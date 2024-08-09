Exposition à faible coût à des obligations d'État de haute qualité

Pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille, les obligations d'État de haute qualité pourraient constituer une protection en période d'incertitude sur les marchés. Il s’agit d'outils de diversification utiles, susceptibles de former une part essentielle du portefeuille d’un investisseur prudent.

Garantis par les plus grandes puissances économiques du monde, les obligations d’État des marchés développés figurent parmi les classes d’actifs les plus sûres et les plus liquides. Les obligations d’État ont tendance à signer de bonnes performances durant les périodes de turbulences et elles aident à diversifier et répartir les risques au sein des portefeuilles multi-actifs. Souvent considérées comme une protection possible contre les indices boursiers volatils et les autres marchés à risque, les obligations d’État constituent le cœur des portefeuilles des investisseurs.

Nous proposons une large gamme d’ETF à bas coûts, indexés sur les obligations d’État des marchés développés, avec un large éventail de tranches de maturité et d’exposition dans l’univers des bons du Trésor américain, des bons du Trésor britannique et des obligations d’État européennes.