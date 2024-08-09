Exposition à faible coût à des obligations d'État de haute qualité
Pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille, les obligations d'État de haute qualité pourraient constituer une protection en période d'incertitude sur les marchés. Il s’agit d'outils de diversification utiles, susceptibles de former une part essentielle du portefeuille d’un investisseur prudent.
Garantis par les plus grandes puissances économiques du monde, les obligations d’État des marchés développés figurent parmi les classes d’actifs les plus sûres et les plus liquides. Les obligations d’État ont tendance à signer de bonnes performances durant les périodes de turbulences et elles aident à diversifier et répartir les risques au sein des portefeuilles multi-actifs. Souvent considérées comme une protection possible contre les indices boursiers volatils et les autres marchés à risque, les obligations d’État constituent le cœur des portefeuilles des investisseurs.
Nous proposons une large gamme d’ETF à bas coûts, indexés sur les obligations d’État des marchés développés, avec un large éventail de tranches de maturité et d’exposition dans l’univers des bons du Trésor américain, des bons du Trésor britannique et des obligations d’État européennes.
Choisissez l’ETF qui répond le mieux à vos besoins
Que vous recherchiez une exposition large pour réduire la volatilité ou que vous cibliez un segment spécifique de la courbe des taux pour exprimer votre opinion sur les taux d’intérêt, nous proposons un large éventail d’obligations d’État qui répondent à vos besoins.
Les bons du Trésor américain constituent généralement une composante majeure des portefeuilles des investisseurs prudents, tandis que les autres investisseurs peuvent les utiliser à des fins de diversification ou comme protection potentielle en cas de baisse des marchés actions. Nous proposons 5 ETF offrant une exposition ciblée à différentes tranches de maturité et un ETF offrant une exposition large à l’ensemble du spectre des maturités, jusqu’à 30 ans.
Nos ETF sur obligations d'État européennes figurent parmi les moins coûteux en Europe et permettent aux investisseurs d’accéder facilement à la classe d’actifs. Nous proposons quatre ETF offrant une exposition ciblée à différentes tranches de maturité et un ETF offrant une exposition large à l’ensemble du spectre des maturités.
Vous pouvez désormais accéder facilement aux obligations d’État britanniques libellées en livre sterling grâce à notre gamme d’ETF offrant un accès au marché des bons du Trésor britanniques (Gilts). Nous proposons deux ETF au choix, dont un fournit une exposition globale à l’ensemble du spectre des maturités et l’autre une exposition ciblée aux maturités courtes.
Pourquoi choisir les ETF invesco ?
L’objectif de ces deux ETF Invesco est de répliquer la performance d'un indice au moyen d’une réplication physique et passive. Cela signifie que les ETF détiendront dans toute la mesure du possible tous les titres de l’indice sur la base de leur poids respectif au sein de l’indice. Ils rééquilibreront les positions à chaque fois que l’indice fera l’objet d’un rééquilibrage.
Les gérants de portefeuille Invesco sont chargés d’acheter et de vendre les obligations détenues en portefeuille à des conditions optimales et à rééquilibrer le portefeuille. Pour sa part, l’équipe en charge des marchés de capitaux travaille en étroite collaboration avec les meilleurs courtiers et teneurs de marché pour faciliter le trading de nos ETF.
La liste complète des positions des ETF et des composantes de l’indice est publiée quotidiennement sur le site internet Invesco ETF.