zwischen Banken und anderen Finanzinstituten wider und gelten als zuverlässige Indikatoren für die Politik der Zentralbanken und die Marktliquidität:

€STR (Euro Short-Term Rate) – Wird von der Europäischen Zentralbank festgelegt und gibt den durchschnittlichen Zinssatz an, zu dem sich Banken gegenseitig Tagesgeld in Euro leihen.

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) – Basiert auf tatsächlichen Transaktionen auf dem US-Repo-Markt und wird häufig als Referenzzinssatz für US-Dollar-basierte Produkte verwendet.

SONIA (Sterling Overnight Index Average) – Wird von der Bank of England veröffentlicht und spiegelt die Overnight-Zinssätze in britischen Pfund wider.

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.

    Wertschwankungen:  Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Kreditirisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

    Zinssätze: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

    Gilt nur für Invesco AAA CLO UCITS ETFs

    In einem angespannten Marktumfeld kann es sich für den Fonds als schwierig herausstellen, bestimmte Instrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich kann der beim Verkauf solcher Instrumente erzielte Preis niedriger sein als unter normalen Marktbedingungen.

    Hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen können herabgestuft werden, und in angespannten Marktlagem können selbst hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen aufgrund von Ausfällen bei den zugrunde liegenden Kreditsicherheiten, dem Verschwinden der nachrangigen/Eigenkapitaltranchen, der Antizipation von Ausfällen durch den Markt sowie einer negativen Marktstimmung in Bezug auf CLO-Wertpapiere als Anlageklasse Verluste erleiden.

    Gilt nur für Invesco AT1 Capital Bonds UCITS ETF.

    Schwellenmärkte: Da dieser Fonds maßgeblich in Schwellenländern investiert, sollten Anleger bereit sein, ein höheres Risiko als bei einem ETF in Kauf zu nehmen, der nur in Industrieländern investiert.

    Dieser Fonds investiert in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts gezwungen sein können. In diesem Fall könnte der Fonds Verluste erleiden. Zu den weiteren nennenswerten Risiken dieser Anleihen gehören das Liquiditäts- und Ausfallrisiko.

    Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass der Leihnehmer seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende der Leihfrist zurückzugeben, nicht nachkommt, und gegebenenfalls nicht in der Lage sein, die ihm vom Leihnehmer zur Verfügung gestellten Sicherheiten bei dessen Zahlungsverzug zu verkaufen.

    Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - ESG): Der Fonds strebt an, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Risiken besser managen als ihre Wettbewerber. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen.

    Applies to Invesco Overnight Return Swap UCITS ETF only

    Synthetic ETF Risk (Overnight Return Swap): Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. As such, the Fund has exposure to the Index (comprised of a cash deposit) and not to the physical holdings of the Fund (comprising global equity and equity related securities). In very limited circumstances (e.g. if it is not possible for the Fund to enter into Swap agreements) the Fund may, on a temporary basis, have exposure to the physical holdings of the Fund (comprising global equity and equity related securities). Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

    Einsatz von Derivaten zur Indexnachbildung: Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen.

    Applies to Invesco Euro Corporate Hybrid UCITS ETFs only

    Schwellenmärkte: Da dieser Fonds maßgeblich in Schwellenländern investiert, sollten Anleger bereit sein, ein höheres Risiko als bei einem ETF in Kauf zu nehmen, der nur in Industrieländern investiert.

    Risiko von hochverzinslichen Schuldtiteln / Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating Dieser Fonds kann einen erheblichen Anteil an Schuldtiteln mit geringerer Kreditqualität halten. Dies kann zu starken Wertschwankungen des ETF führen und unter bestimmten Umständen seine Liquidität verringern.

    Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass der Leihnehmer seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende der Leihfrist zurückzugeben, nicht nachkommt, und gegebenenfalls nicht in der Lage sein, die ihm vom Leihnehmer zur Verfügung gestellten Sicherheiten bei dessen Zahlungsverzug zu verkaufen.

    Holding-Konzentration: Der Fonds könnte in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

    Gilt nur für Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF und Invesco BulletShares UCITS ETFs

    Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass der Leihnehmer seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende der Leihfrist zurückzugeben, nicht nachkommt, und gegebenenfalls nicht in der Lage sein, die ihm vom Leihnehmer zur Verfügung gestellten Sicherheiten bei dessen Zahlungsverzug zu verkaufen.

    Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - ESG): Der Fonds strebt an, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Risiken besser managen als ihre Wettbewerber. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen.

    Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

    Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilsklasse auswirken.

    Gilt nur für Invesco BulletShares UCITS ETFs

    Maturity Year Risk: The term of the Fund is limited. Der Fonds wird am Fälligkeitstag aufgelöst.

    Während des Fälligkeitsjahres, wenn die vom Fonds gehaltenen Unternehmensanleihen fällig werden und das Portfolio des Fonds zu Barmitteln und Schatzpapieren übergeht, wird sich die Rendite des Fonds im Allgemeinen in Richtung der Rendite von Barmitteln und Schatzpapieren bewegen und kann daher niedriger sein als die Renditen der zuvor vom Fonds gehaltenen Unternehmensanleihen und/oder die vorherrschenden Renditen für Unternehmensanleihen auf dem Markt.

    Die Emittenten von Schuldverschreibungen (insbesondere von hochverzinslichen) können ihr Kapital vor Fälligkeit zurückzahlen. Dies kann zu Verlusten für den Fonds bei Schuldtiteln führen, die mit einem Aufschlag erworben wurden.

    Der Fonds kann unter bestimmten Umständen, die im Abschnitt "Beendigung" des Prospekts zusammengefasst sind, aufgelöst werden.

