Presentamos nuestros innovadores ETFs de rentas

Normalmente, los inversores que quieren rentabilidades más altas que las que pueden obtener con bonos gubernamentales o corporativos con grado de inversión tienen que invertir en empresas con calificaciones de crédito inferiores. Las empresas menos seguras financieramente deben pagar cupones más altos para compensar a los inversores en bonos por el riesgo adicional que estarían asumiendo, esto es, el riesgo de que el emisor no pueda pagar los cupones o el capital. Aunque esto es aceptable para algunos inversores, otros no pueden asumir este mayor riesgo de impago.



Por suerte, en la actualidad existen soluciones más innovadoras. Aunque no carecen de riesgo, pueden ofrecer a los inversores el potencial de obtener rentabilidades más altas, sin tener que aceptar necesariamente una menor calidad crediticia o un mayor riesgo de tipo de interés. A menudo, estos valores proceden de emisores con grado de inversión, y los cupones más altos se deben a su subordinación y a otras características, no a la calificación de crédito de la empresa.