Presentamos nuestros innovadores ETFs de rentas
Rentabilidades más altas sin recurrir a los mercados high yield tradicionales
Rentabilidades más altas sin reducir la calidad crediticia
Normalmente, los inversores que quieren rentabilidades más altas que las que pueden obtener con bonos gubernamentales o corporativos con grado de inversión tienen que invertir en empresas con calificaciones de crédito inferiores. Las empresas menos seguras financieramente deben pagar cupones más altos para compensar a los inversores en bonos por el riesgo adicional que estarían asumiendo, esto es, el riesgo de que el emisor no pueda pagar los cupones o el capital. Aunque esto es aceptable para algunos inversores, otros no pueden asumir este mayor riesgo de impago.
Por suerte, en la actualidad existen soluciones más innovadoras. Aunque no carecen de riesgo, pueden ofrecer a los inversores el potencial de obtener rentabilidades más altas, sin tener que aceptar necesariamente una menor calidad crediticia o un mayor riesgo de tipo de interés. A menudo, estos valores proceden de emisores con grado de inversión, y los cupones más altos se deben a su subordinación y a otras características, no a la calificación de crédito de la empresa.
Bonos convertibles contingentes (AT1s)
Como resultado de la crisis financiera mundial, se creó un nuevo tipo de valor para actuar como amortiguador en caso de otro evento de estrés financiero. Los bonos contingentes convertibles, también conocidos como "CoCos" o bonos de capital adicional de nivel 1 (AT1), son emitidos por bancos europeos. Debido a un mecanismo que convierte los bonos en acciones convencionales, si el capital del banco cae por debajo de un umbral regulado, las rentabilidades pueden ser considerablemente superiores a la deuda sénior del mismo emisor y, de hecho, a menudo pueden competir con las rentabilidades de emisores que no alcanzan el grado de inversión.
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF busca replicar el índice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (capitalización del emisor del 8%), un índice de valores AT1 denominados en USD y emitidos por bancos e instituciones financieras europeos. El índice se ha personalizado para filtrar a los emisores implicados en ciertas prácticas empresariales al tiempo que mantiene los estándares de inversión y liquidez.
Bonos híbridos corporativos europeos
Los bonos híbridos corporativos se asemejan a los AT1s en muchos aspectos, incluyendo que a menudo son emitidos por empresas con balances sólidos y calificación de grado de inversión. La diferencia más obvia es que los AT1s solo son emitidos por instituciones financieras, mientras que los híbridos corporativos son emitidos por empresas de servicios, telecomunicaciones y otros sectores no financieros. Los híbridos corporativos pueden ser atractivos para la empresa emisora, porque las agencias de calificación crediticia los tratan como si tuvieran una parte de deuda y otra de acciones, lo que significa que pueden respaldar las métricas crediticias del emisor. Entretanto, los híbridos corporativos están subordinados a la deuda sénior del mismo emisor, lo que explica las rentabilidades más altas que ofrecen.
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF busca replicar al índice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond, un índice de valores híbridos a tipo fijo denominados en EUR, con restricciones para mejorar la negociabilidad y la calidad crediticia del índice.
¿Por qué elegir los ETFs de Invesco?
Ambos ETFs de Invesco tratan de obtener la rentabilidad de un índice a través de la réplica física pasiva. Esto significa que, en la medida que sea posible y práctico, los ETFs tendrán posiciones en todos los valores del índice con sus respectivas ponderaciones y reajustarán las posiciones siempre que se rebalancee el índice.
El equipo de gestores de cartera de Invesco es responsable de comprar y vender los bonos del ETF de manera eficiente y reajustar la cartera, mientras que nuestro equipo específico de mercados de capital colabora estrechamente con brokers y creadores de mercado que facilitan una negociación eficiente de nuestros ETFs.
La lista completa de las posiciones del ETF y los componentes del índice se publican a diario en el sitio web de Invesco ETF.