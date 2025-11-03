Investieren mit Anleihen-ETFs

Für Anleger, die nach innovativen Ansätzen für eine bessere Diversifikation ihrer Anleihenportfolios suchen, kann die bonitätsstärkste AAA-Tranche von Collateralised Loan Obligations (CLOs) eine interessante Option sein. CLOs mit AAA-Rating gehören zu den Investment Grade-Schuldinstrumenten mit den attraktivsten Renditen. Als variabel verzinsliche Instrumente sind sie aufgrund ihrer Struktur weniger empfindlich gegenüber Zinsschwankungen. Außerdem sind sie kaum mit traditionellen Anlageklassen korreliert, was sich positiv auf die risikobereinigte Rendite auswirken kann. Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer Beimischung von AAA CLOs zu Ihrem Portfolio.

Mit zwei aktiv gemanagten ETFs bieten wir Anlegern Zugang zu dieser dynamischen Anlageklasse über vollständig transparente und kostengünstige Instrumente mit einer höheren Liquidität. Diese Strategien bieten ein diversifiziertes Engagement im breiten Markt für auf USD lautende (wobei in GBP abgesicherte Anteilsklassen für diejenigen verfügbar sind, die das Währungsrisiko mindern möchten) und auf EUR lautende AAA CLOs.

Die von Invesco Private Credit verwalteten ETFs basieren auf einer aktiven Managerauswahl und halten vorwiegend variabel verzinsliche CLOs mit AAA-Rating. Außerdem verfügen sie über die Flexibilität, zusätzlich in bestimmte nicht im Referenzindex enthaltene Wertpapiere zu investieren. Als einer der größten Bank-Loan-Manager der Welt und langjähriger CLO-Emittent wissen wir, wie wichtig die Auswahl der richtigen CLO-Manager für unsere Strategien ist, und nutzen unsere mehr als 30-jährige Erfahrung für eine aktive Wertpapierselektion, um unser Ziel einer benchmarkähnlichen Rendite zu erreichen.

Dieses Produkt richtet sich nur an professionelle Investoren.