Presentamos nuestros innovadores ETFs de rentas

Rentabilidades más altas sin recurrir a los mercados high yield tradicionales

Rentabilidades más altas sin reducir la calidad crediticia

Normalmente, los inversores que quieren rentabilidades más altas que las que pueden obtener con bonos gubernamentales o corporativos con grado de inversión tienen que invertir en empresas con calificaciones de crédito inferiores. Las empresas menos seguras financieramente deben pagar cupones más altos para compensar a los inversores en bonos por el riesgo adicional que estarían asumiendo, esto es, el riesgo de que el emisor no pueda pagar los cupones o el capital. Aunque esto es aceptable para algunos inversores, otros no pueden asumir este mayor riesgo de impago.

Por suerte, en la actualidad existen soluciones más innovadoras. Aunque no carecen de riesgo, pueden ofrecer a los inversores el potencial de obtener rentabilidades más altas, sin tener que aceptar necesariamente una menor calidad crediticia o un mayor riesgo de tipo de interés. A menudo, estos valores proceden de emisores con grado de inversión, y los cupones más altos se deben a su subordinación y a otras características, no a la calificación de crédito de la empresa. 

Bonos convertibles contingentes (AT1s)

Como resultado de la crisis financiera mundial, se creó un nuevo tipo de valor para actuar como amortiguador en caso de otro evento de estrés financiero. Los bonos contingentes convertibles, también conocidos como "CoCos" o bonos de capital adicional de nivel 1 (AT1), son emitidos por bancos europeos. Debido a un mecanismo que convierte los bonos en acciones convencionales, si el capital del banco cae por debajo de un umbral regulado, las rentabilidades pueden ser considerablemente superiores a la deuda sénior del mismo emisor y, de hecho, a menudo pueden competir con las rentabilidades de emisores que no alcanzan el grado de inversión.

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF busca replicar el índice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (capitalización del emisor del 8%), un índice de valores AT1 denominados en USD y emitidos por bancos e instituciones financieras europeos. El índice se ha personalizado para filtrar a los emisores implicados en ciertas prácticas empresariales al tiempo que mantiene los estándares de inversión y liquidez. 

  • Para obtener más información sobre los riesgos, consulte los documentos legales.

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. El fondo invierte en bonos convertibles contingentes (CoCos), un tipo de títulos de deuda corporativa que pueden convertirse en capital o cuyo capital principal podría sufrir una amortización en caso de que se produzca un acontecimiento predeterminado. Si esto llega a suceder, el fondo podría incurrir en pérdidas. Otros riesgos significativos son, entre otros, los de liquidez e impago. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una region o sector específico o un número limitado de posiciones, dando lugar a mayores fluctuaciones en el valor que un fondo más diversificado. La cobertura de divisas puede no eliminar completamente el riesgo cambiario y puede afectar a la rentabilidad. Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.   

       

Bonos híbridos corporativos europeos

Los bonos híbridos corporativos se asemejan a los AT1s en muchos aspectos, incluyendo que a menudo son emitidos por empresas con balances sólidos y calificación de grado de inversión. La diferencia más obvia es que los AT1s solo son emitidos por instituciones financieras, mientras que los híbridos corporativos son emitidos por empresas de servicios, telecomunicaciones y otros sectores no financieros. Los híbridos corporativos pueden ser atractivos para la empresa emisora, porque las agencias de calificación crediticia los tratan como si tuvieran una parte de deuda y otra de acciones, lo que significa que pueden respaldar las métricas crediticias del emisor. Entretanto, los híbridos corporativos están subordinados a la deuda sénior del mismo emisor, lo que explica las rentabilidades más altas que ofrecen.  

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF busca replicar al índice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond, un índice de valores híbridos a tipo fijo denominados en EUR, con restricciones para mejorar la negociabilidad y la calidad crediticia del índice. 

¿Por qué elegir los ETFs de Invesco?

Ambos ETFs de Invesco tratan de obtener la rentabilidad de un índice a través de la réplica física pasiva. Esto significa que, en la medida que sea posible y práctico, los ETFs tendrán posiciones en todos los valores del índice con sus respectivas ponderaciones y reajustarán las posiciones siempre que se rebalancee el índice.

El equipo de gestores de cartera de Invesco es responsable de comprar y vender los bonos del ETF de manera eficiente y reajustar la cartera, mientras que nuestro equipo específico de mercados de capital colabora estrechamente con brokers y creadores de mercado que facilitan una negociación eficiente de nuestros ETFs. 

La lista completa de las posiciones del ETF y los componentes del índice se publican a diario en el sitio web de Invesco ETF. 

  • Comunicación de Marketing. Solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.
    El presente documento es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para comprar o vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigen imparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación.
    Datos a 30 de diciembre de 2022, salvo que se indique expresamente otra cosa.
    Donde personas físicas o la empresa hayan expresado opiniones, se basan en la situación del mercado actual, pueden diferir de las opiniones de otros profesionales de inversión y pueden cambiar sin previo aviso.
    El presente documento no debe considerarse asesoramiento financiero bajo ningún concepto. Las personas interesadas en adquirir participaciones del producto deberían informarse sobre (i) las obligaciones legales vigentes en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio, (ii) los controles de divisas que les resultaran aplicables y (iii) posibles repercusiones fiscales relevantes.

    Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF: Producto difícil de entender. La CNMV considera que, en general, no es apropiado para inversores minoristas.

    Los cálculos y los gráficos que incluye este documento son meramente indicativos, formulan determinados supuestos y no se ofrecen garantías de que la rentabilidad o los resultados futuros lo reflejen. Para obtener información detallada sobre comisiones y otros gastos, consulte el folleto, el documento de datos fundamentales y el suplemento de cada producto.

    Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas.

    Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF: “Bloomberg®” y Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF.

    Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF: El Índice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap), al que aquí se hace referencia, es propiedad de Markit Indices Limited y se utiliza conforme a licencia. Markit Indices Limited no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia. Un resumen de los derechos del inversor se encuentra disponible en inglés en invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora se reserva el derecho de rescindir los acuerdos de comercialización.

    Para obtener más información sobre nuestros fondos y los riesgos relevantes, consulte el documento de datos fundamentales específicos de la clase de acción (disponibles en el idioma local), los Informes anuales o Informes semestrales, el Prospectus y los documentos constitutivos, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en www.invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.

    Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

    EMEA2754220/2023