Low cost exposure to high quality government bonds

Exposition à faible coût à des obligations d'État de haute qualité

Pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille, les obligations d'État de haute qualité pourraient constituer une protection en période d'incertitude sur les marchés. Il s’agit d'outils de diversification utiles, susceptibles de former une part essentielle du portefeuille d’un investisseur prudent.

Garantis par les plus grandes puissances économiques du monde, les obligations d’État des marchés développés figurent parmi les classes d’actifs les plus sûres et les plus liquides. Les obligations d’État ont tendance à signer de bonnes performances durant les périodes de turbulences et elles aident à diversifier et répartir les risques au sein des portefeuilles multi-actifs. Souvent considérées comme une protection possible contre les indices boursiers volatils et les autres marchés à risque, les obligations d’État constituent le cœur des portefeuilles des investisseurs.

Nous proposons une large gamme d’ETF à bas coûts, indexés sur les obligations d’État des marchés développés, avec un large éventail de tranches de maturité et d’exposition dans l’univers des bons du Trésor américain, des bons du Trésor britannique et des obligations d’État européennes.

Choisissez l’ETF qui répond le mieux à vos besoins

Que vous recherchiez une exposition large pour réduire la volatilité ou que vous cibliez un segment spécifique de la courbe des taux pour exprimer votre opinion sur les taux d’intérêt, nous proposons un large éventail d’obligations d’État qui répondent à vos besoins.

US Treasury Bond UCITS ETF

Les bons du Trésor américain constituent généralement une composante majeure des portefeuilles des investisseurs prudents, tandis que les autres investisseurs peuvent les utiliser à des fins de diversification ou comme protection potentielle en cas de baisse des marchés actions. Nous proposons 5 ETF offrant une exposition ciblée à différentes tranches de maturité et un ETF offrant une exposition large à l’ensemble du spectre des maturités, jusqu’à 30 ans.

Apprenez-en davantage

Euro Government Bonds UCITS ETF

Nos ETF sur obligations d'État européennes figurent parmi les moins coûteux en Europe et permettent aux investisseurs d’accéder facilement à la classe d’actifs. Nous proposons quatre ETF offrant une exposition ciblée à différentes tranches de maturité et un ETF offrant une exposition large à l’ensemble du spectre des maturités. 

Apprenez-en davantage

UK Gilts UCITS ETF

Vous pouvez désormais accéder facilement aux obligations d’État britanniques libellées en livre sterling grâce à notre gamme d’ETF offrant un accès au marché des bons du Trésor britanniques (Gilts). Nous proposons deux ETF au choix, dont un fournit une exposition globale à l’ensemble du spectre des maturités et l’autre une exposition ciblée aux maturités courtes. 

Apprenez-en davantage

  • Risques d'investissement

    Pour des informations complètes sur les risques liés à ce produit d’investissement, veuillez consulter la documentation légale. La valeur des investissements et des revenus qu’ils produisent fluctuera. Cela peut être dû en partie à des variations de taux de change. les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. La solvabilité de la dette à laquelle le fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Il n’y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date de remboursement prévue. Le risque est plus élevé lorsque le fonds est exposé à des instruments de dette à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et à celui d’être dans l’incapacité de vendre la garantie fournie en cas de défaillance (de l'emprunteur).

    S’applique uniquement aux ETF Invesco US Treasury Bond UCITS et Invesco UK Gilts UCITS
    Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur particulier ou être exposé à un nombre limité de positions ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations que pour un fonds plus diversifié.

Pourquoi choisir les ETF invesco ?

L’objectif de ces deux ETF Invesco est de répliquer la performance d'un indice au moyen d’une réplication physique et passive. Cela signifie que les ETF détiendront dans toute la mesure du possible tous les titres de l’indice sur la base de leur poids respectif au sein de l’indice. Ils rééquilibreront les positions à chaque fois que l’indice fera l’objet d’un rééquilibrage.

Les gérants de portefeuille Invesco sont chargés d’acheter et de vendre les obligations détenues en portefeuille à des conditions optimales et à rééquilibrer le portefeuille. Pour sa part, l’équipe en charge des marchés de capitaux travaille en étroite collaboration avec les meilleurs courtiers et teneurs de marché pour faciliter le trading de nos ETF. 

La liste complète des positions des ETF et des composantes de l’indice est publiée quotidiennement sur le site internet Invesco ETF. 

  • Remarque

    Investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

    Informations importantes

    Données au 31 décembre 2022 sauf mention contraire, Consulter la documentation légale pour en savoir plus sur les frais. L’investissement consiste à acquérir des parts d’un fonds et non pas l’actif sous-jacent.

    Pour plus d’informations sur nos fonds et sur les risques qu’ils comportent, veuillez consulter le document d’informations clés (disponible en français) correspondant à chaque catégorie de parts, les rapports annuels et intermédiaires, le prospectus et les documents constitutifs, disponibles sur le site www.invesco.eu. Un résumé des droits de l’investisseur est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

    Le présent document constitue une information promotionnelle et ne peut être considéré comme une recommandation d'investir dans une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les exigences réglementaires qui exigent l'impartialité des recommandations d'investissement / stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négocier avant publication. Les personnes qui envisagent d'acheter des parts du compartiment doivent s'informer concernant (i) les obligations légales dans leur pays d'origine, de résidence, de résidence habituelle ou de domiciliation, (ii) les éventuelles mesures de contrôle du change et (iii) les répercussions fiscales.

    Les parts ou actions de l’ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts / actions sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour cela. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur nette actuelle lors de l'achat de parts / actions et peuvent recevoir moins que la valeur nette actuelle lors de leur vente.

    Lorsque des personnes ou l'entreprise ont exprimé des opinions, elles sont basées sur les conditions actuelles du marché, elles peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement et sont sujettes à modification sans préavis. Pour un descriptif complet des objectifs et de la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus.

    Bloomberg® est une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Fonds. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Fonds. 