Investieren mit Anleihen-ETFs

In einem volatilen Marktumfeld können Overnight-Zinssatz-Produkte eine überzeugende Lösung für den Kapitalerhalt bieten und möglicherweise als „sicherer Hafen“ vor geopolitischen Schocks und politischen Unsicherheiten dienen. Strategien, die an Referenzzinssätzen wie €STR, SOFR oder SONIA gekoppelt sind, können attraktive Renditen im Vergleich zu Bareinlagen liefern, und dies ohne das Durationsrisiko traditioneller festverzinslicher Wertpapiere. Ihre Liquidität und Flexibilität machen sie zudem ideal, um nicht allokierter Barbestände zu verwalten oder um sich flexibel an unsichere Bedingungen anzupassen.
Wir haben unser marktführendes Angebot an Swap-basierten ETFs durch die Einführung unserer ersten synthetischen Anleiheprodukte erweitert. Unsere Invesco Overnight Return Swap UCITS ETFs bieten Anlegern ein effizientes Engagement in wichtigen Overnight-Referenzzinssätzen in den Währungen USD, EUR und GBP.