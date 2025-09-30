Immobilier commercial aux États-Unis et dans le monde : perspectives pour le quatrième trimestre 2025

Cette année a été marquée par des changements significatifs en matière de commerce international et de modèles de croissance économique. Les droits de douane et les guerres commerciales ont perturbé les flux commerciaux mondiaux, contribuant à ralentir la croissance dans les principales économies. Dans ce contexte, nous estimons que les secteurs immobiliers offrant des rendements plus élevés et des flux de revenus moins liés au cycle économique sont les mieux placés pour surperformer.

Voici quelques points importants à retenir de nos perspectives actuelles en matière d’immobilier commercial (CRE) aux États-Unis et dans le monde. Pour approfondir nos analyses après le Labor Day 2025, nous vous invitons à consulter les articles suivants (en anglais) : US commercial real estate outlook et Global commercial real estate outlook, qui présentent nos perspectives sur l’immobilier commercial américain et mondial.

Tendances clés ayant actuellement un impact sur le secteur immobilier :

Les droits de douane : une incertitude moindre, mais des coûts plus élevés

La résolution des négociations tarifaires pourrait contribuer à atténuer l’incertitude géopolitique actuelle. Malgré une incertitude persistante quant à l’impact économique global, le regain de confiance et l’optimisation des chaînes d’approvisionnement devraient favoriser une dynamique positive sur le marché locatif des entrepôts. Des coûts d’acquisition immobilière trop élevés stimulent la demande sur le marché locatif

L’augmentation des coûts d’accès à la propriété incite de plus en plus de personnes à se tourner vers la location. L’offre limitée de nouveaux logements devrait contribuer à réduire le nombre de logements vacants, avec la plus forte hausse des loyers attendue pour les biens de milieu de gamme ciblant les locataires à revenu élevé. Le ralentissement de l’immigration affecte certains secteurs

L’évolution de la disponibilité des travailleurs étrangers pourrait accentuer les tensions dans les secteurs généralement plus dépendants de la main-d’œuvre moins qualifiée, tels que la construction et la fabrication. Les tendances de long terme sont à l’origine du plus fort potentiel de croissance

Le ralentissement de la croissance à court terme met l’accent sur les moteurs à long terme. Les centres de données, les entrepôts, la fabrication, les logements pour personnes âgées et les établissements de traitement ambulatoire pourraient en bénéficier. Le ralentissement du secteur de la construction déplace l’attention vers la demande

Les taux d’intérêt élevés, les pénuries de main-d’œuvre provenant de l’immigration, l’augmentation des coûts des matériaux de construction due aux droits de douane et un accès restreint au financement par la dette devraient ralentir l’activité dans le secteur des nouvelles constructions. Le soutien au développement de l’intelligence artificielle (IA) et aux évolutions technologiques

Un certain nombre de marchés mettent en place des mesures politiques pour encourager de nouveaux investissements dans ce domaine.

Pour évaluer l’impact de ces tendances sur les rendements des investissements immobiliers, le positionnement initial des prix relatifs et des taux d’intérêt locaux joue également un rôle déterminant. Pour plus de détails et pour en savoir plus sur ces points importants à retenir, consultez nos analyses (en anglais) à la suite du Labor Day 2025 : US commercial real estate outlook et Global commercial real estate outlook.